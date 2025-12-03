В России блокируют Roblox: что происходит с игрой?

3 декабря в России неожиданно перестала работать Roblox. В плане популярности, особенно у юной аудитории, игра превосходила Minecraft и Fortnite — она запускается на любом смартфоне, она бесплатная и содержит в себе «1000 и одну игру» (старцы, помните такие картриджи?).

Похоже, теперь молодым геймерам надо искать альтернативу. Но за счёт чего Roblox стала популярной и почему её заблокировали?

Что за Roblox?

Сама по себе Roblox — не игра, а инструментарий. С помощью встроенного функционала, где уже заготовлены модели, анимации и интерфейс, любой желающий может сделать свою игру. Другие геймеры зайдут в неё и при желании потратят робоксы, внутреннюю валюту. С каждого доллара, потраченного в конкретной игре, её разработчик получит примерно 28 центов.

Из-за свободного доступа к инструментарию большинство игр в Roblox — откровенный мусор и погоня за трендами. Если песня «Сигма Бой» становится популярной, то сразу же появляется платформер, где персонажи скачут по платформам под этот трек. Если все обсуждают «Кей-поп охотниц на демонов», то энтузиасты сделают ровно такой же платформер с новыми мелодиями и изображениями охотниц вдали.

Игра Brookhaven в Roblox Фото: Roblox

Впрочем, адекватные игры в Roblox тоже есть. К примеру, на платформе популярна выживалка 99 Nights in the Forest. Там герои должны уцелеть в лесу, где бродят волки, культисты и монстры. Для этого они возводят постройки, готовят еду, ищут толковую экипировку и следят за костром. Если огонь погаснет, ночью вас скушает местный босс.

Есть даже что-то вроде сюжетной кампании, где герои ищут потерянных детей и смотрят кат-сцены. В обновлениях сюжет регулярно развивается. Допустим, раньше игроки бегали от монстра-оленя, а затем лечили его.

99 Nights in the Forest уступает любой самостоятельной выживалке. В ней странный визуал, мало механик и вопиющая корявость. Однако ребёнок вероятнее запустит эту игру, чем условную Valheim.

Игра 99 Nights in the Forest в Roblox Фото: Roblox

Почему Roblox не работает в России?

Утром 3 декабря игроки из России не смогли запустить Roblox . Иногда платформа жалуется на проблемы с соединением, иногда уходит в бесконечную загрузку. При этом в других странах всё работает — как и у нас при включении специализированных программ.

Вероятно, Roblox заблокировали в России. Пока РКН не делала официальных заявлений, но теорию косвенно подтвердила Екатерина Мизулина.

Похоже, что Roblox действительно заблокирован. Ждем официальный комментарий Роскомнадзора.

Игра Fish It! в Roblox Фото: Roblox

Ранее государственные структуры называли платформу опасной. В конце ноября пресс-служба Роскомнадзора заявила, что в Roblox много «неподобающего контента», который может «негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей». Пресс-служба отмечает, что модерация работает плохо и не справляется с удалением контента, способного «создать условия и предпосылки для совершения противоправных действий».

По словам представителей Роскомнадзора, они с 2019 года пишут запросы об удалении опасного контента, однако Roblox не отвечает.

Roblox Фото: Roblox

Какие ещё скандалы связаны с Roblox?

В 2025-м платформа попала в скандал, связанный с совращением малолетних. В играх есть анимации, которые называют «имитирующими секс». Преступники находят молодых игроков, общаются с ним и используют эти анимации, чем наносят психологические травмы.

Считается, что подобных случаев много. По этой причине появились блогеры, которые вычисляют преступников в Roblox и раскрывают их личности. Любопытно, что платформа периодически блокирует таких общественных деятелей. Яркий пример — блогер Schlep.

Roblox отреагировала на скандал и ограничила использование чата игрокам младше 18 лет. Впрочем, это не спасло от падения стоимости акций. В период с 6 по 15 августа компания подешевела на $ 12 млрд.

Игра Grow a Garden в Roblox Фото: Roblox

Что будет с Roblox дальше?

Вероятно, РКН скоро официально объявит о блокировке Roblox. Рассчитывать, что платформу в ближайшее время разблокируют в России, не стоит. Так что юным игрокам пора искать новое развлечение. Очевидным кандидатом кажется Fortnite, где тоже много игр — причём более качественных.

А почему Roblox популярна?

Аудитория игр в Roblox столь огромна, что многие самостоятельные блокбастеры обзавидуются. Вот единовременный онлайн трёх игр на момент написания материала:

Fish It! — 1 млн человек;

Steel a Brainrot — 700 тыс.;

99 Nights in the Forest — 694 тыс.

По данным на лето 2025-го, активная ежемесячная аудитория Roblox превысила 170 мин игроков.

Игра Steel a Brainrot в Roblox Фото: Roblox

Почему Roblox популярна? Потому что платформа бесплатная, работает даже на старом смартфоне и предлагает большое разнообразие. Вы найдёте выживалки, платформеры, гонки, шутеры и проекты других жанров. Главное, в Roblox играют почти все дети, поэтому школьник без проблем зайдёт на сервер вместе с друзьями и пройдёт уровень в кооперативе.