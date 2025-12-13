Как не заснуть при просмотре. Обзор «Крипера»

Осгуд Перкинс снимает фильмы с 2015-го, но известным стал лишь пару лет назад, когда выпустил «Собирателя душ». Я бы не назвал хоррор гениальным, однако в нём были обволакивающая атмосфера отчаяния, пара классных актёрских работ и феноменальный Николас Кейдж. Одна лишь его сцена в полицейском участке — воплощение мерзости и ужаса.

Чуть позже Перкинс закрепил успех «Обезьяной». Тоже не грандиозным, но качественным фильмом, где персонажи до безумия креативно умирали. Пожалуй, именно ради брутальных расправ «Обезьяну» стоило смотреть.

В последних фильмах режиссёра всегда была яркая особенность. Нашлась ли такая в «Крипере»? Увы, нет. Этот хоррор настолько классический, что внимание заслужил бы лишь 30 лет назад.

«Крипер»: главное о фильме

Название: «Крипер» (Keeper).

Режиссёр: Осгуд Перкинс.

Актёры: Татьяна Маслани, Россиф Сазерленд, Тесс Дегенштейн и другие.

Дата выхода в России: 4 декабря 2025 года.

Жанр: ужасы.

Страна: США, Канада.

«Крипер»: где смотреть?

Официальные показы в России стартуют 4 декабря. Цифровая версия выйдет ориентировочно в начале 2026-го.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Oddfellows Entertainment.

Он вам не «Крипер»

Если взглянете на оригинальный постер, не найдёте там никаких «Криперов». Фильм называется Keeper, то есть в данном случае «тот, кто удерживает». В эти слова заложен смысл хоррора, ведь героиня гостит в глуши у таинственного ухажёра и не может выбраться.

Концепция простая, но даже её можно сделать интересной. Как минимум благодаря фоновым вопросам. Кто удерживает девицу? Что за чертовщина вообще происходит? В чём смысл действа? К сожалению, Перкинс не расщедрился на захватывающие ответы и сам процесс подал тривиально.

В главной роли — Татьяна Маслани Фото: Oddfellows

Представьте мистическое кино, где героиня застревает в доме вдали от цивилизации. Что в нём будет? Наверняка жуткий непроходимый лес, уйма скримеров с мертвецами и нарастающее чувство тревоги, когда мирный отдых сменяется паранойей. Если нафантазировали нечто подобное, считайте, что уже посмотрели «Крипера».

Временами думаешь: «В 2025-м фильм не может быть таким банальным». Поэтому рассчитываешь на хитрые ходы. Вдруг героиня — не та, за кого себя выдаёт? Вдруг она не жертва, а охотница? Но нет, сценарий действительно будто отсылает к рассвету киноиндустрии, когда зритель ещё не был искушённым.

«Собиратель душ» тоже не впечатлял оригинальностью, однако снят был так, что базовая жуть цепляла. Увы, в «Крипере» даже подача не вызывает эмоций. Она то слишком рваная и даже клиповая, то, наоборот, излишне прямая. Чего стоит злодей, который долго притворяется адекватным, чтобы потом без повода сказать: «Извини, пожалуйста, но я тебя убью».

Сюрреалистичных кадров много Фото: Oddfellows

В наши дни любой талантливый режиссёр понимает: зрителя не зацепить прямолинейностью, он уже посмотрел сотни ужастиков. По этой причине Содерберг снял хоррор от лица призрака, а Леонберг — от лица собаки. Дрю Годдард в «Хижине в лесу» задорно деконструировал жанр, а Майк Флэнаган в «Призраках дома на холме» спрятал за ужасами философскую драму о смысле жизни и страданиях. Тем временем Осгуд Перкинс берёт одно клише за другим и собирает до тошноты заезженный сюжет.

При этом Перкинс определённо талантлив и временами создаёт красоту. Вступление, где показаны жертвы, могло бы стать эффектным и пугающим клипом. В финале демонстрируют таких жутких существ, что сам Гильермо Дель Торо посмотрел бы на них с уважением. Однако эти плюсы остаются вспышками, которые толком не влияют ни на историю, ни на общее впечатление.

Оператор обожает причудливые ракурсы Фото: Oddfellows

Стоит похвалить актрису Татьяну Маслани, известную по «Женщине-Халку» и той же «Обезьяне» Перкинса. Она убедительно сходит с ума, рыдает, молит о пощаде и надеется выжить. Жаль, что остальная команда словно не старается и относится к «Криперу» как к будничной работе. В 2025-м такой подход уже неконкурентоспособен.

«Крипер»: стоит ли смотреть?

В «Крипере» есть пара запоминающихся моментов и достойная игра Маслани. Этих плюсов слишком мало, чтобы получить от просмотра удовольствие. Потому что в остальном это банальный ужастик о девушке, которая спасается от зла. Очень жаль, Перкинс определённо способен на большее.

Оценка «Крипера» — 5 из 10

Понравилось

Есть два жутко-красивых момента

Актёрская игра Маслани.

Не понравилось