5 лучших танков в «Мире танков» из новогодних коробок 2026 года

Каждый новый год кто-то ходит в баню, а разработчики «Мира танков» выпускают новогодние коробки, в которых содержатся уникальные танки. Много танков! Но не все машины из коробок оказываются удобными в боях. Выбрали пять сильнейших танков в рамках новогодней акции. Это именно те танки мечты, которые хотел бы заполучить каждый танкист из коробок.

Vulcan

Нация: Великобритания.

Класс техники: средний танк.

Уровень: 10-й.

Vulcan Фото: Lesta

Британский танк с «сейсмическим» названием является смесью Bourrasque с Char Futur 4. Танк взял лучшие качества от данных машин. Во-первых, он не зависит от сетапа и от карт — реализовать его можно везде. В барабане три снаряда, каждый из которых наносит по 450 урона. То есть потенциально Vulcan может нанести до 1350 урона с барабана. Но есть нюанс: время перезарядки между выстрелами составляет 3,5 секунды, это много.

А вот время перезарядки всего барабана быстрое для такого урона — чуть меньше полуминуты. У танка прекрасные динамика и скорость. Есть даже какая-никакая броня в лобовой проекции. Ещё Vulcan напоминает артиллерию, а не классический танк из-за отсутствия полноценной башни. Данная конструкция критическа уязвима к любым снарядам, в отличие от лобовой проекции.

Объект 120 «Таран»

Нация: СССР.

Класс техники: ПТ-САУ.

Уровень: 10-й.

Объект 120 «Таран» Фото: Lesta

Танк балансился прежде всего под кустовой геймплей, но за счёт поворотной башни «Таран» чувствует себя неплохо и на первой линии. Это своего рода симбиоз тяжёлого танка с ПТ-САУ. У него отличный разовый урон в 750, приличное бронепробитие и хорошая точность. Углы склонения орудия в -9 градусов — отличный показатель. Так ещё и разгоняется «Таран» до 60 км/ч.

Однако при этом танк медлителен на месте — и башня, и сам корпус поворачиваются с большим трудом. Корпус и башня почти не обеспечивают защиту — «Тарана» гарантированно пробивают все. Третий минус — долгое сведение. Но все его недостатки растворяются на фоне пробивного орудия с могучим уроном. Именно за счёт сильной пушки на «Таране» можно легко набивать урон.

Orso

Нация: Италия.

Класс техники: тяжёлый танк.

Уровень: 10-й.

Orso Фото: Lesta

Получить Orso — это всё равно что выиграть в лотерею. У него хорошая броня, скорострельное орудие на 440 урона, быстрое сведение и великолепное пробитие. Стрелять на нём — одно удовольствие. Как, собственно, и передвигаться — Orso очень подвижный тяж. Минусов не так много: это наличие слабого по броне лючка на башне, слабые борта и такая же маскировка.

XM57

Нация: США.

Класс техники: ПТ-САУ.

Уровень: 10-й

XM57 Фото: Lesta

В новогодних коробках есть свой «король» среди противотанковых установок. XM57 — очень сильная штурмовая ПТ-САУ с приличными разовым уроном в 650 и скорострельностью. Скорость полёта снаряда оставляет желать лучшего — и это сделано специально, чтобы ты как можно реже стоял в кустах и как можно чаще играл на первой линии. Благо брони в танке много.

Точность — посредственная, динамика и скорость — тоже. Но играть на XM57 гораздо комфортнее, чем на той же T110E3. Американская ПТ-САУ из коробок обладает главным преимуществом — частично поворачивающейся на 75 градусов башней. «Танцевать» на месте, поворачивая корпус к противникам, и терять время на сведении, как на безбашенных установках, вы не будете.

OTAC MT-58 FIREBIRD

Нация: США.

Класс техники: средний танк.

Уровень: 10-й.

Firebird Фото: Lesta

Это первый танк, оснащённый НУРС-снарядами. НУРСы — это неуправляемые реактивные снаряды, которые наносят больше урона с дистанции. Соответственно, чем больше дистанция до противника — тем больше урона вы нанесёте. Танк способен с одного выстрела «влить» почти 1000 урона. У него отличные углы вертикальной наводки в -10 градусов, за счёт чего на нём можно спокойно играть от рельефа, а ещё отличные показатели маскировки и хороший обзор.

Из минусов — долгое время перезарядки ракетной установки, долгий полет снаряда, из-за чего приходится брать сильное упреждение, и низкий запас прочности в 1900 очков. Этот показатель ниже среднего, так что учитывайте это. Живёт на поле боя танк, как правило, недолго.

Как получить танки из новогодних коробок – 2026

Танки выпадают из новогодних коробок, которые покупаются за настоящие деньги в магазине игры. Стоимость 10 новогодних контейнеров составляет 600 рублей, а 52 контейнера можно приобрести за 4119 рублей. Каждый танк, который выпадет в контейнере, — шаг к следующим этапам. Пока не соберёте танки из текущего списка, следующий этап останется закрытым. Но главная награда — танк Firebird — может выпасть из любого контейнера в любой момент.

Если при открытии 20 и больше коробок танк никак не выпадает, то существуют гарантированные разработчиками значения: при открытии 35 контейнеров точно выпадет танк из первого этапа, при открытии 50 контейнеров вы получаете танк из второго этапа, а при открытии 75 контейнеров — танк из третьего этапа. Ознакомиться со всеми танками из новогодней акции можно по ссылке.