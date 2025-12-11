Дебют в Dota 2, эфиры и плей-офф мэйджора по «Контре». Большое интервью с Cracken

В минувшие выходные в Москве прошли Открытые киберспортивные игры, в рамках которых «Чемпионату» удалось пообщаться с комментатором Counter-Strike 2 Дмитрием Сracken Князькиным. В интервью он рассказал нам о своём студийном дебюте в Dota 2, а также поделился ожиданиями от плей-офф мэйджора по «Контре» — первые матчи пройдут уже сегодня, 11 декабря.

— Давай начнём с впечатлений от Открытых киберспортивных игр. Как тебе уровень, организация, общая атмосфера турнира?

— Мне очень нравится, что подобные ивенты с каждым разом, когда я сюда приезжаю, становятся всё лучше и лучше. Помимо liTTle, в этот раз появился Recrent, с которым можно было сыграть «аимку», позвали 9pasha, была автограф-сессия. Привлекать на такие турниры известных стримеров, каких-то бывших про-игроков — это большой плюс, это всегда хорошо.

Поэтому я всегда счастлив приезжать на ивенты ФКС России. Чувствую, что с каждым годом, с каждым разом они становятся лучше. Тем более что, помимо приглашённых звёзд, уровень игроков тоже растёт, он уже достойный. Сейчас мы посмотрели гранд-финал — три карты, как полагается, борьба до самого конца.

На Nuke была плотная заруба, 13:10. А последний раунд на Ancient — это что-то с чем-то. Парни, вообще не имея ничего, зарашили с пистолетами, дали раскидку под B, поставили пачку и выиграли раунд. И всё — никаких допов. Выглядело очень круто.

Материалы по теме Rustec — чемпионы Открытых киберспортивных игр 2025 по CS 2

Победителем ОКИ-2025 по CS 2 стала команда rustec с опытным supra Фото: ФКС России

— Недавно ты дебютировал в качестве ведущего аналитики на турнире по Dota 2. Как это было?

— О, про это я могу рассказывать долго. В соцсетях уже писал — это было давно запланировано. В первый раз обсуждал её, когда только пришёл на студию Paragon. Уже тогда, в 2023 году, я понимал, что хочу расширяться: сначала посидеть на роли хоста по Counter-Strike, а потом захотел попробовать ту же роль уже на «Доте».

Мы давно обговаривали это с руководством, но ивенты по Dota 2 часто пересекались с турнирами по Counter-Strike — а это всё-таки моя основная дисциплина. Банально не было возможности попробовать, потому что шёл CS. Но вот PGL Wallachia S6 — и мой студийный дебют.

Шикарные эмоции, великолепные впечатления. К Wallachia я готовился долго, подошёл к этому очень основательно. Собрал колоссальное количество статистики, постоянно скроллил Liquipedia, смотрел Dotabuff, Spectral.gg, DLTV — отличный источник, кстати, чем-то напоминает HLTV, шикарный сайт.

При этом 90-95% всего того, что подготовил в аналитической части, я банально не успел реализовать. Просто не успел, потому что у ивента свой вайб. Освещение «Доты» на Paragon сейчас немного меняется, приближаясь к формату каста Counter-Strike 2. CS в таком формате мы отрабатываем уже почти год, теперь видоизменяется Dota 2, чтобы было больше взаимодействия со зрителями.

Кадр русскоязычной трансляции PGL Wallachia S6 по Dota 2 Фото: Paragon Events

— Расскажи о своём пиратском образе, в котором ты вёл студию.

— Я очень запарился над ним. Изначально было желание связать свой ник Cracken с морской тематикой и вписать это в сеттинг турнира. Не очень хотелось быть вампиром-очереднярой или каким-нибудь Ван Хельсингом. Хотелось что-то комплексное, прикольное.

Я настолько заморочился, что купил специальную треуголку, дреды, разные элементы. И с каждым днём эфира добавлял всё больше деталей: кольца, цепи, браслеты. Надеюсь, это вообще кто-то заметил на трансляции — к финалу у меня получился уже такой полностью расфуфыренный пират.

Более того, перед PGL Wallachia я пошёл к ChatGPT и вместе с нейросетью придумал своему персонажу историю. Лор заключается в том, что мой герой был обычным моряком, бороздил моря и океаны. Наткнулся на чудовище морских глубин — кракена и заключил с ним секретный договор, по которому тот дал мне бессмертие и силу в обмен на проклятие. Я живу вечно, но должен во славу кракена уничтожать его недоброжелателей, вампиров, всякую нечисть — и это происходит так долго, что я уже забыл имя, данное мне при рождении, и взял псевдоним Кракен. Вот так я прорабатывал образ.

— Как тебе в целом такая тема с костюмами в студии Dota 2? Всё же в CS, как кажется, такое придумать сложнее.

— Мне нравится, что PGL Wallachia как турнир в Румынии затрагивает эту вампирскую тематику. Всё начинается с декораций: сундуки, скелеты, пауки. Шикарная статуя Баланара — он очень крутой, особенно если надеть ему солнцезащитные очки.

И очень классно, когда ты сам прорабатываешь свой образ. Это оставляет отпечаток на твоём поведении в кадре. Ты приходишь — и уже не обычный комментатор, не просто рядовой чел, а капитан Кракен, адмирал Кракен. Не Адмирал Бульдог, конечно, но всё же. Начинаешь вести себя чуть иначе.

Костюмы и декорации — это всегда жирный плюс и для таланта, и для зрителя. Зрителю интересно включить стрим и посмотреть, что там придумали ребята из Paragon, насколько прикольно всё выглядит, и так далее.

Cracken и декорации PGL Wallachia S6 по Dota 2 Фото: Телеграм-канал «Бухта Кракена»

— Сейчас в Dota 2 проходит один топовый турнир за другим, они накладываются друг на друга, впечатления размываются. Тяжело следить, сохранять интерес к каждому ивенту и так далее. И в CS 2, кстати, то же самое. Что может помочь в этой ситуации?

— Наверное, это вопрос больше всего актуален для самих игроков. Это тяжело, когда заканчивается один турнир, а через два дня тебе нужно лететь на следующий. Проходит следующий — через неделю новый сезон того турнира и так далее. Но я думаю, что все профессиональные игроки — и в CS, и в «Доте» — в какой-то момент к этому привыкли и адаптировались. Потому что для них это работа. Да, турниры могут сливаться в один бесконечный турнир, но какие-то разграничения они всё равно для себя делают.

В этом плане на позиции комментатора или аналитика, конечно, попроще. Тебе банально не нужно постоянно тренироваться, разбирать тактики с тренером, придумывать драфты, пики, контрпики, те же самые новые гранаты и новые тактики в Counter-Strike. Лично за себя скажу: я всегда с огромным кайфом готовлюсь и очень сильно проникаюсь каждым турниром — с самого первого группового дня и до гранд-финала.

— Есть мысль, что турнирную систему Dota 2 могла бы оживить VRS-система, как в CS — чтобы за участие в турнирах давали очки, например, для инвайтов на The International. Появились бы небольшие LAN-турниры и так далее. Насколько это помогло бы «Доте»?

— Интересный вопрос, знаешь, на подумать. Valve уже протестировала систему на Counter-Strike, и та показала себя достаточно хорошо. Но некоторые команды абузят это, зарабатывая очки на таких небольших турнирах — та же Fnatic, которая выиграла мини-LAN в Филадельфии и вышла на мэйджор. А blameF за титул MVP получил набор Гарри Поттера и адвент-календарь. Это как минимум забавно.

Но по факту команды приезжают на такие турниры только ради VRS-поинтов, чтобы пройти на мэйджор. И насколько это справедливая история — сложно сказать. Когда во Fnatic понимают, что просто не вытягивают на топ-турнирах и чудом добивают нужные очки на таких мелких тир-3 турнирах — тут возникает вопрос.

Ты на протяжении года не очень хорошо показываешь себя на крупных турнирах, а потом таким образом попадаешь на мэйджор — в то же время условная Virtus.pro, например, туда не попадает. И СЕО клуба Петросян в интервью мне тоже говорил, что это в какой-то степени нонсенс, когда команда такого уровня даже не добирается до мэйджора из-за того, что другие немного абузят эту VRS-систему.

Что касается «Доты» — тоже классная тема, надо думать. Не знаю, насколько это актуально и собирается ли Valve что-то менять. Но мне кажется, что сцена Dota 2 пока и так чувствует себя нормально. Мы всё равно видим, как появляются новые «тёмные лошадки»: состав OG или экс-команда Amouranth, которую подписали GamerLegion.

GL открыла состав по Dota 2, подписав команду Yamsun — ранее ростером владела стримерша Amouranth Фото: Liquipedia / nouns

— Насколько я понимаю, сам ты в Dota 2 не играешь?

— Я поигрываю. Не на про-уровне и даже не на полупро — врать не буду, у меня до сих пор не хватает времени, чтобы до конца пройти калибровку. Но я очень люблю Dota 2, у меня есть сигнатурочка — Disruptor, герой относительно сложный, однако мне нравится. Круто, что ты можешь изменить позицию любого героя, Glimpse — вообще лучшая кнопка, которая только есть в игре.

— Входили ли игры в Dota 2 в процесс подготовки к твоему студийному дебюту?

— Честно — не входили. Я больше делал акцент на аналитику и просмотр матчей. Кому-то может показаться, что я совсем ничего не понимаю в Dota 2, но это вообще не так. Я застал ещё первую Dotа, играл на Garena.

Помню, пикнул Траксу (Drow Ranger) и прихожу на мид, потому что так учился играть с ботами. Прихожу — а там уже кто-то стоит. Вот стояли в миде вдвоём, ха-ха. Это была одна из первых моих игр на Гарене, меня тогда посчитали ботом или что-то такое. А я даже не понимал, как работает микрофон.

Но сама игра мне всегда нравилась. И с момента релиза уже второй «Доты» как минимум крупные ивенты, а особенно The International, я старался вообще не пропускать. Знаю очень много классных моментов, хайлайтов: историю OG, драму N0tail и Fly — это вообще что-то легендарное даже за пределами «Доты».

— Хотел спросить про кроссовер Dota 2 и Monster Hunter. Как тебе такой формат? Какие коллаборации хотел бы видеть в будущем — может, не только в «Доте», но и в CS?

— Я считаю, что Valve приняла максимально правильное решение. По факту это только демонстрация того, что нас может ожидать, насколько крутыми могут быть такие ивенты. Сейчас наполнения не так много: прикольные хрюшки, сеты и дракон над троном. Это забавная тема, однако в целом что-то такое — не особо.

Но думаю, это верный шаг. Valve тем самым прощупывает почву в комьюнити: насколько тепло или, наоборот, негативно игроки отреагируют на Monster Hunter. Чтобы потом уже выйти на какие-то более серьёзные коллаборации. С чем — тут уже нужно подумать.

Сейчас в Dota 2 можно получить несколько скинов в стиле Monster Hunter Фото: Valve

— Какая-то фэнтезийная вселенная?

— Наверное, да, это подходит «Доте». Вряд ли мы сможем связать с Dota 2 какую-нибудь детективную историю. Это больше к CS — там легче представить себе какую-то реалистичную тему, детектив и так далее.

Можно взять, не знаю, какое-нибудь аниме. Ту же самую «Кровь дракона» по Dota 2, которая вышла достаточно независимым сериалом. Добавить героя оттуда, как это сделали с Марси — очень крутая тема. Тем самым можно презентовать новых персонажей и раскрывать старых: Dragon Knight, Mirana, Invoker и так далее.

В Counter-Strike хотелось бы тоже увидеть какую-нибудь классную коллаборацию, но по факту — дай бог получить хотя бы просто новую операцию, ха-ха.

— В эти дни проходит Budapest Major 2025, главный турнир по Counter-Strike 2. Какие впечатления от него?

— Если брать топовые команды, тех же Team Spirit, моих любимчиков — так и зафиксируй в интервью: очень люблю эту организацию и в «Доте», и в CS, ребята всё правильно делают — я считаю, что они веру в них не подорвали. На пару с FURIA вышли в плей-офф со счётом 3-0, всё хорошо, всё уверенно.

В хорошем плане меня, как и всё СНГ-комьюнити, удивила PARIVISION. Многие не надеялись, что они пройдут даже первый этап, но вопреки всем хейтерам прошли в топ-16. Иногда побеждали даже не благодаря, а вопреки — вопреки ожиданиям всех хейтеров. Парни молодцы, и думаю, что их ждёт светлое будущее с этим составом.

— Хотел спросить про FURIA, где два русскоговорящих игрока отлично соединились с бразильцами.

— Кстати, это мы с тобой обсуждали ещё полгода назад. Мы тогда затрагивали момент, что это такая скрытая мета — брать СНГ-игроков и стакать их с теми же бразильцами, как в MiBR, с какими-то европейскими составами. И это показывает себя очень хорошо.

В случае с FURIA речь во многом идёт о molodoy. Я считаю, что Даня только-только входит в свой прайм, он ещё не раскрылся на максимум. После хайпа на PGL Astana казалось, что его пик быстро пройдёт, он местами начал мазать, пошли хейтерские комментарии. Но внезапно вместе с YEKINDAR они составили невероятную связку в бразильской команде, не зная португальского.

И напротив — легендарный FalleN, который будто открыл себе вторую жизнь. Мы помним его ещё в SK Gaming, Luminosity Gaming в 2015-2016 годах, когда он побеждал на мэйджорах — сейчас он будто живёт заново.

Сам YEKINDAR на удивление шикарно раскрылся. Таким я помню его только в составе Virtus.pro по CS:GO ещё три-четыре года назад. Потом у него всё пошло под откос, и Liquid, одна его последних команд, — ну вообще никак. Никто не знал, что с ним будет.

Поэтому FURIA, хотя это вроде бы бразильский микс — но команда работает, и это хорошо. Даже тренер sidde уже выучил пару звонких, громких фраз на великом и могучем русском языке, чтобы подбадривать игроков.

FURIA с тремя бразильцами и двумя русскоязычными игроками будет одним из главных претендентов на победу на мэйджоре Фото: HLTV

— Твой прогноз на плей-офф мэйджора.

— Вообще, если смотреть на команды, которые вышли в финальную стадию — тут без каких-либо сюрпризов. Мы изначально ожидали увидеть эти команды в плей-офф, и эти ожидания оправдались. На этот раз не было истории какой-нибудь тёмной лошадки из Австралии или чего-то подобного.

Иногда должны быть такие мэйджоры. Если вспоминать начало, особенно групповую стадию предыдущих мейджоров, там невозможно было предсказать, как всё будет. Это было по-своему интересно, но сейчас в плей-офф вышли те команды, которые и должны были это сделать.

В финале я, конечно, хотел бы увидеть Team Spirit. Просто я фанат и очень люблю эту организацию.

— Если Team Spirit победит, будет ли у кого-то шанс побороться с donk за MVP?

— Если Spirit будет в финале с той же самой Vitality, то мы получим классическую историю donk vs ZyWoo. Обычно сравнивают двух игроков с AWP, то есть ZyWoo с sh1ro — но в этом случае стоит смотреть на противостояние двух старплееров.

Мы планомерно подходим к концу года, турниры заканчиваются, и мы по традиции ждём церемонию HLTV Awards. Особенно топ-3 — что за игроки там будут. Это вечная гонка, в которой раньше участвовал Саша s1mple, но теперь выпал и, кажется, уже не вернётся.

Пока же продолжается бесконечная гонка между donk и ZywOo. Пока таковы реалии Counter-Strike, и меня это устраивает.