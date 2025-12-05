В «Мире танков» бесплатно раздают танки 10-го уровня: как их забрать

В «Мире танков» произошел «аттракцион неслыханной щедрости» — в качестве «Заслуженной награды 2025», которую получают абсолютно все зарегистрированные в игре игроки, разработчики дарят танки 10-го уровня. Рассказываем, какие танки можно забрать и как.

Сколько танков 10-го уровня можно получить в рамках акции

Зависит от возраста вашего аккаунта: если вы зарегистрировались в игре до 1 января 2021 года , то получите два танка 10-го уровня бесплатно. А те игроки, которые заимели аккаунт в «Мире танков» уже после 1 января 2021 года, соответственно, получат один танк 10-го уровня.

До какого времени продлится акция и как забрать танки

Забрать заслуженные танки 10-го уровня можно вплоть до 28 января 2026 года . Для этого необходимо запустить «Мир танков» до окончания акции и забрать танки.

Система автоматически сделает всё за вас: игра проверит, когда вы зарегистрировались в игре, и начислит награды. Помимо танков 10-го уровня, вы гарантированно получите:

7 бланков приказа. 1 жетон за каждый полный год в игре. Юбилейные нашивки. 2D-стили. Экономические инструкции. Боевые резервы. Премиум-танк 6-го уровня M36B1.

Если вы не забрали танки при первом заходе в «Мир танков», то можете забрать их позже, но не позднее 28 января. Нажмите на «Центр уведомлений» в самом низу главного меню справа (всплывающее меню) и перейдите в раздел «Персональные уведомления». Там вы сможете забрать танки, которые по какой-то причине не забрали раньше.

Награды за время, проведенное в игре Фото: Lesta Games

Какие танки 10-го уровня можно забрать бесплатно

Можно выбрать любой исследуемый танк 10-го уровня, который вы ещё не открыли или сбросили в проекте «Орбита». Единственное уточнение: штурмовые ПТ-САУ не были включены в акцию, а значит, забрать танки этого класса не сможете. Если вы прокачали все исследуемые танки 10-го уровня, то сможете получить компенсацию — 6 100 000 серебра за каждый исследованный танк. Танк даётся в базовой комплектации, дополнительные модули нужно исследовать отдельно.

Какие танки 10-го уровня выбрать

Выбор зависит от стиля игры, но, по статистике, игроки часто берут популярные в нынешней мете танки, которые легко реализовать. Либо фановые машины с большим разовым уроном.

Это такие танки, как:

Merkava LP (средний танк, сборная наций);

FV4005 (ПТ-САУ, Великобритания);

FV242B Condor (тяжёлый танк, Великобритания);

T57 Heavy (тяжёлый танк, США);

Concept No. 5 (средний танк, Великобритания).

Merkava LP, T57 Heavy и Concept 5 — три самых популярных танка в рамках акции среди игроков Фото: Lesta Games

Чем хороша ПТ-САУ FV4005: разовым уроном. С одного выстрела «британский монстр» может «ополовинить» любой танк 10-го уровня.

Чем хорош средний танк Merkava LP: быстрый, точный средний танк с хорошей скорострельностью и лучшим обзором на уровне среди одноклассников.

Чем хорош тяжёлый танк FV242B Condor: разовый выстрел двумя стволами позволяет нанести до 820 единиц урона за один залп. У танка хорошая броня башни и хороший запас прочности в 2400. Углы склонения орудия в -10 градусов помогают комфортно играть на сложном рельефе.

Чем хорош T57 Heavy Tank: знаменит своим барабанным орудием, позволяет нанести больше 1200 урона за 5 секунд и быстро уйти в укрытие благодаря неплохой динамике.

Чем хорош Concept No. 5: очень быстрый танк с хорошей перезарядкой и разовым уроном. Но из-за слабой брони танк может быть легко пробит большинством противников.

Советуем выбирать танки, которые легко реализовать в нынешнем рандоме. Среди лёгких танков 10-го уровня это Manticore и EBR 105. Среди артиллерийских установок это Объект 261. Среди средних танков это Concept No. 5, Merkava LP, T-62A и Leopard 1. И среди тяжёлых танков 10-го уровня это ИС-7, Объект 277, FV242B Condor, AMX 50 B, Е 100, T57 Heavy и WZ-111 5A.