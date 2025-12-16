Главные изменения патча 7.40 в Dota 2

Самое важное, что стоит знать перед началом игры после обновления.

Этой ночью в Dota 2 вышел долгожданный патч 7.40 . Разработчики обновили большинство героев и их способностей, изменили десятки предметов и добавили ряд новых механик.

На полноценное изучение всех правок могут уйти долгие часы и даже дни, но многим хочется опробовать апдейт как можно скорее. В этом материале — самое главное, что стоит знать перед возвращением в «Доту».

Новый герой — Largo

Самое ожидаемое нововведение 7.40 — новый герой. Лягушка-бард станет отличным саппортом, потому что умеет лечить, спасать из-под фокуса и давать союзникам различные баффы. Смотрите сами:

первый скилл (Catchy Lick, Q) притягивает врага и применяет развеивание;

притягивает врага и применяет развеивание; второй (Frogstomp, W) замедляет противников в области;

замедляет противников в области; третий (Croak of Genius, E) — увеличивает урон заклинаний союзников, при этом сокращая расход маны.

Ультимейт Amphibian Rhapsody вводит Ларго в особое состояние: он перестаёт атаковать, но наигрывает мелодию с одним из трёх баффов для союзников (добавляет магический урон, увеличивает скорость передвижения или лечит).

Интересно, что усиление не действует автоматически: во время мелодии нужно будет нажимать кнопку в такт, как в ритм-игре. Если что-то помешает барду попасть в ноты, бафф не сработает.

Видео доступно в группе Dota Burger во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Valve.

Переработаны три героя

Из множества правок персонажей выделяются три наиболее важных — речь о Lone Druid, Slark и Treant Protector. Если играете на каком-то из них, лучше изучить патч подробнее. А если кратко:

медведь Lone Druid теперь считается полноценным героем, а его призыв — врождённая способность. Зверь может захватывать аванпосты и смотрителей, а также имеет свои таланты и нейтральный предмет;

теперь Essence Shift (кража ловкости при атаке) является врождённой способностью Сларка. Новый обычный скилл Saltwater Shiv позволяет воровать ещё и скорость с регенерацией здоровью, причём ограничения на число стаков нет;

Аганим теперь позволяет Тренту на 16 секунд стать огромным и получить баффы (урон по области, +100% к силе и мощную атаку по площади). Eyes In The Forest теперь появляется с получением Aghanim Shard.

Также серьёзные изменения коснулись Brewmaster, Clinkz, Phantom Lancer, Riki и Spectre . Остальным героям лишь сбалансировали текущие способности и таланты.

Главные изменения героев в патче 7.40 для Dota 2 Фото: Valve

Новые нейтральные предметы

Из списка «нейтралок», выпадающих при фарме лесных крипов, убрали девять предметов — Ripper's Lash, Sister's Shroud и Spark of Courage, Brigand's Blade, Gale Guard, Magnifying Monocle, Pyrrhic Cloak, Outworld Staff и Helm of the Undying.

Вместо них добавили другие:

Ash Legion Shield (первый уровень) : снижает скорость, но даёт щит всем подконтрольным существам (140 на шесть секунд);

: снижает скорость, но даёт щит всем подконтрольным существам (140 на шесть секунд); Weighted Dice (первый уровень) : значение базового урона и золота за крипов считается два раза, затем выбирается наибольшее;

: значение базового урона и золота за крипов считается два раза, затем выбирается наибольшее; Flayer's Bota (четвёртый уровень) : увеличивает урон на 15% и скорость атаки на 30 на шесть секунд, заряжается при убийстве врагов с 1200 здоровья;

: увеличивает урон на 15% и скорость атаки на 30 на шесть секунд, заряжается при убийстве врагов с 1200 здоровья; Idol of Scree'Auk (четвёртый уровень) : даёт поэтапное перемещение, 50% сопротивления замедлению и 25% уклонения на пять секунд;

: даёт поэтапное перемещение, 50% сопротивления замедлению и 25% уклонения на пять секунд; Metamorphic Mandible (четвёртый уровень) : владелец принимает форму насекомого и на четыре секунды увеличивает сопротивление магии (на 35%) и скорость (на 15%), при этом теряя броню;

: владелец принимает форму насекомого и на четыре секунды увеличивает сопротивление магии (на 35%) и скорость (на 15%), при этом теряя броню; Riftshadow Prism (пятый уровень): тратит 10% здоровья, но создаёт иллюзию на 20 секунд (полное здоровье, 50% исходящего урона и 240% входящего).

Помянем Helm of the Undying — всё же предмет был слишком имбовым Фото: Valve

Изменения карты

В этот раз Valve отказалась от глобальной переработки ландшафта, однако отдельные области на карте теперь выглядят иначе. В основном это касается святынь и мостика к ним — теперь за опыт легче бороться, а из воды под мостом всегда есть выход.

Кроме того, были убраны некоторые деревья и изменено положение смотрителей в лесу. Также разработчики добавили заграждения на края карты, чтобы летающие герои не покидали поле битвы.

Теперь мост от пруда с лотосами до святыни выглядит так Фото: Valve

Изменения предметов

Создатели «Доты» также не стали добавлять новые предметы, зато изменили более 50 старых. В большинстве случаев это минорные изменения для баланса: Iron Branch подорожала с 50 до 55 золота, Mekansm даёт на одну броню больше и так далее.

Существенно переработали только Ethereal Blade, Guardian Greaves и Holy Locket, но есть несколько изменений, которые важно знать:

Smoke of Deceit теперь можно применять из рюкзака;

расходников (Tango, Salve, Clarity) на старте игры стало больше;

Roshan's Banner усиливается с каждым выпадением;

манабрейк Diffusal Blade не работает на иллюзии;

эффект Crimson Guard нельзя развеять;

Helm of the Dominator теперь даёт только половину золота и опыта.

А Octarine Core больше нельзя разобрать Фото: Valve

Другие важные изменения

Глобальных нововведений очень много, однако все они не так сильно влияют на геймплей. Выделим лишь основные:

теперь очки при получении уровней не нужно тратить на таланты — для их прокачки дают отдельные поинты на 10-м, 15-м, 20-м (и так далее) левеле;

тир-4 башни у трона теперь имеют бафф от казарм, если они не разрушены (по четыре за каждую, всего до 24). Теперь сломать Древнего и закончить игру без мегакрипов будет труднее;

награда за помощь считается по-новому — теперь саппорты получат чуть больше;

все иллюзии имеют 800 обзора днём и 400 – ночью (нерф Naga Siren и ряда других случаев с копиями);

руны золота, ускорения и невидимости немного ослаблены;

Рошана стало труднее убить за счёт лечения и вампиризма;

за вход в Парный портал теперь нужно «заплатить» всего 30 маны, а не 75.

Патч 7.40 вышел не таким масштабным, как «Новые горизонты» — но и не проходным. В ближайшее время мы наверняка увидим не только нового героя, но и свежие стратегии с использованием старых персонажей и предметов. А проверить это можно уже сейчас — достаточно запустить поиск игры в Dota 2.