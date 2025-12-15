17 бесплатных игр Epic Games Store: первый подарок — Hogwarts Legacy

В Epic Games Store стартовала традиционная раздача бесплатных игр на новогодние праздники. Старт акции начался с большого сюрприза: до 18 декабря пользователи магазина могут забрать Hogwarts Legacy — одну из самых успешных игр в истории, а также отличный подарок к новогодней суете.

Но «Хогвартс» — только начало. Впереди ещё 16 бесплатных игр, которые игроки смогут бесплатно забрать в течение новогодней распродажи Epic Games Store, которая продлится до 8 января. Бо́льшая часть будет доступна только один день (обычно в период с 18 декабря по 1 января), поэтому советуем добавить наш LIVE в закладки.

Hogwarts Legacy по миру «Гарри Поттера» можно забрать бесплатно в Epic Games Store до 18 декабря 18:59 мск. Для этого требуется учётная запись магазина вне России или Беларуси. Забрать Hogwarts Legacy в Epic Games Store (до 18 декабря 18:59 мск). Всем игрокам Hogwarts Legacy, которые сыграют больше двух часов в EGS (считается и до начала раздачи), получат украшение Шоколадная лягушка. Фото: EGS

В прошлом году игроки получили за бесценок немало интересных игр, среди которых The Lords of the Rings: Return to Moria, Dredge, Ghostrunner 2, Orcs Must Die 3 и Hell Let Loose.