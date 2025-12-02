Промокоды Roblox в декабре 2025 года

Даже постоянные игроки Roblox интересуются бесплатными промокодами в игре. Однако разработчики давно изменили свой подход по мотивации сообщества и заменили такие бонусы предметами в магазине. Теперь они постоянно добавляют новые вещи — внимательные геймеры могут за пару кликов забрать их себе на аккаунт. В этом гайде мы расскажем о некоторых рабочих промокодах в популярных проектах и поможем достать предметы совершенно бесплатно.

Рабочие промокоды Roblox на декабрь 2025 года

Все рабочие промокоды в Роблокс:

FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;

FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;

SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;

TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.

Как мы отметили ранее, сейчас в Roblox больше нет промокодов для всей игровой площадки, однако в некоторых играх можно получить предметы для аккаунта. Также в популярных играх иногда вводится система монетизации, где при помощи промокодов можно получить полезные бонусы. Ниже отмечены некоторые свежие варианты.

Drill Digging Simulator:

3MFavorites — 3 победы;

Driller — 250 000 денег;

EASTER — 100 пасхальных жетонов.

Fish It:

CRYSTALS — зелье удачи;

BLAMETALON — получайте зелье удачи;

SORRY — эксклюзивная нажива.

Island of Move:

DIY — посох на спину Kinetic Staff;

GETMOVING — очки Speedy Shades;

SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;

STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;

VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;

WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion.

Mansion of Wonder:

BOARDWALK — пояс Ring of Flames;

FXARTIST — рюкзак Artist Backpack;

GLIMMER — шлем Head Slime;

PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;

THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura.

Roblox Фото: Roblox

Arise Crossover:

EMINANCE3 — билеты, пыль, зелья;

URRANK — билеты, пыль, зелья;

HALLOWEEN2 — билеты, пыль, зелья;

INFINITELABYRINTH — билеты, пыль, зелья;

MOUNTSFIX — билеты, пыль, зелья.

A Dusty Trip:

DustyCoins1 — 800 пыльных монет;

S7GONESOON — 800 пыльных монет.

Death Ball:

COOKEDCHIKIN — 500 кристаллов;

DRPLAGUE — 500 кристаллов;

GHOSTMODE — 500 кристаллов;

OGISHERE — 500 кристаллов;

RANKEDFFA — 500 кристаллов.

Da Hood:

DHSUMMER — 200 тыс. единиц валюты.

Desert Detectors:

Allen — 70 монет;

David — 50 опыта;

Pyramids — 200 опыта.

Hunty Zombies:

400KLIKES — 199 999 монет;

SUPERWDEV — 5 черт персонажа.

Murder Mystery 2:

Batwing — подарочное оружие от разработчиков;

Corrupt — дополнительные награды;

Elderwood Scythe — подарочный нож от разработчиков;

Hallowschythe — дополнительные награды;

Icebreaker — подарочный скин от разработчиков;

Icewing — дополнительные награды;

Log Chopper — дополнительные награды;

Niks Scythe — подарочное оружие от разработчиков.

Plants vs Brainrots:

BASED — пять тысяч денег.

FROZEN — ледяная граната.

STACKS — зелье удачи.

Race Clicker:

FREEPET1 — временный питомец в подарок;

OPX3CODE — тройное ускорение на 15 минут;

UPDATECLICKCODE — автоматический кликер.

Roblox Doors:

SCREECHSUCKS — 25 ручек.

Roblox Mining Simulator 2

FREECRATE — обычный сундук;

LOSTCITY — буст на 30 минут;

RARECRATE — ценный сундук;

FREEEGG — яйцо с питомцем;

RELEASE — 100 единиц валюты.

Toy Clicking Simulator:

BUBBLES — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;

CLOVERPET — питомец Святого Патрика;

UPDATE16 — двойной ускоритель вынашивания яиц на 6 часов;

UPDATE44 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;

UPDATE45 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;

INSTANTDARKMATTER — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;

STPATRICKSDAYEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;

7MEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут.

Warrior Simulator:

ACTIVEWIZARD20K — 150 тыс. монет;

JOINEDDISCORD — 800 тыс. монет;

WINTERWARRIOR — 50 тыс. монет;

63MILLION — 50 тыс. монет;

SNUGLIFE — бесплатный питомец;

73M1LL1ON — 100 тыс. монет.

Zombie Strike:

ARENA — 1500 кэпсов;

COOL — 1500 кэпсов;

LOOT — 1500 кэпсов;

PRIZE — 1500 кэпсов;

STRIKE— 1500 кэпсов;

COWBOY — 1500 кэпсов;

EVIL — 1500 кэпсов;

GOBLIN — 1500 кэпсов;

TRANSRIGHTS — оружие;

ZOMBIE — оружие.

Roblox Фото: Roblox

Как получить бесплатные вещи в Roblox

Для получения бесплатных предметов в «Роблокс» необходимо посетить магазин платформы и выполнить несколько простых действий. Вот они:

Откройте сайт Roblox и посетите раздел «Marketplace». Щёлкните на кнопку «Any Price». В пункте «Max» укажите «0» без кавычек и подтвердите действие с помощью кнопки «Apply» — на экране отобразятся все бесплатные предметы. Открывайте каждую карточку предмета и используйте «Buy» и «Get Now», чтобы закрепить предметы на аккаунте.

После сохранения предмета на аккаунте можно сразу же нажать кнопку «Customize» и моментально надеть его на персонажа.