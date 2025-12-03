Скидки
Slay 2025: прямая трансляция, дата, номинации, участники, ведущие, где смотреть главную премию Рустриминга

Главная стримерская премия в Лужниках! Церемония награждения SLAY 2025 — LIVE
Иван Мику Михаил Шевкун
,
Slay 2025: прямая трансляция
Лучшего стримера 2025 года определят этим вечером.

Сегодня, 3 декабря, в 19:00 мск в Лужниках пройдёт церемония награждения SLAY 2025 — главной премии для русскоязычных стримеров с Twitch и других платформ. Зрителей в Сети и на трибунах ждут красная дорожка со звёздными гостями и эффектное шоу, а также объявление победителей.

Своих обладателей по итогам вечера найдут 16 статуэток: на SLAY номинированы десятки контентмейкеров, проектов и событий. Главные награды в конце церемонии получат лучший стример (SLAY KING) и лучшая стримерша (SLAY QUEEN) 2025 года.

«Чемпионат» в прямом эфире будет следить за ходом премии с места событий. В этом материале мы вместе с вами наблюдаем за результатами премии и делимся эксклюзивными материалами со сцены «Дворца Ирины Винер».

Когда и где смотреть
Live Иван Мику

Когда и где смотреть

Трансляция SLAY 2025 начнётся в 17:20 на Twitch-канале Бустера. Первые два часа будут показывать красную дорожку с приглашёнными гостями — в их числе музыканты Глюкоза, MAYOT и ЕГор Шип, комики Нурлан Сабуров и Саша Ваш, киберспортсмены RAMZES666 и dyrachyo.

Старт самой церемонии — в 19:15. Зрителей ждёт красочное шоу, а также объявление победителей в 16 различных номинациях. Последними назовут лучшего стримера и лучшую стримершу 2025 года, а перед ними в лайв-формате выступит Элджей.

