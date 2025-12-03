Главная стримерская премия в Лужниках! Церемония награждения SLAY 2025 — LIVE

Сегодня, 3 декабря, в 19:00 мск в Лужниках пройдёт церемония награждения SLAY 2025 — главной премии для русскоязычных стримеров с Twitch и других платформ. Зрителей в Сети и на трибунах ждут красная дорожка со звёздными гостями и эффектное шоу, а также объявление победителей.

Своих обладателей по итогам вечера найдут 16 статуэток: на SLAY номинированы десятки контентмейкеров, проектов и событий. Главные награды в конце церемонии получат лучший стример (SLAY KING) и лучшая стримерша (SLAY QUEEN) 2025 года.

«Чемпионат» в прямом эфире будет следить за ходом премии с места событий. В этом материале мы вместе с вами наблюдаем за результатами премии и делимся эксклюзивными материалами со сцены «Дворца Ирины Винер».