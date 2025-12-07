Обзор аниме «Магическая битва: Казнь»: готовимся к третьему сезону

Фанаты аниме давно не ходили в кинотеатры так часто, как в 2025-м. На больших экранах уже показали «Истребителя демонов», «Человека-бензопилу» и «Дандадан». Теперь же к официальной премьере в России готовится «Магическая битва: Казнь». Уверен, что фанаты высоко её оценят и обеспечат кассу, но вообще к полнометражке много вопросов.

«Магическая битва: Казнь»: главное об аниме

Название: «Магическая битва: Казнь» (Jujutsu Kaisen: Execution).

Режиссёр: Сёта Госёдзоно.

Актёры: Юити Накамура, Дзюнъя Эноки, Юма Утида и другие.

Дата выхода в России: 13 декабря 2025 года.

Жанр: аниме, фэнтези, боевик.

Страна: Япония.

«Магическая битва: Казнь»: где смотреть?

5 декабря аниме вышло в мировой прокат. Официальные показы в России стартуют 13 декабря.

Только для ярых фанатов

Перед походом на «Казнь» важно понять: а что вам вообще предлагают? Всё же речь не о полноценном продолжении, приквеле или спин-оффе, как было в недавних «Человеке-бензопиле» и «Истребителе демонов». «Казнь» — это компиляция финала второго сезона и начала третьего.

Объединять эпизоды в полнометражку — давняя аниме-традиция. Так делали и с «Дандаданом». Сначала арку о квартале горячих источников показали в кино, потом выпустили в сериальном формате. Нюанс в том, что в большом метре были крохи старого контента и уйма нового — причём эпического и относительно завершённого. Тем временем в «Казни» 50 минут прошлых событий и 40 минут – новых.

Великий Сатору Фото: Mappa

Основа «Казни» — арка с инцидентом в Сибуе. Тем самым, где Сатору Годжо прибыл на станцию и затем угодил в мемы о запечатывании. Где одна битва следовала за другой, страсти стремительно накалялись, а герои теряли конечности, истекали кровью и терпели поражения. Получилось настолько круто, что аниме нарекли самым популярным в мире и внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Заценить такой эпик в кинотеатре — отличная идея. Однако есть оговорка: в «Казни» не показывают весь инцидент в Сибуе, только лучшие и сюжетно важные моменты. Этого достаточно, чтобы прикоснуться к величию, но мало, чтобы полностью его пережить. Помню, что я смотрел арку залпом, когда весь сезон уже вышел, — и удовольствия получил больше.

Псевдо-Гето Фото: Mappa

Что нового в «Казни»? Всего два эпизода из третьего сезона, которые прокладывают мостик к новому грандиозному сюжету — «Смертельной миграции». Эти 40 минут вышли замечательными и насыщенными. В сюжет вводят новых персонажей вроде Наои Зенина и регулярно стравливают магов друг с другом. Их сражения круто поставлены, креативны и полны драмы. От финала стычки между Юдзи и Ютой фанаты вообще попадают в обморок.

Вот только речь по-прежнему о 40 новых минутах, в которые не уместить ни внятную историю, ни что-то действительно важное. Да и вообще: эти эпизоды появятся онлайн уже в начале января. Так стоит ли ехать в кинотеатр и тратиться на дорогие билеты? Что ж, самые преданные фанаты наверняка забронировали места в зале и получат удовольствие. Остальным же лучше пересмотреть арку о Сибуе целиком и дождаться 8 января, когда стартует третий сезон.

Этот новый маг запоминается Фото: Mappa

«Магическая битва: Казнь»: стоит ли смотреть?

«Казнь» — специфическая полнометражка, в которой старого контента больше, чем нового. Да, 40 минут из третьего сезона впечатляют, однако уже через месяц их покажут онлайн. Поэтому тратить время на дорогу и деньги на билеты стоит лишь преданным фанатам.

Оценка аниме «Магическая битва: Казнь» — 6,5 из 10

Понравилось

40 минут нового контента великолепны.

Не понравилось