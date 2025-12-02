Промокоды Standoff 2 в декабре 2025 года

Разработчики из Axlebolt предусмотрели функцию активации промокодов для фанатов шутера Standoff 2. К сожалению, из-за огромного спроса у аудитории добыть новые предметы почти не представляется возможным. Те, что появляются, действуют ограниченное время или доступны для использования определённого количества геймеров.

Несмотря на это, иногда внимательным игрокам удаётся узнать новые промокоды на официальной странице студии в социальных сетях и заполучить полезные вещи для себя. В этой статье мы указали все известные рабочие промокоды на текущий момент и отметили способы получения голды, самой редкой валюты в Standoff 2.

Рабочие промокоды Standoff 2

BJY73M8YD3AE — M4 «Samurai» StatTrack на 24 часа;

— M4 «Samurai» StatTrack на 24 часа; NJ5FUE3DTYVY — M4 «Revival» StatTrack на 24 часа;

— M4 «Revival» StatTrack на 24 часа; SO2BHTRAP — 30 единиц граффити Gambit;

— 30 единиц граффити Gambit; SO2CARNBRAZ — 30 единиц граффити Prey;

— 30 единиц граффити Prey; SO2KIOTOHAN — 30 единиц граффити X Mark;

— 30 единиц граффити X Mark; SO2MCHROSE — 30 единиц граффити Hasta la Vista;

— 30 единиц граффити Hasta la Vista; Z7SO2S7 — 30 единиц граффити Outcast.

К сожалению, за последний месяц в Сети появлялись промокоды на аренду оружия, но были моментально исчерпаны, поэтому мы не стали их отмечать здесь. Как и раньше, мы советуем постоянным игрокам Standoff 2 подписаться на все известные источники студии, чтобы в числе первых посещать стримы и узнавать новые секретные промокоды.

Standoff 2 Фото: Axlebolt

Как активировать промокод в Standoff 2

Активация промокодов в Standoff 2 займёт небольшое количество времени. Ниже отмечена подробная инструкция по выполнению этого действия:

Откройте игру. В меню нажмите на значок пистолета в левой части экрана. Перейдите в раздел «Магазин». Щёлкните на «Промокод». Вставьте скопированный ранее промокод или введите его вручную. Нажмите кнопку «Применить».

Если все действия выполнены правильно, а промокод до сих считается действующим, то на экране отобразится сообщение о сохранении награды на аккаунте.

Как получить голду в Standoff 2

Голда — очень редкий и полезный ресурс в Standoff 2, с помощью которого можно приобрести множество полезных предметов. Именно поэтому её добыча очень важна для постоянных игроков. Ниже указаны все легальные способы получения голды в игре:

Покупка золота. Очевидный и самый простой способ. Перейдите во внутриигровой магазин и купите голду. Использование промокодов. Внимательно следите за социальными сетями и активируйте все промокоды от разработчиков. Выполнение заданий. Завершение квестов предоставит игрокам серебро. С его помощью можно купить кейсы и попытаться добыть голду из них. Участие в акциях. Очень часто проводятся разнообразные акции на различные тематики, в ходе которых можно добыть предметы и голду за выполнение особых действий. Продажа скинов. Как и в Counter-Strike 2, профессиональные игроки могут покупать редкие скины и продавать их со временем. Этот вариант подходит только самым опытным геймерам. Использование сторонних приложений. Некоторые игры и приложения из официальных магазинов Google Play и App Store предоставляют награды за выполнения простых действий, например, за скачивание приложений, завершение внутриигровых квестов и за прочие события. Однако будьте осторожны, не скачивайте приложения из неизвестных источников и используйте только известные и проверенные временем опции.

Мы не рекомендуем запускать читы и переходить по подозрительным ссылкам на сайты, чаты, сервисы, игры и другие источники. Неопытные игроки могут потерять доступ к своему аккаунту, предметам и денежным средствам. Всегда будьте внимательны и осторожны!