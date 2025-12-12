Стоит ли смотреть «Достать ножи: Воскрешение покойника»

Классические детективы часто называют мёртвым жанром, ведь их приёмы давно заучены. Вот бедолаги, которые по очереди из подозреваемых становятся трупами. Вот убийца-дворецкий. А вот детектив, который к финалу проявляет дедукцию и раскладывает загадки по полочкам.

Во франшизе «Достать ножи» Райан Джонсон тоже использует клише. Вот только режиссёр превратил камерный жанр в дорогой и зрелищный блокбастер. Согревающий визуал, завораживающая динамика и голливудские звёзды на каждой роли — смотреть на такое интересно как фанатам жанра, так и новичкам.

Кто-то скажет, что дорогие детективы выходили и раньше. Взять то же «Убийство в Восточном экспрессе», куда заглянули Джонни Депп, Уиллем Дефо и Пенелопа Крус. Однако приключения Эркюля Пуаро всё равно оставались классическими, то есть холодными и спокойными. Тем временем герои «Достать ножи» веселились, зачитывали искромётные диалоги и вообще переживали за зрителя, который не должен заскучать.

12 декабря детектив Бенуа Бланк отправился на новое дело. Но получилось ли оно таким же удивительным, как в первый раз?

«Достать ножи: Воскрешение покойника»: главное о фильме

Название: «Достать ножи: Воскрешение покойника» (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery)

Режиссёр: Райан Джонсон.

Актёры: Дэниэл Крэйг, Джош Бролин, Джереми Реннер и другие.

Дата выхода: 12 декабря 2025 года.

Жанр: детектив, триллер.

Страна: США.

«Достать ножи: Воскрешение покойника»: где смотреть?

12 декабря фильм вышел на Netflix. Есть официальная русская озвучка.

Первое поражение Бенуа Бланка

Почему зрители полюбили первые «Достать ножи»? Дело не только в визуале, динамике и звёздном касте. Фильм был ещё и отличным детективом. Райан Джонсон умело водил за нос, а маститые актёры отвлекали внимание. Вот только внимательный зритель подмечал улики, спрятанные за яркой мишурой, и находил преступника до того, как Бенуа Бланк зачитывал обвинительную речь.

Вторая часть сохранила былую эффектность, однако появились вопросы к детективной части. Потому что некрасиво придумывать загадку и решать её через близнеца, на которого изначально и намёков не было. Как и некрасиво прятать улики за флешбэками.

Бенуа Бланк постарел, но всё ещё хорош Фото: Netflix

В плане детектива новый фильм работает лучше «Стеклянной луковицы». Чего стоит само убийство, где ключевую улику толком не маскируют. Она изначально на виду, но вы её не заметите — просто не знаете, куда смотреть. Лишь запустив «Воскрешение покойника» заново, удивитесь: ого, да вот же она!

Нюанс в том, что улики подскажут, кто не совершал преступление, — и не дадут намёка на самого убийцу. Всё самое важное Райан Джонсон снова спрячет во флешбэках, что вылетают с неуклюжестью рояля, и в персонажах, которые в духе кота из мемов говорят: «Понимаешь, я тебя обманул, обхитрил, обвёл вокруг пальца!»

Обман в детективах — хорошее дело. При условии, если сценарист оставил намёки и нарисовал единую картину, что потом покажут с другого ракурса. В «Воскрешении покойника» единой картины нет, и изначальные факты оказываются банальным обманом. Поэтому само расследование в новинке лучше, чем во второй части, но хуже, чем в первой.

Это ещё не все подозреваемые Фото: Netflix

Сколько бы претензий ни нашлось к детективной арке, сам фильм ругать трудно. В этот раз в деле больше меланхолии, а цветовая гамма спокойнее. И всё равно приключения Бенуа Бланка остаются захватывающим блокбастером. Обстоятельства внезапно меняются, подозрения прыгают с одного персонажа на другого, а ключевые актёры вроде Джоша Бролина выдают впечатляющие перформансы. В его разгневанных речах, вызывающем поведении, суровом лице столько харизмы, что уважительно аплодируешь.

«Воскрешение покойника» идёт 140 минут, и от экрана не отрываешься ни на секунду. Это в том числе заслуга тайны, которая спорно разрешается, зато держит в напряжении. Монтажа с его умеренной динамикой. И, конечно, финала, где великий Бенуа Бланк впервые терпит поражение — пусть и не так, как вы представляете.

Джон Бролин невероятен Фото: Netflix

Я бы пожурил третью часть разве что за второстепенных актёров. Джонсон в очередной раз собрал звёзд, но не всем придумал звёздный час. В фильме снялись Джереми Реннер, Эндрю Скотт, Кейли Спейни, Мила Кунис и прочие знаменитости. Увы, некоторые из них нужны лишь затем, чтобы отвлекать внимание. Раз на роль взяли маститого актёра, значит, он важен и сделает что-то безбашенное? Необязательно. Зачастую этот актёр просто есть, с его задачей справился бы и безызвестный новичок.

Впрочем, звёзды нужны для обмана, а этот обман неуклюже, но работает. Даже со всеми огрехами «Воскрешение покойника» — не совершенное, но чертовски интересное зрелище.

«Достать ножи: Воскрешение покойника»: стоит ли смотреть?

Третий фильм спорно работает как детектив, ведь Райан Джонсон зачастую не водит зрителя за нос, а откровенно обманывает. Зато как блокбастер приключения Бенуа Бланка по-прежнему великолепны. «Воскрешение покойника» — яркое, динамичное и дьявольски захватывающее кино.

Оценка «Достать ножи: Воскрешение покойника» — 7 из 10

