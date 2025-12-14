Игры будущего вернулись! Что будет на втором турнире на стыке спорта и видеоигр

В начале 2024 года в Казани прошёл глобальный турнир «Игры будущего» — более тысячи спортсменов из 107 стран мира приехали в Россию, чтобы попробовать свои силы в новом формате фиджитал-спорта. Соревнования смотрелись весьма необычно, но в текущих условиях ивент стал настоящим праздником.
Казалось, турнир уже не получит продолжения, однако спустя 20 месяцев стала появляться первая информация о вторых Играх будущего — правда, в этот раз они пройдут за пределами России и с гораздо меньшим размахом.
Даты: 14-23 декабря
Место: Абу-Даби, ОАЭ
Призовой фонд: $ 10 млн
Что изменилось за год
Если для России Игры будущего были отличной возможностью провести глобальный спортивный ивент, то для ОАЭ это лишь один из десятка подобных проектов. По сравнению с первыми Играми турнир выглядит уже не так масштабно.
Основная часть будет идти всего шесть дней, с 18 по 23 декабря: до этого можно посмотреть только матчи группового этапа по Dota 2 в закрытом формате. Призовой фонд и количество дисциплин снизились в два раза: в Абу-Даби будет представлено всего 11 турниров, из которых только четыре — по фиджитал-спорту.
Яркой церемонии открытия и обширной географии участников в этот раз тоже не будет. В Абу-Даби приедут чуть более 500 спортсменов, в основном представляющие страны Азии и Ближнего Востока. Какой-то особой развлекательной программы, как было в Казани, тоже не предусмотрено.
Тем не менее Игры будущего — 2025 — всё ещё уникальный и необычный формат, за которым интересно наблюдать. Ниже мы подробно расскажем о том, что будет происходить в Абу-Даби в ближайшие дни.
Фиджитал-хоккей не вернётся на Игры будущего, хотя в Казани был одним из самых популярных видов
Фото: «Чемпионат»
Какие будут игры
В Казани прошло 22 турнира, в этом году на Играх будущего осталось лишь 11. В программу вошли стандартные фиджитал-дисциплины (спорт+киберспорт), соревнования по видеоиграм и технологичные соревнования:
- фиджитал-футбол (мини-футбол + игра UFL);
- фиджитал-баскетбол (баскетбол 3х3 + NBA 2K);
- фиджитал-единоборства (MMA + игра Fatal Fury);
- фиджитал-танцы (турнир по Just Dance);
- фиджитал-шутер (лазертаг + CS 2);
- турнир по Featuring Fortnite;
- турнир по Dota 2;
- турнир по Mobile Legends;
- турнир по VR-игре HADO;
- гонки на дронах;
- битва роботов.
Основные события запланированы на 18-23 декабря: именно в эти дни состоятся все финальные матчи.
Расписание Игр будущего — 2025
Расписание матчей на Играх будущего — 2025
Фото: Игры будущего
Кто участвует
Звёзд реального спорта в фиджитале снова ждать не стоит. Но знакомые названия с именами в списке участников отыскать можно: например, в футболе за победу будут бороться уругвайский «Пеньяроль» и российский «Локомотив» с известными киберспортсменами Klenoff и Ufenok77.
В турнире по фиджитал-баскетболу примут участие игроки БК «Астана», американский состав Interstellars и минская FlashBasket. Россию представят Moscowsky и Liga Pro Team, выигравшая на прошлых Играх будущего.
Как и в прошлом году, наибольшее значение имеет турнир по Mobile Legends: Bang Bang с призовым фондом $ 900 тыс. Игры будущего станут важнейшим этапом подготовки к январскому чемпионату мира, поэтому в Абу-Даби приедут сразу несколько грандов — филиппинская ONIC, два ростера Aurora, российская Team Spirit, RRQ Hoshi из Индонезии и не только.
В прошлом году на Играх будущего по MLBB победили чемпионы мира из Ap.Bren
Фото: Moonton Games
Dota 2 на вторых Играх будущего представлена в шоу-формате. За $ 175 тыс. будут бороться команды известных российских стримеров TpaBoTeaM и iLTW, два состава легенд из Китая (с BurNIng, Hao и ChuaN), коллектив AdmiralBulldog (чемпион мира – 2013 в составе Alliance) и так далее. Наблюдать за звёздами прошлых лет и медиагигантами должно быть интересно.
Очень сильный состав участников будет на турнире по Fortnite: в Абу-Даби сыграют многие мировые лидеры, побеждающие на турнирах серии FNCS. Среди них — россиянин Егор SwizzY Луцко, в сентябре победивший на чемпионате мира в формате «трио».
В фиджитал-шутере можно будет поддержать Liga Pro Team и Donstu Esports (команда ДГТУ), в фиджитал-борьбе — MMA Fighters и Kuznya. В других видах также представлены минимум два участника или две команды из России.
Фото: «Чемпионат»
Где смотреть
В прошлом году Игры будущего показывали по российскому ТВ — в этот раз ни «Матч ТВ», ни другие телеканалы не планируют освещать фиджитал-турнир. Все трансляции будут бесплатно доступны на официальном сайте турнира — там открыт спецраздел с прямыми эфирами и записями соревнований.