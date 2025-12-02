А также табель-календарь до конца месяца.

Бесплатные коды для игры «Мир танков» в декабре 2025 года

«Мир танков» ежемесячно радует фанатов бесплатными промокодами и табель-календарём с огромным количеством полезных наград. В декабре ничего не изменилось — множество предметов уже ожидают своих владельцев. В этом гайде мы собрали все рабочие на момент выхода материала промокоды, поможем их активировать и подскажем, как забрать другие вещи бесплатно.

Все рабочие коды «Мира танков» — декабрь 2025 года

MTARTILLERYDAY2025 — 1 день танкового премиум-аккаунта, 2 личных резерва: +100% к боевому опыту на 1 ч, 2 личных резерва: +300% к комбинированному опыту за бой на 1 ч;

PAY4YCVMT — аренда M4A1 Revalorisé со 100% экипажем на 10 боёв;

25O8UFZMT — аренда Т-54, первый образец со 100% экипажем в аренду на 10 боёв;

BP43P1HMT — аренда «Объект 274а» со 100% экипажем на 10 боёв;

6EW2EJDMT — аренда Cromwell B со 100% экипажем на 10 боёв;

OCVPGTGMT — аренда Excelsior со 100% экипажем на 10 боёв;

MT2025TDAY — 3 дня танкового премиум-аккаунта, 2D-Стиль: «День танкиста 2025», 2 личных резерва: +100% к боевому опыту на 1 ч;

DAY2025RUSSIA — +50% к серебру за бой на 1 ч;

TD6P1R7MT3PB7XC — 3 личных резерва +50% к опыту;

BOOSTERCREWEXP — +50% к боевому опыту на 1 ч, +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 ч.

«Мир танков» Фото: «Леста игры»

Новые игроки могут догнать «старичков» и при помощи особых промокодов при регистрации получить разом несколько полезных предметов. Ниже отмечены такие опции:

MTSTART — за выполнение всех задач откроются танки «Объект 244» и «Валентайн II», 2500 золота, 30 дней танкового премиум-аккаунта, 2,5 млн серебра, 5 универсальных руководств, 15 личных резервов: 50% к серебру на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час;

TANKOLET — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», КВ-122 и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в премиум-магазине;

LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;

MIPTAHKOV — 750 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Е-127 с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;

MTLESTA — 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;

RUTANKS — 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;

TAHKI — 250 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;

TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв.

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

Каждый месяц в «Мире танков» обновляется и табель-календарь с наградами. Выполните указанные ниже действия, чтобы получить призы:

Перейдите в табель-календарь. Нажмите на свободный день. Откройте игру для сохранения награды.

Табель-календарь Фото: «Леста игры»

Обратите внимание: за один день удастся забрать только один предмет. Обновление игрового календаря происходит в 3:00 мск. После получения награды обязательно зайдите в игру, чтобы сохранить его на аккаунте, иначе табель-календарь не обновится.

Награды за декабрь

100 золота;

100 бонов;

20 000 кредитов;

2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;

1 бонус на +200% к комбинированному опыту за бой на 1 час;

7 предбоевых инструкций («Укрытие на местности», «Искусство сбивать пламя», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Рациональная боеукладка», «Концентрация на цели», «Продувка воздуховодов»);

2 малых ремкомплекта;

2 малых огнетушителя;

2 малые аптечки;

2 демонтажных набора;

1 день премиум-аккаунта;

3 ящика с мандаринами;

2 новогодних контейнера;

1 случайное игровое имущество;

1 контейнер «Зов сокола».

«Мир танков» Фото: «Леста игры»

Не забудьте посетить и «Призовую коробку». Перейдите по ссылке, нажмите кнопку «К подаркам» и откройте игры для сохранения полезных предметов. В зависимости от даты последнего входа в игру доступны: неделя премиум-аккаунта, боевые задания и купоны на скидку в игровом магазине. За выполнение заданий игроки получат серебро, боевой опыт и личные резервы.