«Я шла к этому всю жизнь». Юлия by_Owl — о триумфе в Dota 2, SLAY 2025 и своих мечтах

Она выиграла два стримерских турнира по покеру, а теперь стала чемпионкой ещё и в Dota 2.

В это воскресенье на волейбольной арене «Динамо» в Москве завершился масштабный медиатурнир BetBoom Streamers Battle х Динамо 12 по Dota 2 — победу одержала команда Юлии by_Owl Ивлевой, в финале отыгравшись со счёта 0:2.

Незадолго до решающего матча мы пообщались с Юлией: известная стримерша рассказала «Чемпионату» о ходе турнира, своих эмоциях от Dota 2 и подвела итоги 2025 года.

— Поздравляю с выходом в финал! Как уже настоящий ветеран BetBoom Streamers Battle — что нового увидела в этом сезоне?

— Как «пенсионерка» Streamers Battle, ха-ха. Могу сказать, что для меня самое новое — это такой масштабный LAN. Я в жизни не участвовала в турнирах такого уровня. Огромная сцена, огромный флаг 20 на 20 метров с нашим логотипом и ником by_Owl. Это то, к чему я шла всю жизнь, ха-ха. Чувствуется, что это огромный шаг. Мы ради LAN вообще всё и затевали — участие, тренировки. Уже есть одна победа — осталось выиграть. Это хайп, это очень круто.

BetBoom Streamers Battle Фото: BetBoom Streamers Battle

— Твоя команда часто занимает топовые места на Streamers Battle, даже несмотря на не самый высокий MMR. В чем секрет? Как играть на «пятёрке» с такими скилловыми тиммейтами и успевать за ними?

— До сих пор возникают проблемы, ха-ха. Но если серьёзно, это опыт. Мы уже играли вместе в прошлом сезоне — я, Камиль Koma и Тёмыч Avice. Хардлайн у нас новый, но с Ростиком и blindzone мы раньше пересекались на других турнирах, уже общались. И сейчас у нас вообще не душно, не сложно — кайфово. Мы хорошо коммуницируем, подружились ещё больше, поэтому и игра получается лучше.

— Этот год для тебя получился очень успешным: победа на медиатурнире по покеру, Women Cup по CS 2, много других проектов. Считаешь ли ты 2025-й лучшим годом в своей карьере?

— О, я даже не помню, в этом или в прошлом году выиграла BetBoom Media Poker. У меня каждый год по-своему продуктивный, я их между собой не сравниваю. В прошлом году, например, я уже выиграла Streamers Battle по «Доте» — для меня это тоже было большим достижением. А покер… ну, теперь всё выиграла — можно выдыхать.

— Какой из турниров за последние годы запомнился больше всего?

— Наверное, покер. Там призовой был самый интересный, ха-ха (Юлия выиграла $ 16 тыс. – Прим. «Чемпионата»).

— Сейчас на Twitch появляется всё больше новых форматов. Есть ли что-то, в чём тебе самой хотелось бы поучаствовать? Может быть, турнир или ивент?

— Да! Мы давно хотим сделать специальный ивент по игре Phasmophobia на моём канале. Построить в реальной жизни дом из игры, полностью воссоздать локацию, позвать стримеров и устроить такой хоррор-экспириенс. Это моя мечта — такая масштабная, но очень классная цель.

— Через несколько дней ты примешь участие в премии SLAY 2025. Кто для тебя SLAY King и SLAY Queen этого года?

— Я уже голосовала на стриме. SLAY King — Масик shadowkekw, он для меня номер один, тут конкурентов нет. А вот SLAY Queen… Конкуренцию Наташе GENSYXA составить очень сложно. Не знаю, кого ещё выделить… Пожалуй, себя тоже отмечу. Надеюсь войти в топ-4 номинанток — чисто чтобы попасть на большой экран.

— А что насчёт новых лиц Twitch? Кто стал для тебя открытием года?

— Честно, я уже не помню, кого выбирала в «Прорыве года» на SLAY. Для меня все новички — уже старички. Но это нормально, я со всеми хорошо общаюсь.

BetBoom Streamers Battle Фото: BetBoom Streamers Battle

— 2025-й называют одним из самых насыщенных игровых годов. Какие новинки тебе запомнились?

— Ну… Silent Hill вышел — какая-то шляпа на 5/10, я еле допрошла. Теперь жду новый Resident Evil, он выйдет в феврале. Игра года — наверное, Clair Obscur: Expedition 33. Я попробовала, однако пока не втянулась. Сейчас у меня всё свободное время уходит в «Доте», поэтому в новое играю мало. По сути жду «резик», вот он для меня главный.

— Часто ли ты играешь вне стримов?

— Постоянно, каждый день. Наверное, ещё больше, чем на стримах. Но играю в основном в то же самое, что и во время эфиров.

— А что скажешь о фильмах и сериалах? Есть любимое?

— Недавно вышел новый «Франкенштейн» от Гильермо дель Торо — он очень крутой. По визуалу — 10 из 10. Это как произведение искусства, как картина. Всем советую. Я думаю, даже пересмотрю.