Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Чем занимаются актёры Брат и Брат 2 спустя 25 лет

Как сейчас выглядят актёры фильмов «Брат» и «Брат 2»
Артём Ращупкин
«Брат» спустя 25 лет
Комментарии
Решили взглянуть на любых персонажей и исполняющих их артистов спустя время.

В конце октября вышел документальный фильм «Брат навсегда» о создании культовой дилогии Алексея Балабанова, о феномене фильмов, ставшем частью национального культурного кода, и о творческом союзе Балабанова и Сергея Бодрова. В картине показали редкие архивные материалы, а участники поделились воспоминаниями о тех годах.

Материалы по теме
Трогательные воспоминания о Бодрове и великом кино. Обзор «Брата навсегда»
Трогательные воспоминания о Бодрове и великом кино. Обзор «Брата навсегда»

Сегодня мы предлагаем посмотреть, как изменились ключевые актёры тех фильмов спустя 25 лет и чем они занимаются сейчас.

Виктор Сухоруков (Виктор Багров)

Фильмы принесли Виктору Сухорукову всероссийскую известность, а карьера актёра получила мощный импульс после завершения съёмок в культовых картинах. Роль киллера по прозвищу Татарин стала самой запоминающейся в его творческой биографии, хотя сам Сухоруков не имеет никакого отношения к татарским корням, а прозвище было придумано Балабановым.

Виктор Сухоруков в фильме «Брат 2» (слева) и сейчас (справа)

Виктор Сухоруков в фильме «Брат 2» (слева) и сейчас (справа)

Фото: «СТВ» и РИА Новости

Сейчас 74-летний Виктор Сухоруков занимается театральной деятельностью, вернувшись на сцену после перенесённой операции на сердце, и продолжает сниматься в кино, в том числе в фильмах, которые выходят в прокат.

В его послужном списке насчитывается более 80 ролей в различных российских сериалах и фильмах, включая такие картины, как «Остров», «Бедный, бедный Павел», «Последний богатырь», «Грозный» и «Чемпион мира».

Дарья Юргенс (Мэрилин)

После выхода фильма «Брат 2» Дарья Юргенс продолжила активную карьеру в театре и кино, а также занялась преподаванием. Ее профессиональная жизнь остается очень насыщенной. Дарья Юргенс продолжает играть в театре и входить в труппу театра-фестиваля «Балтийский дом». В разные годы она также выступала в Молодёжном театре на Фонтанке.

Дарья Юргенс в фильме «Брат 2» (слева) и сейчас (справа)

Дарья Юргенс в фильме «Брат 2» (слева) и сейчас (справа)

Фото: «СТВ» и РИА Новости

Наибольшую известность у широкой аудитории после «Брата 2» Дарье Юргенс принесла роль капитана Маргариты Кошкиной (Багиры) в популярной серии боевиков «Морские дьяволы».

Параллельно она снималась и в других известных российских сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и «Каменская». Актриса успевает не только сниматься в театре и в кино, но и преподавать в Российском государственном институте сценических искусств.

Сергей Бодров (Данила Багров)

После выхода фильма «Брат» Сергей Бодров младший продолжил сниматься в кино, пока его жизнь трагически не оборвалась 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье во время съёмок фильма «Связной». Под толщей льда и камней, сошедшего ледника оказались 125 человек, включая всю съёмочную группу фильма и самого Бодрова. На момент гибели Сергею было 30 лет.

Сергей Бодров в фильме «Брат»

Сергей Бодров в фильме «Брат»

Фото: «СТВ»

Он навсегда остался в памяти зрителей как символ своего поколения и ушёл вечно молодым. Его искренность и принципиальность, которые он передал своему герою в фильмах, как никогда актуальны в сегодняшнем мире.

Сергей Маковецкий (Белкин)

Сергей Маковецкий, сыгравший банкира Белкина в «Брате 2», был и до этого успешным актёром, получив звание Народного артиста России ещё в 98-м. После выхода фильма продолжил успешную карьеру в театре и кино, став одним из самых востребованных актёров России.

Сергей Маковецкий в фильме «Брат 2»

Сергей Маковецкий в фильме «Брат 2»

Фото: «СТВ» и РИА Новости

Таким образом, после «Брата 2» Маковецкий не только не покинул профессию, но и укрепил свой статус признанного мэтра. На 2025 год его фильмография включает более 130 картин. Параллельно со съёмками в российских сериалах и фильмах актёр выступает в Театре имени Евгения Вахтангова еще с 80-х. За четыре десятилетия он сыграл десятки выдающихся ролей, включая Городничего в «Ревизоре» и Евгения Онегина в одноимённом спектакле.

Ирина Салтыкова (сыграла себя)

Певица Ирина Салтыкова сыграла саму себя. Алексей Балабанов выбрал именно её, аргументируя свой выбор одним аргументом. Он прямо говорил ей: «А кого ещё?» — считая, что именно Салтыкова ассоциируется с символом того поколения. Балабанову был важен не её актёрский талант, а образ успешной поп-звезды. В конце 90-х песни Салтыковой звучали из каждого утюга.

Ирина Салтыкова в фильме «Брат 2»

Ирина Салтыкова в фильме «Брат 2»

Фото: «СТВ» / из личного архива Ирины Салтыковой

По заверению самой певицы, ее гонорар превышал гонорар и Бодрова. За один съёмочный день Салтыкова брала $ 3 тыс., что по тем временам — огромные деньги. Съёмки проходили в московской квартире Салтыковой, которая сама по себе была признаком успеха и роскоши.

Салтыкова осталась заметной фигурой в шоу-бизнесе после съёмок в фильме Балабанова, хотя сейчас редко появляется на сцене. В общей сложности певица выпустила шесть альбомов. Она часто появлялась на телевидении в качестве участницы и ведущей различных программ, таких как «Секрет на миллион», «Без страховки» и других. Помимо камео в «Брате 2», Салтыкова снялась в сериалах «Провинциалы», «Русский спецназ», «Кулагин и партнёры» и «Даёшь молодёжь!».

Материалы по теме
Игра-феномен о провинциальных кошмарах. Каким вышел финал «Зайчика»?
Игра-феномен о провинциальных кошмарах. Каким вышел финал «Зайчика»?

Юрий Кузнецов (немец Гофман)

Роль немца Гофмана в «Брате» стала далеко не первой в его карьере, но настоящий взлёт популярности произошёл в конце 90-х с выходом сериала «Улицы разбитых фонарей». В течение пяти лет Кузнецов играл роль подполковника милиции Юрия Петренко по прозвищу Мухомор. Этот образ стал судьбоносным и принес актёру всенародную любовь и узнаваемость.

Юрий Кузнецов в фильме «Брат»

Юрий Кузнецов в фильме «Брат»

Фото: «СТВ» и РИА Новости

На сегодняшний день его фильмография насчитывает около 200 работ в кино и сериалах. Кузнецов продолжает работать, несмотря на почтенный возраст. Он подчёркивает, что работа для него — это движение и жизнь. Актёр по-прежнему востребован (особенно часто его приглашают на роли государственных деятелей) и с интересом относится к сотрудничеству с молодыми режиссёрами. При этом он принципиально отказывается от ролей, пропагандирующих жестокость и насилие.

Кирилл Пирогов (Илья Сетевой)

Роль Ильи, армейского друга Данилы, принесла Кириллу Пирогову настоящую всенародную популярность. Как вспоминал сам актёр, после выхода фильма у него развилась «звёздная болезнь», с которой помогли справиться хорошие товарищи в театре. «Популярность «Брата 2» была действительно огромная. Нам всем и Серёже Бодрову было совсем не просто передвигаться по стране. Но в театре мне так надавали по голове, что всё быстро прошло», — говорит актер.

Кирилл Петров в фильме «Брат 2»

Кирилл Петров в фильме «Брат 2»

Фото: «СТВ» и РИА Новости

Кирилл Пирогов остается востребованным артистом. Он выступает в родном театре «Мастерская Фоменко», занимается со студентами ГИТИСа и продолжает сниматься в кино. Помимо «Брата», Кирилл снялся в фильмах и сериалах «Сестры», «Жмурки», «Доктор Живаго» и «Троцкий».

Александр Наумов (охранник Хакин)

Роль Хакина стала для Наумова трамплином в большое кино. После успеха фильма он стал получать множество предложений о съёмках и проявил себя как разноплановый актёр.

Александр Наумов в фильме «Брат 2»

Александр Наумов в фильме «Брат 2»

Фото: «СТВ» / из личного архива Наумова

Большинство ролей Наумова — второстепенные. Несмотря на обилие силовиков и вышибал в своей фильмографии, актёр успешно справлялся и с комедийными, и с драматическими образами. Он признавался, что для него неважен размер роли — главное, чтобы персонаж был интересным.

В 2019 году актёр резко высказался о намерении снять «Брат 3», назвав эту затею «глупостью и самопиаром», и выразил мнение, что классику нельзя эксплуатировать таким образом.

Александр Дьяченко (хоккеисты Дмитрий Громов и Константин Громов)

Александр Дьяченко, сыгравший братьев-близнецов Константина и Дмитрия Громовых в «Брате 2», прошёл через серьезные жизненные испытания, включая тяжёлую болезнь, но сумел вернуться к активной жизни и продолжает сниматься в кино. На счету актёра более 70 ролей в кино и сериалах. Причём он снимался не только в российских фильмах, но и в западных проектах. Среди его известных работ — сериал «Мажор» и фильм «Хантер Киллер».

Александр Дьяченко в фильме «Брат 2»

Александр Дьяченко в фильме «Брат 2»

Фото: «СТВ» и РИА Новости

В 2021 году Александр Дьяченко перенёс тяжёлую форму коронавируса. Актер пробыл в коме, но смог победить болезнь и вернуться к работе. После выздоровления он настолько преобразился внешне для новой роли, что, по мнению зрителей, узнать его теперь можно только по глазам.

Мария Милютина (Кэт)

Роль тусовщицы Кэт в фильме Балабанова принесла Марии Жуковой (ныне Милютиной) не только известность, но и Гран-при фестиваля «Кинотавр». Во время съёмок актриса была на раннем сроке беременности. Вскоре после выхода фильма она вышла замуж, родила сына и сменила фамилию. И постепенно перешла от актёрской деятельности к режиссёрской и продюсерской.

Мария Жук в фильме «Брат 2»

Мария Жук в фильме «Брат 2»

Фото: «СТВ» / из личного архива Марии Милютиной

Ее творческий путь демонстрирует осознанный уход от звездного статуса актрисы к смежной, но менее публичной профессии. В октябре 2022 года Мария представила свой первый полноценный режиссёрский спектакль «Гамлет», с которым она долгое время гастролировала по России.

Кристиан Столте (полицейский)

Американский актер Кристиан Столте сыграл полицейского из Чикаго, не взяв за эпизодическую роль ни цента. После съёмок в российском фильме он исполнил роль Кларенса Дарби в фильме «Законопослушный гражданин» и роль Мауча в сериале «Чикагский пожар».

Кристиан Столте в фильме «Брат 2»

Кристиан Столте в фильме «Брат 2»

Фото: «СТВ» и Barry Brecheisen/Getty Images

Алексей Гришин (стюард)

Алексей Гришин сыграл небольшую, но запоминающуюся роль стюарда в финале «Брат 2». «Мальчик, ты не понял, водочки нам принеси, мы домой летим», — именно так Дарья Юргенс, сыгравшая Мэрилин, обратилась к Алексею в самолёте.

Алексей Гришин в фильме «Брат 2»

Алексей Гришин в фильме «Брат 2»

Фото: «СТВ» и РИА Новости

С момента выхода культового фильма он прошёл путь от эпизодической роли до одного из самых востребованных актёров. Он выступает в Государственном академическом театре Моссовета, а также сотрудничает с Театром на Таганке. С 2000 года Алексей Гришин снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. Он получил широкую известность после главной роли в сериале «Жестокий бизнес» и детектива «Метод Фрейда». Актер известен своим умением перевоплощаться в отрицательных персонажей, хотя в жизни его характеризуют как порядочного человека.

Лиза Джеффри (Лиза)

Телеведущая, которая приютила Данилу дома после того, как сама же сбила его на машине, успешную актёрскую карьеру построить не смогла. В фильмографии Лизы насчитывается всего три работы: помимо «Брата 2», она снялась в фильмах «За и против» и «Красное платье Будапешта».

Лиза Джеффри в фильме «Брат 2»

Лиза Джеффри в фильме «Брат 2»

Фото: «СТВ» / из личного архива Джеффри

Известно, что сейчас Лиза работает социологом, продюсером и диктором на христианском радио Moody Bible Radio. А также ведёт подкаст о проблемах женщин и темнокожих.

Андрей Краско (хозяин квартиры)

Андрей Краско сыграл в первом «Брате» хозяина квартиры, в которую ворвались бандиты с Данилой. Роль была эпизодической, но запомнилась зрителям. После картины Балабанова актёр снялся в фильме Павла Лунгина «Олигарх», а в последующие годы зрители могли увидеть его в таких известных картинах, как «72 метра», «9 рота», «Жмурки», «Турецкий гамбит» и «Сволочи».

Андрей Краско в фильме «Брат»

Андрей Краско в фильме «Брат»

Фото: «СТВ» и РИА Новости

Широкую известность ему принесла роль капитана Краснова в популярном сериале «Агент национальной безопасности». Также его можно было увидеть в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». К сожалению, Краско скоропостижно скончался 4 июля 2006 года во время съемок фильма «Ликвидация». Официальной причиной стала остановка сердца.

Материалы по теме
Хоррор о горе с Камбербэтчем: обзор фильма «Сущность»
Хоррор о горе с Камбербэтчем: обзор фильма «Сущность»

Рэй Толер (дальнобойщик Бен Джонсон)

После роли дальнобойщика в «Брате 2» Рэй Толер появился на экранах лишь однажды — в фильме «Чикагские похороны». Уйдя из кино, Рэй открыл собственную компанию по созданию декораций для театральных постановок, что и стало его основным занятием по жизни.

Рэй Толер в фильме «Брат 2»

Рэй Толер в фильме «Брат 2»

Фото: «СТВ» / из личного архива Рэя Толера

По словам Толера, его задачей было создать образ добропорядочного американца и показать, что люди могут уважительно общаться друг с другом, несмотря на национальные и политические различия. Он тепло отзывался о работе с Сергеем Бодровым, вспоминая, как они быстро нашли общий язык, преодолев языковой барьер. Гибель Бодрова стала для него большой утратой.

Дмитрий Орлов (бандит)

На момент съёмок в «Брате» 2 Дмитрий Орлов, недавний выпускник ВГИКа, находился в творческом тупике и всерьёз подумывал об уходе из профессии после многочисленных отказов на кастингах. Повезло, что Балабанов тогда искал актёров с «бандитскими рожами», и Дмитрий как раз подошёл съёмочной группе по внешним характеристикам.

Дмитрий Орлов в фильме «Брат 2»

Дмитрий Орлов в фильме «Брат 2»

Фото: «СТВ» и РИА Новости

Орлов сыграл второстепенного (даже можно сказать, эпизодического) персонажа, но одна его фраза сделала его навсегда знаменитым. Во время беседы с водителем певицы Ирины Салтыковой в «Брате 2» он произнёс: «Салтыкова клёвая, прёшь её?» Как признается сам актёр, фанаты до сих пор вспоминают те слова, когда встречают актёра на улице.

Узнаваемость, которую ему подарила эта роль, помогла закрепиться в профессии. Для многих Дмитрий Орлов запомнился ролью милиционера Палыча в фильме Сергея Бодрова-младшего «Сёстры», за которую он получил премию «Созвездие». Также зрители могли увидеть его в таких проектах, как «Воротилы», «Морской патруль» и «Первый после Бога».

В феврале 2023 года Орлов объявил о завершении актёрской карьеры. Он переехал из Москвы в Ессентуки, где занимается медитацией и разработкой курсов по борьбе со стрессом и выгоранием.

Сергей Мурзин (Круглый)

Главный антагонист первой части. Одна из самых запоминающихся черт персонажа Круглого в фильме — это его манера говорить яркими, простонародными поговорками и присказками. «Век живи — век учись… дураком помрёшь» — пожалуй, самая известная фраза его персонажа.

Сергей Мурзин в фильме «Брат»

Сергей Мурзин в фильме «Брат»

Фото: «СТВ» / из личного архива Сергея Мурзина

У Мурзина после «Брата» было еще много ролей: он снимался в «Агенте национальной безопасности«, «Улице разбитых фонарей», «Убойной силе», «Кодексе чести», «Бандитском Петербурге». И даже засветился в драме «Левиафан», которая получила «Золотой глобус».

Светлана Письмиченко (водитель трамвая/подруга Данилы)

Светлана Письмиченко, сыгравшая водителя трамвая, продолжает жить в Санкт-Петербурге и ведёт активную творческую жизнь, совмещая работу в театре, преподавание и съёмки в кино. Она является одной из ключевых актрис Театра имени Ленсовета, в труппу которого входит с 86 года.

Светлана Письмиченко в фильме «Брат»

Светлана Письмиченко в фильме «Брат»

Фото: «СТВ» и lensov-theatre.spb.ru

Актриса считает, что в большей степени состоялась на театральной сцене, но продолжает периодически появляться в кино. После «Брата» она сыграла более 20 ролей в российских фильмах и сериалах. В 2022 году она появилась в сериалах «Эксперимент» и «Медея». А в 2025 году Письмиченко публично высказалась в защиту фильмов Балабанова от возможного запрета, отметив его искреннюю любовь к Родине и назвав его работы фильмами мирового уровня.

Материалы по теме
Всё про второй сезон «Камбэка»
Всё про второй сезон «Камбэка»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android