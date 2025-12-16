Главные изменения патча 7.40 в Dota 2

Этой ночью в Dota 2 вышел долгожданный патч 7.40. Разработчики обновили большинство героев и их способностей, изменили десятки предметов и добавили ряд новых механик.
На полноценное изучение всех правок могут уйти долгие часы и даже дни, но многим хочется опробовать апдейт как можно скорее. В этом материале — самое главное, что стоит знать перед возвращением в «Доту».
Новый герой — Largo
Самое ожидаемое нововведение 7.40 — новый герой. Лягушка-бард станет отличным саппортом, потому что умеет лечить, спасать из-под фокуса и давать союзникам различные баффы. Смотрите сами:
- первый скилл (Catchy Lick, Q) притягивает врага и применяет развеивание;
- второй (Frogstomp, W) замедляет противников в области;
- третий (Croak of Genius, E) — увеличивает урон заклинаний союзников, при этом сокращая расход маны.
Ультимейт Amphibian Rhapsody вводит Ларго в особое состояние: он перестаёт атаковать, но наигрывает мелодию с одним из трёх баффов для союзников (добавляет магический урон, увеличивает скорость передвижения или лечит).
Интересно, что усиление не действует автоматически: во время мелодии нужно будет нажимать кнопку в такт, как в ритм-игре. Если что-то помешает барду попасть в ноты, бафф не сработает.
Видео доступно в группе Dota Burger во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Valve.
Переработаны три героя
Из множества правок персонажей выделяются три наиболее важных — речь о Lone Druid, Slark и Treant Protector. Если играете на каком-то из них, лучше изучить патч подробнее. А если кратко:
- медведь Lone Druid теперь считается полноценным героем, а его призыв — врождённая способность. Зверь может захватывать аванпосты и смотрителей, а также имеет свои таланты и нейтральный предмет;
- теперь Essence Shift (кража ловкости при атаке) является врождённой способностью Сларка. Новый обычный скилл Saltwater Shiv позволяет воровать ещё и скорость с регенерацией здоровью, причём ограничения на число стаков нет;
- Аганим теперь позволяет Тренту на 16 секунд стать огромным и получить баффы (урон по области, +100% к силе и мощную атаку по площади). Eyes In The Forest теперь появляется с получением Aghanim Shard.
Также серьёзные изменения коснулись Brewmaster, Clinkz, Phantom Lancer, Riki и Spectre. Остальным героям лишь сбалансировали текущие способности и таланты.
Главные изменения героев в патче 7.40 для Dota 2
Фото: Valve
Новые нейтральные предметы
Из списка «нейтралок», выпадающих при фарме лесных крипов, убрали девять предметов — Ripper's Lash, Sister's Shroud и Spark of Courage, Brigand's Blade, Gale Guard, Magnifying Monocle, Pyrrhic Cloak, Outworld Staff и Helm of the Undying.
Вместо них добавили другие:
- Ash Legion Shield (первый уровень): снижает скорость, но даёт щит всем подконтрольным существам (140 на шесть секунд);
- Weighted Dice (первый уровень): значение базового урона и золота за крипов считается два раза, затем выбирается наибольшее;
- Flayer's Bota (четвёртый уровень): увеличивает урон на 15% и скорость атаки на 30 на шесть секунд, заряжается при убийстве врагов с 1200 здоровья;
- Idol of Scree'Auk (четвёртый уровень): даёт поэтапное перемещение, 50% сопротивления замедлению и 25% уклонения на пять секунд;
- Metamorphic Mandible (четвёртый уровень): владелец принимает форму насекомого и на четыре секунды увеличивает сопротивление магии (на 35%) и скорость (на 15%), при этом теряя броню;
- Riftshadow Prism (пятый уровень): тратит 10% здоровья, но создаёт иллюзию на 20 секунд (полное здоровье, 50% исходящего урона и 240% входящего).
Помянем Helm of the Undying — всё же предмет был слишком имбовым
Фото: Valve
Изменения карты
В этот раз Valve отказалась от глобальной переработки ландшафта, однако отдельные области на карте теперь выглядят иначе. В основном это касается святынь и мостика к ним — теперь за опыт легче бороться, а из воды под мостом всегда есть выход.
Кроме того, были убраны некоторые деревья и изменено положение смотрителей в лесу. Также разработчики добавили заграждения на края карты, чтобы летающие герои не покидали поле битвы.
Теперь мост от пруда с лотосами до святыни выглядит так
Фото: Valve
Изменения предметов
Создатели «Доты» также не стали добавлять новые предметы, зато изменили более 50 старых. В большинстве случаев это минорные изменения для баланса: Iron Branch подорожала с 50 до 55 золота, Mekansm даёт на одну броню больше и так далее.
Существенно переработали только Ethereal Blade, Guardian Greaves и Holy Locket, но есть несколько изменений, которые важно знать:
- Smoke of Deceit теперь можно применять из рюкзака;
- расходников (Tango, Salve, Clarity) на старте игры стало больше;
- Roshan's Banner усиливается с каждым выпадением;
- манабрейк Diffusal Blade не работает на иллюзии;
- эффект Crimson Guard нельзя развеять;
- Helm of the Dominator теперь даёт только половину золота и опыта.
А Octarine Core больше нельзя разобрать
Фото: Valve
Другие важные изменения
Глобальных нововведений очень много, однако все они не так сильно влияют на геймплей. Выделим лишь основные:
- теперь очки при получении уровней не нужно тратить на таланты — для их прокачки дают отдельные поинты на 10-м, 15-м, 20-м (и так далее) левеле;
- тир-4 башни у трона теперь имеют бафф от казарм, если они не разрушены (по четыре за каждую, всего до 24). Теперь сломать Древнего и закончить игру без мегакрипов будет труднее;
- награда за помощь считается по-новому — теперь саппорты получат чуть больше;
- все иллюзии имеют 800 обзора днём и 400 – ночью (нерф Naga Siren и ряда других случаев с копиями);
- руны золота, ускорения и невидимости немного ослаблены;
- Рошана стало труднее убить за счёт лечения и вампиризма;
- за вход в Парный портал теперь нужно «заплатить» всего 30 маны, а не 75.
Патч 7.40 вышел не таким масштабным, как «Новые горизонты» — но и не проходным. В ближайшее время мы наверняка увидим не только нового героя, но и свежие стратегии с использованием старых персонажей и предметов. А проверить это можно уже сейчас — достаточно запустить поиск игры в Dota 2.