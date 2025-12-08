Как сейчас выглядят актёры фильмов «Брат» и «Брат 2»

В конце октября вышел документальный фильм «Брат навсегда» о создании культовой дилогии Алексея Балабанова, о феномене фильмов, ставшем частью национального культурного кода, и о творческом союзе Балабанова и Сергея Бодрова. В картине показали редкие архивные материалы, а участники поделились воспоминаниями о тех годах.

Сегодня мы предлагаем посмотреть, как изменились ключевые актёры тех фильмов спустя 25 лет и чем они занимаются сейчас.

Виктор Сухоруков (Виктор Багров)

Фильмы принесли Виктору Сухорукову всероссийскую известность, а карьера актёра получила мощный импульс после завершения съёмок в культовых картинах. Роль киллера по прозвищу Татарин стала самой запоминающейся в его творческой биографии, хотя сам Сухоруков не имеет никакого отношения к татарским корням, а прозвище было придумано Балабановым.

Виктор Сухоруков в фильме «Брат 2» (слева) и сейчас (справа) Фото: «СТВ» и РИА Новости

Сейчас 74-летний Виктор Сухоруков занимается театральной деятельностью, вернувшись на сцену после перенесённой операции на сердце, и продолжает сниматься в кино, в том числе в фильмах, которые выходят в прокат.

В его послужном списке насчитывается более 80 ролей в различных российских сериалах и фильмах, включая такие картины, как «Остров», «Бедный, бедный Павел», «Последний богатырь», «Грозный» и «Чемпион мира».

Дарья Юргенс (Мэрилин)

После выхода фильма «Брат 2» Дарья Юргенс продолжила активную карьеру в театре и кино, а также занялась преподаванием. Ее профессиональная жизнь остается очень насыщенной. Дарья Юргенс продолжает играть в театре и входить в труппу театра-фестиваля «Балтийский дом». В разные годы она также выступала в Молодёжном театре на Фонтанке.

Дарья Юргенс в фильме «Брат 2» (слева) и сейчас (справа) Фото: «СТВ» и РИА Новости

Наибольшую известность у широкой аудитории после «Брата 2» Дарье Юргенс принесла роль капитана Маргариты Кошкиной (Багиры) в популярной серии боевиков «Морские дьяволы».

Параллельно она снималась и в других известных российских сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и «Каменская». Актриса успевает не только сниматься в театре и в кино, но и преподавать в Российском государственном институте сценических искусств.

Сергей Бодров (Данила Багров)

После выхода фильма «Брат» Сергей Бодров младший продолжил сниматься в кино, пока его жизнь трагически не оборвалась 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье во время съёмок фильма «Связной». Под толщей льда и камней, сошедшего ледника оказались 125 человек, включая всю съёмочную группу фильма и самого Бодрова. На момент гибели Сергею было 30 лет.

Сергей Бодров в фильме «Брат» Фото: «СТВ»

Он навсегда остался в памяти зрителей как символ своего поколения и ушёл вечно молодым. Его искренность и принципиальность, которые он передал своему герою в фильмах, как никогда актуальны в сегодняшнем мире.

Сергей Маковецкий (Белкин)

Сергей Маковецкий, сыгравший банкира Белкина в «Брате 2», был и до этого успешным актёром, получив звание Народного артиста России ещё в 98-м. После выхода фильма продолжил успешную карьеру в театре и кино, став одним из самых востребованных актёров России.

Сергей Маковецкий в фильме «Брат 2» Фото: «СТВ» и РИА Новости

Таким образом, после «Брата 2» Маковецкий не только не покинул профессию, но и укрепил свой статус признанного мэтра. На 2025 год его фильмография включает более 130 картин. Параллельно со съёмками в российских сериалах и фильмах актёр выступает в Театре имени Евгения Вахтангова еще с 80-х. За четыре десятилетия он сыграл десятки выдающихся ролей, включая Городничего в «Ревизоре» и Евгения Онегина в одноимённом спектакле.

Ирина Салтыкова (сыграла себя)

Певица Ирина Салтыкова сыграла саму себя. Алексей Балабанов выбрал именно её, аргументируя свой выбор одним аргументом. Он прямо говорил ей: «А кого ещё?» — считая, что именно Салтыкова ассоциируется с символом того поколения. Балабанову был важен не её актёрский талант, а образ успешной поп-звезды. В конце 90-х песни Салтыковой звучали из каждого утюга.

Ирина Салтыкова в фильме «Брат 2» Фото: «СТВ» / из личного архива Ирины Салтыковой

По заверению самой певицы, ее гонорар превышал гонорар и Бодрова. За один съёмочный день Салтыкова брала $ 3 тыс., что по тем временам — огромные деньги. Съёмки проходили в московской квартире Салтыковой, которая сама по себе была признаком успеха и роскоши.

Салтыкова осталась заметной фигурой в шоу-бизнесе после съёмок в фильме Балабанова, хотя сейчас редко появляется на сцене. В общей сложности певица выпустила шесть альбомов. Она часто появлялась на телевидении в качестве участницы и ведущей различных программ, таких как «Секрет на миллион», «Без страховки» и других. Помимо камео в «Брате 2», Салтыкова снялась в сериалах «Провинциалы», «Русский спецназ», «Кулагин и партнёры» и «Даёшь молодёжь!».

Юрий Кузнецов (немец Гофман)

Роль немца Гофмана в «Брате» стала далеко не первой в его карьере, но настоящий взлёт популярности произошёл в конце 90-х с выходом сериала «Улицы разбитых фонарей». В течение пяти лет Кузнецов играл роль подполковника милиции Юрия Петренко по прозвищу Мухомор. Этот образ стал судьбоносным и принес актёру всенародную любовь и узнаваемость.

Юрий Кузнецов в фильме «Брат» Фото: «СТВ» и РИА Новости

На сегодняшний день его фильмография насчитывает около 200 работ в кино и сериалах. Кузнецов продолжает работать, несмотря на почтенный возраст. Он подчёркивает, что работа для него — это движение и жизнь. Актёр по-прежнему востребован (особенно часто его приглашают на роли государственных деятелей) и с интересом относится к сотрудничеству с молодыми режиссёрами. При этом он принципиально отказывается от ролей, пропагандирующих жестокость и насилие.

Кирилл Пирогов (Илья Сетевой)

Роль Ильи, армейского друга Данилы, принесла Кириллу Пирогову настоящую всенародную популярность. Как вспоминал сам актёр, после выхода фильма у него развилась «звёздная болезнь», с которой помогли справиться хорошие товарищи в театре. «Популярность «Брата 2» была действительно огромная. Нам всем и Серёже Бодрову было совсем не просто передвигаться по стране. Но в театре мне так надавали по голове, что всё быстро прошло», — говорит актер.

Кирилл Петров в фильме «Брат 2» Фото: «СТВ» и РИА Новости

Кирилл Пирогов остается востребованным артистом. Он выступает в родном театре «Мастерская Фоменко», занимается со студентами ГИТИСа и продолжает сниматься в кино. Помимо «Брата», Кирилл снялся в фильмах и сериалах «Сестры», «Жмурки», «Доктор Живаго» и «Троцкий».

Александр Наумов (охранник Хакин)

Роль Хакина стала для Наумова трамплином в большое кино. После успеха фильма он стал получать множество предложений о съёмках и проявил себя как разноплановый актёр.

Александр Наумов в фильме «Брат 2» Фото: «СТВ» / из личного архива Наумова

Большинство ролей Наумова — второстепенные. Несмотря на обилие силовиков и вышибал в своей фильмографии, актёр успешно справлялся и с комедийными, и с драматическими образами. Он признавался, что для него неважен размер роли — главное, чтобы персонаж был интересным.

В 2019 году актёр резко высказался о намерении снять «Брат 3», назвав эту затею «глупостью и самопиаром», и выразил мнение, что классику нельзя эксплуатировать таким образом.

Александр Дьяченко (хоккеисты Дмитрий Громов и Константин Громов)

Александр Дьяченко, сыгравший братьев-близнецов Константина и Дмитрия Громовых в «Брате 2», прошёл через серьезные жизненные испытания, включая тяжёлую болезнь, но сумел вернуться к активной жизни и продолжает сниматься в кино. На счету актёра более 70 ролей в кино и сериалах. Причём он снимался не только в российских фильмах, но и в западных проектах. Среди его известных работ — сериал «Мажор» и фильм «Хантер Киллер».

Александр Дьяченко в фильме «Брат 2» Фото: «СТВ» и РИА Новости

В 2021 году Александр Дьяченко перенёс тяжёлую форму коронавируса. Актер пробыл в коме, но смог победить болезнь и вернуться к работе. После выздоровления он настолько преобразился внешне для новой роли, что, по мнению зрителей, узнать его теперь можно только по глазам.

Мария Милютина (Кэт)

Роль тусовщицы Кэт в фильме Балабанова принесла Марии Жуковой (ныне Милютиной) не только известность, но и Гран-при фестиваля «Кинотавр». Во время съёмок актриса была на раннем сроке беременности. Вскоре после выхода фильма она вышла замуж, родила сына и сменила фамилию. И постепенно перешла от актёрской деятельности к режиссёрской и продюсерской.

Мария Жук в фильме «Брат 2» Фото: «СТВ» / из личного архива Марии Милютиной

Ее творческий путь демонстрирует осознанный уход от звездного статуса актрисы к смежной, но менее публичной профессии. В октябре 2022 года Мария представила свой первый полноценный режиссёрский спектакль «Гамлет», с которым она долгое время гастролировала по России.

Кристиан Столте (полицейский)

Американский актер Кристиан Столте сыграл полицейского из Чикаго, не взяв за эпизодическую роль ни цента. После съёмок в российском фильме он исполнил роль Кларенса Дарби в фильме «Законопослушный гражданин» и роль Мауча в сериале «Чикагский пожар».

Кристиан Столте в фильме «Брат 2» Фото: «СТВ» и Barry Brecheisen/Getty Images

Алексей Гришин (стюард)

Алексей Гришин сыграл небольшую, но запоминающуюся роль стюарда в финале «Брат 2». «Мальчик, ты не понял, водочки нам принеси, мы домой летим», — именно так Дарья Юргенс, сыгравшая Мэрилин, обратилась к Алексею в самолёте.

Алексей Гришин в фильме «Брат 2» Фото: «СТВ» и РИА Новости

С момента выхода культового фильма он прошёл путь от эпизодической роли до одного из самых востребованных актёров. Он выступает в Государственном академическом театре Моссовета, а также сотрудничает с Театром на Таганке. С 2000 года Алексей Гришин снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. Он получил широкую известность после главной роли в сериале «Жестокий бизнес» и детектива «Метод Фрейда». Актер известен своим умением перевоплощаться в отрицательных персонажей, хотя в жизни его характеризуют как порядочного человека.

Лиза Джеффри (Лиза)

Телеведущая, которая приютила Данилу дома после того, как сама же сбила его на машине, успешную актёрскую карьеру построить не смогла. В фильмографии Лизы насчитывается всего три работы: помимо «Брата 2», она снялась в фильмах «За и против» и «Красное платье Будапешта».

Лиза Джеффри в фильме «Брат 2» Фото: «СТВ» / из личного архива Джеффри

Известно, что сейчас Лиза работает социологом, продюсером и диктором на христианском радио Moody Bible Radio. А также ведёт подкаст о проблемах женщин и темнокожих.

Андрей Краско (хозяин квартиры)

Андрей Краско сыграл в первом «Брате» хозяина квартиры, в которую ворвались бандиты с Данилой. Роль была эпизодической, но запомнилась зрителям. После картины Балабанова актёр снялся в фильме Павла Лунгина «Олигарх», а в последующие годы зрители могли увидеть его в таких известных картинах, как «72 метра», «9 рота», «Жмурки», «Турецкий гамбит» и «Сволочи».

Андрей Краско в фильме «Брат» Фото: «СТВ» и РИА Новости

Широкую известность ему принесла роль капитана Краснова в популярном сериале «Агент национальной безопасности». Также его можно было увидеть в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». К сожалению, Краско скоропостижно скончался 4 июля 2006 года во время съемок фильма «Ликвидация». Официальной причиной стала остановка сердца.

Рэй Толер (дальнобойщик Бен Джонсон)

После роли дальнобойщика в «Брате 2» Рэй Толер появился на экранах лишь однажды — в фильме «Чикагские похороны». Уйдя из кино, Рэй открыл собственную компанию по созданию декораций для театральных постановок, что и стало его основным занятием по жизни.

Рэй Толер в фильме «Брат 2» Фото: «СТВ» / из личного архива Рэя Толера

По словам Толера, его задачей было создать образ добропорядочного американца и показать, что люди могут уважительно общаться друг с другом, несмотря на национальные и политические различия. Он тепло отзывался о работе с Сергеем Бодровым, вспоминая, как они быстро нашли общий язык, преодолев языковой барьер. Гибель Бодрова стала для него большой утратой.

Дмитрий Орлов (бандит)

На момент съёмок в «Брате» 2 Дмитрий Орлов, недавний выпускник ВГИКа, находился в творческом тупике и всерьёз подумывал об уходе из профессии после многочисленных отказов на кастингах. Повезло, что Балабанов тогда искал актёров с «бандитскими рожами», и Дмитрий как раз подошёл съёмочной группе по внешним характеристикам.

Дмитрий Орлов в фильме «Брат 2» Фото: «СТВ» и РИА Новости

Орлов сыграл второстепенного (даже можно сказать, эпизодического) персонажа, но одна его фраза сделала его навсегда знаменитым. Во время беседы с водителем певицы Ирины Салтыковой в «Брате 2» он произнёс: «Салтыкова клёвая, прёшь её?» Как признается сам актёр, фанаты до сих пор вспоминают те слова, когда встречают актёра на улице.

Узнаваемость, которую ему подарила эта роль, помогла закрепиться в профессии. Для многих Дмитрий Орлов запомнился ролью милиционера Палыча в фильме Сергея Бодрова-младшего «Сёстры», за которую он получил премию «Созвездие». Также зрители могли увидеть его в таких проектах, как «Воротилы», «Морской патруль» и «Первый после Бога».

В феврале 2023 года Орлов объявил о завершении актёрской карьеры. Он переехал из Москвы в Ессентуки, где занимается медитацией и разработкой курсов по борьбе со стрессом и выгоранием.

Сергей Мурзин (Круглый)

Главный антагонист первой части. Одна из самых запоминающихся черт персонажа Круглого в фильме — это его манера говорить яркими, простонародными поговорками и присказками. «Век живи — век учись… дураком помрёшь» — пожалуй, самая известная фраза его персонажа.

Сергей Мурзин в фильме «Брат» Фото: «СТВ» / из личного архива Сергея Мурзина

У Мурзина после «Брата» было еще много ролей: он снимался в «Агенте национальной безопасности«, «Улице разбитых фонарей», «Убойной силе», «Кодексе чести», «Бандитском Петербурге». И даже засветился в драме «Левиафан», которая получила «Золотой глобус».

Светлана Письмиченко (водитель трамвая/подруга Данилы)

Светлана Письмиченко, сыгравшая водителя трамвая, продолжает жить в Санкт-Петербурге и ведёт активную творческую жизнь, совмещая работу в театре, преподавание и съёмки в кино. Она является одной из ключевых актрис Театра имени Ленсовета, в труппу которого входит с 86 года.

Светлана Письмиченко в фильме «Брат» Фото: «СТВ» и lensov-theatre.spb.ru

Актриса считает, что в большей степени состоялась на театральной сцене, но продолжает периодически появляться в кино. После «Брата» она сыграла более 20 ролей в российских фильмах и сериалах. В 2022 году она появилась в сериалах «Эксперимент» и «Медея». А в 2025 году Письмиченко публично высказалась в защиту фильмов Балабанова от возможного запрета, отметив его искреннюю любовь к Родине и назвав его работы фильмами мирового уровня.