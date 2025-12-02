Промокоды Roblox в декабре 2025 года

Даже постоянные игроки Roblox интересуются бесплатными промокодами в игре. Однако разработчики давно изменили свой подход по мотивации сообщества и заменили такие бонусы предметами в магазине. Теперь они постоянно добавляют новые вещи — внимательные геймеры могут за пару кликов забрать их себе на аккаунт. В этом гайде мы расскажем о некоторых рабочих промокодах в популярных проектах и поможем достать предметы совершенно бесплатно.
Рабочие промокоды Roblox на декабрь 2025 года
Все рабочие промокоды в Роблокс:
FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;
FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;
SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;
TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.
Как мы отметили ранее, сейчас в Roblox больше нет промокодов для всей игровой площадки, однако в некоторых играх можно получить предметы для аккаунта. Также в популярных играх иногда вводится система монетизации, где при помощи промокодов можно получить полезные бонусы. Ниже отмечены некоторые свежие варианты.
Drill Digging Simulator:
3MFavorites — 3 победы;
Driller — 250 000 денег;
EASTER — 100 пасхальных жетонов.
Fish It:
CRYSTALS — зелье удачи;
BLAMETALON — получайте зелье удачи;
SORRY — эксклюзивная нажива.
Island of Move:
DIY — посох на спину Kinetic Staff;
GETMOVING — очки Speedy Shades;
SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;
STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;
VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;
WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion.
Mansion of Wonder:
BOARDWALK — пояс Ring of Flames;
FXARTIST — рюкзак Artist Backpack;
GLIMMER — шлем Head Slime;
PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;
THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura.
Roblox
Фото: Roblox
Arise Crossover:
EMINANCE3 — билеты, пыль, зелья;
URRANK — билеты, пыль, зелья;
HALLOWEEN2 — билеты, пыль, зелья;
INFINITELABYRINTH — билеты, пыль, зелья;
MOUNTSFIX — билеты, пыль, зелья.
A Dusty Trip:
DustyCoins1 — 800 пыльных монет;
S7GONESOON — 800 пыльных монет.
Death Ball:
COOKEDCHIKIN — 500 кристаллов;
DRPLAGUE — 500 кристаллов;
GHOSTMODE — 500 кристаллов;
OGISHERE — 500 кристаллов;
RANKEDFFA — 500 кристаллов.
Da Hood:
DHSUMMER — 200 тыс. единиц валюты.
Desert Detectors:
Allen — 70 монет;
David — 50 опыта;
Pyramids — 200 опыта.
Hunty Zombies:
400KLIKES — 199 999 монет;
SUPERWDEV — 5 черт персонажа.
Murder Mystery 2:
Batwing — подарочное оружие от разработчиков;
Corrupt — дополнительные награды;
Elderwood Scythe — подарочный нож от разработчиков;
Hallowschythe — дополнительные награды;
Icebreaker — подарочный скин от разработчиков;
Icewing — дополнительные награды;
Log Chopper — дополнительные награды;
Niks Scythe — подарочное оружие от разработчиков.
Plants vs Brainrots:
BASED — пять тысяч денег.
FROZEN — ледяная граната.
STACKS — зелье удачи.
Race Clicker:
FREEPET1 — временный питомец в подарок;
OPX3CODE — тройное ускорение на 15 минут;
UPDATECLICKCODE — автоматический кликер.
Roblox Doors:
SCREECHSUCKS — 25 ручек.
Roblox Mining Simulator 2
FREECRATE — обычный сундук;
LOSTCITY — буст на 30 минут;
RARECRATE — ценный сундук;
FREEEGG — яйцо с питомцем;
RELEASE — 100 единиц валюты.
Toy Clicking Simulator:
BUBBLES — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
CLOVERPET — питомец Святого Патрика;
UPDATE16 — двойной ускоритель вынашивания яиц на 6 часов;
UPDATE44 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
UPDATE45 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
INSTANTDARKMATTER — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
STPATRICKSDAYEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
7MEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут.
Warrior Simulator:
ACTIVEWIZARD20K — 150 тыс. монет;
JOINEDDISCORD — 800 тыс. монет;
WINTERWARRIOR — 50 тыс. монет;
63MILLION — 50 тыс. монет;
SNUGLIFE — бесплатный питомец;
73M1LL1ON — 100 тыс. монет.
Zombie Strike:
ARENA — 1500 кэпсов;
COOL — 1500 кэпсов;
LOOT — 1500 кэпсов;
PRIZE — 1500 кэпсов;
STRIKE— 1500 кэпсов;
COWBOY — 1500 кэпсов;
EVIL — 1500 кэпсов;
GOBLIN — 1500 кэпсов;
TRANSRIGHTS — оружие;
ZOMBIE — оружие.
Roblox
Фото: Roblox
Как получить бесплатные вещи в Roblox
Для получения бесплатных предметов в «Роблокс» необходимо посетить магазин платформы и выполнить несколько простых действий. Вот они:
- Откройте сайт Roblox и посетите раздел «Marketplace».
- Щёлкните на кнопку «Any Price».
- В пункте «Max» укажите «0» без кавычек и подтвердите действие с помощью кнопки «Apply» — на экране отобразятся все бесплатные предметы.
- Открывайте каждую карточку предмета и используйте «Buy» и «Get Now», чтобы закрепить предметы на аккаунте.
После сохранения предмета на аккаунте можно сразу же нажать кнопку «Customize» и моментально надеть его на персонажа.