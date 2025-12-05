Игра-феномен о провинциальных кошмарах. Каким вышел финал «Зайчика»?

Если перечислите популярные российские игры последних лет, то наверняка вспомните Atomic Heart, MiSide или Space Marine 2, разработанную в питерском офисе Saber. И наверняка несправедливо забудете «Зайчика».

Тем временем ролики с теориями и разборами сюжета собирают миллионы просмотров. На каждом фестивале косплеят героев «Зайчика». В Steam почти 17 тысяч отзывов, и 96% — положительные. В какой-то момент игра вообще входила в топ-50 самых высокооценённых игр Steam.

Я следил за «Зайчиком» с 2021-го, проходил эпизоды по мере их выхода и наконец дождался завершения. Каким получился финал?

«Зайчик»: главное об игре

Название: «Зайчик».

Платформы: ПК.

Разработчик: Saikono Joker.

Издатель: Game Art Pioneers.

Дата выхода: 16 апреля 2021.

Жанр: визуальная новелла.

Перевод: русские субтитры и озвучка.

«Зайчик»: как поиграть?

В российском Steam игра стоит 399 рублей.

Почему «Зайчик» популярен?

Визуальные новеллы — нишевый жанр. Даже самые популярные представители редко собирают больше тысячи отзывов. Чтобы преодолеть эту планку, новелла должна быть особенной. Допустим, Doki Doki Literature Club притворялась типичной любовной драмой, а затем ломала четвёртую стену и подкидывала шокирующий твист.

Выяснялось, что не ты играешь в Doki Doki, а она играет с тобой. Результат — 18 тысяч восторженных отзывов.

Наш «Зайчик» уступает лишь на тысячу отзывов. В чём же его исключительность? Почти во всём — в визуале, атмосфере и обилии шокирующих моментов.

«Зайчик» Фото: Saikono Joker

Вам 12 лет. Когда-то вы жили в счастливой семье и большом городе, но потом папа попал в неприятности. Ему пришлось бросить работу и вместе с семьёй бежать в глухую заснеженную провинцию. Всё это под укоризненные взгляды мамы, которая в один момент растеряла привычную теплоту.

Когда-то вы мечтали поехать в Диснейленд. Теперь же грезите о «Сникерсе» и родителях, которые хотя бы на день перестанут скандалить. Тем временем за окном вечные мороз, темнота и лес, где точно живёт нечто злое. Ещё чуть дальше школа, куда не хочется идти. Потому что дети в ней ничем не лучше монстров.

«Зайчик» Фото: Saikono Joker.

В «Зайчике» минимум геймплея. Вы читаете текст, рассматриваете задники, принимаете решения и изредка проходите мини-игры — то постреляете по уткам в видеоигре, то возьмётесь за гитару и постараетесь не налажать. Даже этого набора достаточно, чтобы вызвать дискомфорт и надавить на психику.

Игра идеально погружает в провинциальную жуть и зачастую кажется беспросветной. В посёлке пропадают дети, из леса выползают монстры, одноклассники избивают до полусмерти, а родители вот-вот разведутся. Вы же — просто ребёнок, который не может и не должен самостоятельно со всем разбираться. Однако выбора нет, и вы шаг за шагом заходите во тьму.

Радостные и даже вдохновляющие моменты порой встречаются. Однако нужны они лишь для контраста. Потому что романтическая прогулка, обретение друзей и грандиозная победа обернутся чем-то ужасным — смертями, кровью и предательствами. И чем дольше вы играете, тем хуже идут дела.

«Зайчик» Фото: Saikono Joker.

Обволакивающий кошмар — главный, но не единственный плюс «Зайчика».

Игра блестяще озвучена. Голоса настолько яркие, что всегда западают в память. Если хоть раз слышали катино «Да-да-да», уже не забудете фразу.

Изумительно нарисована. Кадры эффектны, полны мрачных деталей и зачастую анимированы. В любой момент сделайте скриншот, и он сгодится для рабочего стола.

Талантливо написана. Текст не скатывается в графоманию и в сочетании с визуалом регулярно вызывает эмоции — от панического ужаса до смеха. Когда столкнётесь с «Макареной», неизбежно улыбнётесь.

В результате «Зайчик» кажется ожившей и вариативной книгой. В ней любые кадры или озвученные фразы погружают в кошмар сильнее, чем страницы текста. При этом важно помнить, что игра не про геймплей, а про историю и атмосферу. Если вы готовы мириться с таким, точно получите удовольствие.

«Зайчик» Фото: Saikono Joker.

Каким получился финал «Зайчика»?

Разработчики утверждают, что в «Зайчике» 20 концовок. Я выбил, кажется, половину из них, но так и не нашёл хорошую. Становился благородным рыцарем и терпилой, завоёвывал сердца и заглядывал во френдзону, вписывался в безумные авантюры и следовал логике, послушно пил таблетки и отказывался от них. Однако один финал оказывался хуже другого.

Думаю, что относительно хорошие концовки есть, но идти к ним не хочется. Потому что финал «Зайчика» — пик того самого мрака, к которому нас долго вели. Поверьте, после концовки ранние ужасы покажутся незначительными. В пятом эпизоде вы в зависимости от выборов окажетесь в логове маньяка, ужаснётесь боди-хоррору и сами возьмётесь за топор. Быть может, он даже рухнет на голову кого-то близкого и невинного. И это круто: хэппи-энд попросту опошлил бы историю.

«Зайчик» Фото: Saikono Joker.

В плане вариативности это, конечно, не Detroit: Become Human. Сюжет так или иначе ведёт к основным краеугольным сценам, да и концовки разнятся по качеству. Путь уравновешенного парня с привязанностью к таблеткам обрывается резко и довольно скучно. Зато шаги в сторону безумия награждают фееричными и опустошающими сценами.

Одно полное прохождение занимает примерно четыре часа. Дальше изученные сцены можно пропускать и быстро принимать новые решения. Так путь с нуля до нового финала можно пролететь минут за 40. Теперь жду фанатов, которые откроют все концовки и ответят на каждый вопрос, что в моём случае остался нерешённым. Но и сейчас впечатления от финала «Зайчика» — положительные.

«Зайчик» Фото: Saikono Joker

«Зайчик»: стоит ли играть?

Если сюжет, визуал и атмосфера для вас важнее геймплея, то обязательно попробуйте «Зайчика». Это мрачная, красивая и безжалостная новелла — и эмоций она приносит больше, чем многие игры со стрельбой и сражениями.

Оценка «Зайчика» — 8,5 из 10

Понравилось

Роскошный визуал

Запоминающаяся озвучка

Атмосфера ужаса

Талантливо написанный текст

Не понравилось