Roblox заблокирована в России: во что играть вместо неё?

Роскомнадзор заблокировал Roblox в России. Теперь детям станет труднее воровать брейнротов, выживать в лесу и зависать в других играх платформы. Чтобы сильно грустить не пришлось, мы подобрали несколько альтернатив. Вот некоторые из них.

Fortnite

На чём играть: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2, Android (и iOS в США и Европе)

Цена: бесплатно.

Fortnite Фото: Epic Games

Многие до сих пор считают Fortnite королевской битвой, где герои бегают по сужающейся зоне, собирают качественный лут и настойчиво городят лестницы. На деле «Фортнайт» давно стала платформой со множеством игр — причём качественных.

Только сами разработчики игры придумали несколько режимов:

Save the World — кооперативный экшен, где вы с другими геймерами обороняете базу от мобов;

LEGO Fortnite — полноценная выживалка со сражениями, крафтом и толковым строительством;

Fortnite Festival — музыкальная ритм-игра с классными треками.

Если этого мало, то уходим в поиск других игр от пользователей, где сотни и тысячи совершенно разных впечатлений. Системные требования выше, чем у «Роблокса», но оно того стоит.

Garry’s Mod

На чём играть: ПК.

Цена: 750 рублей.

Garry’s Mod Фото: Facepunch Studios

Песочница на базе движка Source, которому присущи продвинутые физика и разрушаемость. С нужными настройками любые объекты двигаются, ломаются и зрелищно взрываются. Благодаря инструментарию энтузиасты создали внутри Garry’s Mod классные игры. Среди них шутеры, платформеры, гонки и выживалки.

Trouble in Terrorist Town покажется изобретательной версией «Мафии». В мультиплеерной Zombie Survival вы станете зомби или человеком и попробуете уцелеть. В DarkRP вообще погрузитесь в симулятор жизни, где отыграете бандита, полицейского или гражданского. Развлечений много, и по уровню веселья они превосходят Roblox.

Blockman Go

На чём играть: iOS, Android.

Цена: бесплатно.

Blockman Go Фото: Gverse

Ровно такая же платформа, как и Roblox. У энтузиастов есть инструментарий, чтобы делать свои игры — от симулятора школьника до экшенов об истреблении монстров. Есть и креативные развлечения: например, Build Battle, где игроки соревнуются в навыках строительства, а потом оценивают работы и выбирают лучшую.

Визуал в Blockman Go чуть проще, а игроков не так много. Однако в качестве замены «Роблокса» платформа подойдёт идеально. Допускаю, что миллионы расстроенных детей переместятся именно туда и вряд ли ощутят разницу.

LEGO Worlds

На чём играть: ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, а также по обратной совместимости на PS5, Xbox Series и Switch 2 соответственно.

Цена: от 600 рублей.

Lego Worlds Фото: WB

LEGO Worlds кажется мечтой любого ребёнка, который получил бесконечный набор блоков и может строить из них вообще всё: планеты, города, машины и даже драконов. Это оживший мир, который меняется по вашему желанию и свободен для исследования. При этом вы можете пригласить в собственную реальность друга и как-нибудь его развлечь. Допустим, подготовить полосу испытаний или отправить на поиск ценных предметов.

Минус в том, что песочница открывается после прохождения сюжетной кампании. Впрочем, миссии там весёлые и вряд ли утомят.

KoGaMa

На чём играть: любой браузер, Android.

Цена: бесплатно.

KoGaMa Фото: Multiverse ApS

Ещё одна платформа, где собраны мини-игры. Жанры такие же разнообразные, как и в Roblox: симуляторы, шутеры, выживалки, гонки. Имеются и удобства вроде кооператива, системы лайков, чата.

Особенность в том, что KoGaMa запустится даже на картошке и не потребует установки. Все игры доступны прямо в браузере. По этой причине аудитория платформы превысила 22 млн игроков. Вместе они создали более 2 млн карт, режимов и активностей.

Creativerse

На чём играть: ПК.

Цена: 879 рублей.

Creativerse Фото: Playful

Если смешать визуал Fortnite и функционал Roblox, то получится Creativerse. Игра здорово выглядит, предлагает много механик от крафта до сражений с драконами и позволяет создать собственное приключение. Придумайте мир с диковинным сеттингом, расставьте врагов, задайте точки воскрешения, напишите диалоги — и при должной настойчивости получите качественный шутер, выживалку или экшен.

Недостатки тоже есть. Изначально игра была бесплатной, но затем стала премиальной. Вот только нюансы free-to-play по-прежнему заметны, и периодически аудиторию просят за что-нибудь заплатить.

Rec Room

На чём играть: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, iOS, Android, VR-устройства.

Цена: бесплатно.

Rec Room Фото: Rec Room

Зачастую дети запускали Roblox, чтобы пообщаться. Если это про вас, то Rec Room закроет потребность. Это огромный хаб, где можно болтать с другими игроками, делиться мемами и совместно творить. А заодно – веселиться в различных мини-играх.

Кто-то весело играет в местный футбол, где мяч огромный, а голы забиваются головой. Кто-то рубится в виртуальный лазертаг или перебрасывает волейбольный снаряд через сетку. Ну а кто-то становится героем RPG и дерётся со скелетами. В общем, занятий много, и скучно не будет.

Toca Boca World

На чём играть: iOS, Android.

Цена: бесплатно.

Toca Boca World Фото: Toca Boca AB

Toca Boca World скорее подойдёт девочкам, потому что визуал в ней умилительно мультяшный, а персонажи — куклы. Они могут ходить в школу, открывать магазины, обустраивать дом и менять причёски. При этом есть продвинутое взаимодействие с миром: чтобы приготовить блюдо, нужно поставить кастрюлю на плиту и вручную закинуть в неё продукты.

Основа игры — создание уникального контента. Постройте собственный дом, организуйте поблизости пляж, откройте кофейню. А потом покажите результат другим пользователям, они наверняка оценят.

Dreams

На чём играть: PS4, PS VR, а также на PS5 по обратной совместимости.

Цена: порядка 1000-2000 рублей.

Dreams Фото: Sony

Пожалуй, самый амбициозный конструктор в истории и впечатляющий инструмент, чтобы освоить геймдизайн, анимирование и написание саундтрека. Механики интуитивно понятные, однако всё-таки потребуют вдумчивости и терпения. Но когда во всём разберётесь, создадите хит, который и не снился легендам Roblox.

Хотя делать игры собственноручно необязательно. В Dreams уже есть обширный каталог с хоррорами, платформерами и экшенами. Зачастую они здорово выглядят и удивляют качеством.

Core

На чём играть: ПК, Android, iOS.

Цена: бесплатно.

Core Фото: Manticore Games

Ещё одна платформа со множеством игр и графикой уровня Fortnite. Активности в ней почти бесконечные. Натяните пиратский костюм и захватывайте корабли. Воруйте флаги и расстреливайте других игроков. Окажитесь эльфом и бейте нежить разрушительными заклинаниями. Станьте мячиком и прокатитесь по вычурным аренам. Если захотите расслабиться, то просто подойдите к полю для гольфа или пинбол-аппарату.

В отличие от Roblox, игры в Core временами дотягивают до АА-уровня. А ведь благодаря толковым инструментам их даже новичок создаст.

