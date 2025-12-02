Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 8. Групповой этап
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Коды в Роблокс, декабрь 2025: рабочие промокоды Roblox

Промокоды Roblox в декабре 2025 года
Георгий Глазов
Коды в «Роблокс», декабрь 2025 года
Комментарии
И список ценных предметов.

Даже постоянные игроки Roblox интересуются бесплатными промокодами в игре. Однако разработчики давно изменили свой подход по мотивации сообщества и заменили такие бонусы предметами в магазине. Теперь они постоянно добавляют новые вещи — внимательные геймеры могут за пару кликов забрать их себе на аккаунт. В этом гайде мы расскажем о некоторых рабочих промокодах в популярных проектах и поможем достать предметы совершенно бесплатно.

Материалы по теме
Бесплатные коды для игры «Мир танков» в декабре 2025 года
Бесплатные коды для игры «Мир танков» в декабре 2025 года

Рабочие промокоды Roblox на декабрь 2025 года

Все рабочие промокоды в Роблокс:

FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;
FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;
SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;
TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.

Как мы отметили ранее, сейчас в Roblox больше нет промокодов для всей игровой площадки, однако в некоторых играх можно получить предметы для аккаунта. Также в популярных играх иногда вводится система монетизации, где при помощи промокодов можно получить полезные бонусы. Ниже отмечены некоторые свежие варианты.

Drill Digging Simulator:

3MFavorites — 3 победы;
Driller — 250 000 денег;
EASTER — 100 пасхальных жетонов.

Fish It:

CRYSTALS — зелье удачи;
BLAMETALON — получайте зелье удачи;
SORRY — эксклюзивная нажива.

Island of Move:

DIY — посох на спину Kinetic Staff;
GETMOVING — очки Speedy Shades;
SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;
STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;
VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;
WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion.

Mansion of Wonder:

BOARDWALK — пояс Ring of Flames;
FXARTIST — рюкзак Artist Backpack;
GLIMMER — шлем Head Slime;
PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;
THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura.

Roblox

Roblox

Фото: Roblox

Arise Crossover:

EMINANCE3 — билеты, пыль, зелья;
URRANK — билеты, пыль, зелья;
HALLOWEEN2 — билеты, пыль, зелья;
INFINITELABYRINTH — билеты, пыль, зелья;
MOUNTSFIX — билеты, пыль, зелья.

A Dusty Trip:

DustyCoins1 — 800 пыльных монет;
S7GONESOON — 800 пыльных монет.

Death Ball:

COOKEDCHIKIN — 500 кристаллов;
DRPLAGUE — 500 кристаллов;
GHOSTMODE — 500 кристаллов;
OGISHERE — 500 кристаллов;
RANKEDFFA — 500 кристаллов.

Da Hood:

DHSUMMER — 200 тыс. единиц валюты.

Материалы по теме
«Я шла к этому всю жизнь». Юлия by_Owl — о триумфе в Dota 2, SLAY 2025 и своих мечтах
Эксклюзив
«Я шла к этому всю жизнь». Юлия by_Owl — о триумфе в Dota 2, SLAY 2025 и своих мечтах

Desert Detectors:

Allen — 70 монет;
David — 50 опыта;
Pyramids — 200 опыта.

Hunty Zombies:

400KLIKES — 199 999 монет;
SUPERWDEV — 5 черт персонажа.

Murder Mystery 2:

Batwing — подарочное оружие от разработчиков;
Corrupt — дополнительные награды;
Elderwood Scythe — подарочный нож от разработчиков;
Hallowschythe — дополнительные награды;
Icebreaker — подарочный скин от разработчиков;
Icewing — дополнительные награды;
Log Chopper — дополнительные награды;
Niks Scythe — подарочное оружие от разработчиков.

Plants vs Brainrots:

BASED — пять тысяч денег.
FROZEN — ледяная граната.
STACKS — зелье удачи.

Race Clicker:

FREEPET1 — временный питомец в подарок;
OPX3CODE — тройное ускорение на 15 минут;
UPDATECLICKCODE — автоматический кликер.

Roblox Doors:

SCREECHSUCKS — 25 ручек.

Roblox Mining Simulator 2

FREECRATE — обычный сундук;
LOSTCITY — буст на 30 минут;
RARECRATE — ценный сундук;
FREEEGG — яйцо с питомцем;
RELEASE — 100 единиц валюты.

Материалы по теме
Возвращение любимых героев: обзор «Зверополиса 2»
Возвращение любимых героев: обзор «Зверополиса 2»

Toy Clicking Simulator:

BUBBLES — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
CLOVERPET — питомец Святого Патрика;
UPDATE16 — двойной ускоритель вынашивания яиц на 6 часов;
UPDATE44 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
UPDATE45 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
INSTANTDARKMATTER — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
STPATRICKSDAYEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
7MEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут.

Warrior Simulator:

ACTIVEWIZARD20K — 150 тыс. монет;
JOINEDDISCORD — 800 тыс. монет;
WINTERWARRIOR — 50 тыс. монет;
63MILLION — 50 тыс. монет;
SNUGLIFE — бесплатный питомец;
73M1LL1ON — 100 тыс. монет.

Zombie Strike:

ARENA — 1500 кэпсов;
COOL — 1500 кэпсов;
LOOT — 1500 кэпсов;
PRIZE — 1500 кэпсов;
STRIKE— 1500 кэпсов;
COWBOY — 1500 кэпсов;
EVIL — 1500 кэпсов;
GOBLIN — 1500 кэпсов;
TRANSRIGHTS — оружие;
ZOMBIE — оружие.

Roblox

Roblox

Фото: Roblox

Как получить бесплатные вещи в Roblox

Для получения бесплатных предметов в «Роблокс» необходимо посетить магазин платформы и выполнить несколько простых действий. Вот они:

  1. Откройте сайт Roblox и посетите раздел «Marketplace».
  2. Щёлкните на кнопку «Any Price».
  3. В пункте «Max» укажите «0» без кавычек и подтвердите действие с помощью кнопки «Apply» — на экране отобразятся все бесплатные предметы.
  4. Открывайте каждую карточку предмета и используйте «Buy» и «Get Now», чтобы закрепить предметы на аккаунте.

После сохранения предмета на аккаунте можно сразу же нажать кнопку «Customize» и моментально надеть его на персонажа.

Материалы по теме
Всё, что нужно знать о втором сезоне «Химкинских ведьм»
Всё, что нужно знать о втором сезоне «Химкинских ведьм»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android