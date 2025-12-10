«Больница Питт» на минималках. Впечатления от сериала «Склиф»

Есть мнение, что зритель рано или поздно устаёт даже от самого популярного жанра. К примеру, когда-то чарты разрывали медицинские сериалы. Все одержимо смотрели «Клинику», «Доктора Хауса» и «Анатомию страсти», а ведущие актёры становились звёздами и получали рекордные гонорары. Потом подобные шоу пусть и не пропали, но как минимум ушли в тень.

Мне же ближе позиция Джеймса Ганна. Режиссёр настаивает: люди устают не от конкретного жанра, а от плохих произведений. Это доказывает недавняя «Больница Питт», которая стала вершиной драмы и завоевала пять статуэток «Эмми».

Причина в том, что сериал сняли не на волне популярности и не по заказу. Шоураннеру Скотту Геммиллу просто нашлось что сказать. Он решил подсветить один день из жизни неотложки. День, когда у врачей нет времени сходить в туалет. Когда доктор отчаянно пытается всех спасти, но не может. Когда ты объясняешь родителю, что их ребёнок мёртв. В результате зритель проводил с героями всего одну смену и к её концу чувствовал себя таким же опустошённым, как и герои. Заодно в полной мере чувствовал подвиг, который люди в халатах совершают ежедневно.

Наивно сравнивать хит HBO с нашим «Склифом». У сериалов слишком разные бюджет, уровень профессионализма и опыт команды. Хотя главное отличие в том, что в «Больнице Питт» была душераздирающая идея. А что хотят сказать авторы «Склифа» после двух эпизодов, решительно непонятно.

«Склиф»: главное о сериале

Название: «Склиф».

Автор: Мария Агранович.

Актёры: Кристина Асмус, Матвей Лыков, Семён Серзин и другие.

Дата выхода: 2 декабря 2025 года.

Сколько серий: 16 эпизодов.

Жанр: драма, мелодрама, комедия.

Страна: Россия.

«Склиф»: где смотреть?

2 декабря на «Кинопоиске», «Иви» и Premier вышли два эпизода. Далее — по одному в неделю. Финал намечен на 10 марта.

«Ты бы лёг под нож к женщине-хирургу?»

Евгения Покровская — врач-травматолог в больнице Склифосовского. Она красивая, молодая и талантливая, поэтому день за днём придумывает прорывные способы спасти жизнь. Вот только её идеи никому не интересны, да и к хирургическому столу даму особо не подпускают. Почему? Потому что она женщина. Большой начальник даже задаёт коллеге вопрос: «Скажи, ты бы лёг под нож к женщине-хирургу?»

Чтобы реализоваться, Женя тотально выкладывается. Берёт дополнительные смены, собирает консилиумы и жонглирует аргументами, пишет научные труды и советуется со светилами науки. Однако на пути вечно находится мужчина, который пытается защитить то ли героиню от медицины, то ли медицину от героини.

В главной роли — Кристина Асмус Фото: ТНТ

Я не знаю, как устроена российская медицина. Быть может, женщин там действительно не подпускают к ответственным позициям. В этом случае авторов «Склифа» стоит похвалить.

Нюанс в том, что современный зритель, на которого и рассчитан сериал, вряд ли интересуется гендерными вопросами. Этих вопросов у него давно уже нет. Да, женщины великолепны и способны на всё. Да, они могут быть врачами, спортсменами и пилотами. Да, они ничем не хуже мужчин.

Допускаю, что дело в моей наивности, однако со стороны тема будто бы неактуальна. Потому что персонажи сериала смотрят на Покровскую как на слабую и наивную даму. Ты же видишь в них неандертальцев, а в героине — неопытного, но талантливого специалиста.

Операции и травмы показаны откровенно Фото: ТНТ

Казалось бы, вокруг Покровской разворачивается драма. Она преодолевает испытания, вечно что-то доказывает и сталкивается с несправедливостью. Вот только эти темы не цепляют. Тем временем в «Больнице Питт» гендерную тему даже не поднимали — и всё равно показали женщин в медицине героями. Просто там авторы выбрали более зрелый подход — без штампов, мелочных конфликтов и пустых интриг.

«Склиф» же кажется именно незрелым сериалом, где собраны архетипы из разных шоу для домохозяек. Тут шаблонные блондинки, которые в медицину пошли словно за романтическими знакомствами. Весёлые сплетницы, что знают о каждом чихе в больнице и болтают чаще, чем работают. А ещё одинокие мужчины с разбитыми сердцами, надменные сердцеедки и обнищавшие бизнесмены.

Чем занимается эта карикатурная толпа? В основном такими же карикатурными делами: персонажи влипают в любовные треугольники, конфликтуют с бывшими, строят друг другу козни. Всё это на довольно примитивном уровне.

Конкурент героини на хорошее место Фото: ТНТ

При этом к актёрской игре вопросов нет. Основные герои вроде Кристины Асмус, Матвея Лыкова и Бориса Хвошнянского вполне убедительно страдают, радуются и приходят в ярость. Конечно, это не уровень «Больницы Питт», где актёры не играли, а проживали своих персонажей, но всё равно достойно. Беда в другом: ни качество сценария, ни драму по первым эпизодам не назвать высокими.

«Склиф»: стоит ли смотреть?

Если фанатеете по медицинским сериалам и не знаете, чем занять себя до продолжения «Больницы Питт», то «Склиф» — не худший вариант. Просто драма здесь посредственная, конфликты — слабые, а основная идея о гендерном неравенстве заезжена. Поэтому и пропустить новинку не жалко.

Оценка «Склифа» — 6 из 10

Понравилось

На актёров приятно смотреть.

Не понравилось