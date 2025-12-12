Безумие с Ларисой Долиной. Стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика»

У ТНТ есть новая традиция. Каждый год 31 декабря канал выпускает пародию на классику — на «Иронию судьбы», «Бриллиантовую руку» или «Ивана Васильевича». В этот раз Тина Канделаки и компания взялись за «Приключения Шурика», причём с размахом. Собрали легион звёзд, отправили фильм в кинотеатры и закатили шикарную премьеру — с танцами, горами попкорна и даже пушками, которые в кульминационный момент стреляли по залу купюрами из банка приколов.

Шоу вышло классным. Фильм не так уж плох и нормально заменяет «Голубой огонёк», но смотреть его — всё равно что листать ленту в TikTok. Вроде нескучно и местами улыбаешься, однако осмысленности мало.

«Невероятные приключения Шурика»: главное о фильме

Название: «Невероятные приключения Шурика».

Режиссёр: Осгуд Перкинс.

Актёры: Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Павел Воля и другие.

Дата выхода в России: 11 декабря 2025 года.

Жанр: комедия, мюзикл.

Страна: Россия.

«Невероятные приключения Шурика»: где смотреть?

Показы в России стартовали 11 декабря. На ТНТ фильм покажут 31 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат компании ТНТ.

«Это какая-то галиматья. То есть кринж»

Под каждой пародией от ТНТ найдутся сотни отзывов об издевательстве над классикой. Неудивительно, что во вступлении на экране появляется легендарный советский диктор Анна Шатилова. Она говорит: не будьте скуфами, ведь оригинал никто не уничтожал, смотрите его на здоровье.

Оценивать новинку как самостоятельное кино очень просто, ведь пересечений с советским «Шуриком» минимум. Да, герой следует за Ниной, не отрываясь от конспекта. Да, он даже крадёт девицу. Вот только заимствований из других произведений не меньше. Тут длинный забег и коробка конфет из «Форреста Гампа», отношения Новосельцева с Калугиной из «Служебного романа» и много чего ещё. Так и получается динамичная мешанина.

«Жизнь — как коробка шоколадных конфет» Фото: ТНТ

Местами этот хаос порождает нечто весёлое и до жути ироничное. Как вам кавер Ларисы Долиной на «За деньги да» от Инстасамки? Он ещё и закончится титром «Видео записано под влиянием мошенников». А как вам «Песенка о медведях», которую исполнит не Аида Ведищева, а группа The Hatters? Да и забавные шутки встречаются. В общем, 31 декабря лучше включить пародию, чем «Голубой огонек».

Нюанс в том, что «Шурик» ходит по грани между остроумием и нелепостью — и чаще склоняется к последнему. К примеру, все любят отсылки и мемы, но с ними нужно быть аккуратными. Тем временем само слово «аккуратность» авторам фильма незнакомо.

Новые Новосельцев и Калугина Фото: ТНТ

Представьте сцену, где двое мужчин спорят о чувствах к Нине. Сначала они пародируют мем «Да она не может любить меня». Затем из окна высовывается мужик и вопит: «Вы кто такие, я вас не звал». Следом к компании подбегает бабуля и спрашивает: «Это что у тебя? Я думала, что сова». Всё это в течение минуты. Промолчу, что сразу после этих мемов герой под крики «Беги, Шурик, беги» начинает марафон.

Сами мемы забавные и возвращают в юность, когда ты смотрел первые выпуски «+100500». Просто их количество чрезмерно. Одно дело — запустить игру и увидеть скелет с железным и серебряным мечами за спиной. Другое — если рядом ещё и бассейн с лавой, где тонет Терминатор, из коробки в углу выпрыгивает Биг Босс, а ассасин вдали совершает прыжок веры. Вот это уже какая-то галиматья. Или же, как говорят в фильме, кринж.

Эти гигачады действительно забавные Фото: ТНТ

Ощущение, что на съёмках состоялся следующий диалог:

— Сколько мемов и камео мы хотим использовать?

— Да!

В кадре появляются вообще все — Ольга Бузова, Вилсаком, Филипп Киркоров, Павел Воля, певицы Анна Асти и Bearwolf. А шутят, кажется, над каждым проявлением поп-культуры. Вот только чувство вкуса работает не всегда. Скетчи о коррупции и кумовстве действительно смешные, но вот зачитывать монологи об уважении из «Крёстного отца» и превращать «Бамбарбия! Киргуду!» в «Бомбардиро крокодило» — такое себе.

Кажется, что в фильме собрали всех модных звёзд Фото: ТНТ

К финалу возникло ощущение, будто я два часа листал ленту в TikTok. Иногда встречались хорошие шутки, иногда — абсолютный трэш. И уж точно в действе не было ни капли смысла.

«Невероятные приключения Шурика»: стоит ли смотреть?

Я ждал тотальной безвкусицы и готовился кривиться от ужаса, но в пародии нашлись драйвовые и забавные моменты. Увы, нелепостей и перегибов в новых «Приключениях Шурика» кратно больше. Эти минусы посыпаны блёстками и упакованы в яркую обёртку, поэтому вы не заскучаете. И всё равно зададитесь вопросом: «А зачем это смотреть?» Это ещё при условии, что вы не крестоносец, который ценой жизни защищает оригинал Гайдая.

Оценка «Невероятных приключений Шурика» — 6 из 10

Понравилось

Красивые музыкальные клипы.

Есть удачные шутки.

Мемы и отсылки порой веселят.

Не понравилось