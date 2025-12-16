«Добро пожаловать в Дерри»: что нужно знать о втором сезоне сериала по «Оно»

15 декабря завершился первый сезон «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Сериал стал хитом: за три дня собрал на HBO 5,7 млн просмотров, не выпадал из топов популярности в России и получил высокие оценки. Это значит, что Пеннивайз ещё вернётся. Тем более режиссёр Андрес Мускетти изначально задумал три сезона. Но чем закончился первый и что будет дальше?

«Оно: Добро пожаловать в Дерри»: главное о сериале

Название: «Оно: Добро пожаловать в Дерри» (It: Welcome to Derry).

Автор: Андрес Мускетти.

Актёры: Джошуа Оджик, Билл Скарсгард, Аманда Кристин и другие.

Дата выхода: 27 октября 2025 года.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Жанр: ужасы.

Страна: США.

«Оно: Добро пожаловать в Дерри»: где смотреть?

Все восемь эпизодов уже доступны на HBO Max. Есть официальные русские субтитры и много неофициальных озвучек.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат HBO.

О чём первый сезон?

Пеннивайз — могущественное инопланетное создание, которое каждые 27 лет пробуждается ото сна и кошмарит детей в городе Дерри. В фильмах Андреса Мускетти дети боролись с демоническим клоуном в 1989 и 2016 годах. В сериале события стартуют в 1962-м.

В первом же эпизоде Пеннивайз с шокирующей жестокостью начинает охоту. Зрители привыкли, что их любимцы в хоррорах спасаются, но Мускетти удивляет. В сериале, мягко скажем, не все дотянут до финала, так что сближаться с героями не стоит. Они будут страдать, погружаться в безумные кошмары и ощущать беспомощность перед лицом завораживающего зла.

Слово «завораживающий» идеально подходит Пеннивайзу. Билл Скарсгард ещё восемь лет назад блестяще воплотил зло, но в этот раз выдал ещё больше великих перформансов. Каждый его монолог — безумная феерия, ради которой стоит смотреть сериал. К тому же вы узнаете, как появился Пеннивайз и почему стал клоуном.

Минусы тоже есть, и главный — арка солдат. Их план надёжен как трижды восстановленные китайские часы. Трудно воспринимать вояк всерьёз, но остальные истории перекрывают этот провал.

Вы узнаете, почему Пеннивайз стал клоуном Фото: HBO

Как закончился первый сезон?

В течение сезона солдаты искали Пеннивайза. Они говорили, что хотят заточить демона и превратить в оружие против враждебных стран, но на деле преследовали иные цели. Вояки стремились выпустить демона и запугать простых американцев. Так граждане стали бы послушными и энергичнее тащили бы страну к величию.

Изначально Пеннивайза заточили в тюрьму из особых камней. При падении на Землю эти камни разлетелись на кусочки. Индейцы их собрали и зарыли, образовав вокруг демона клетку. Увы, годы спустя на месте обитания клоуна возник город Дерри.

Солдаты нашли один камень, вырыли его и разрушили тюрьму. Тогда Пеннивайз сбежал и начал тиранить жителей Дерри: например, заявился в школу, подчинил детей и повёл их на убой. С помощью уникальных способностей Халлорана герои нашли ещё один камень-артефакт и решили зарыть его в землю, восстановив клетку. Вот только мешали им и Пеннивайз, и солдаты.

Халлоран сумел забраться в голову демона и ненадолго замедлить его. Тем временем дети благодаря мистической помощи мёртвого друга сумели дотащить артефакт до нужного места. Тогда тюрьма замкнулась, а клоун потерпел поражение и замолк на следующие 27 лет.

В финале события переносятся в 1989-й. Там Пеннивайз пробуждается и встречает Беверли Марш в исполнении Софии Лиллис. Эта девушка боролась с клоуном в фильме 2017 года.

Дети тащат артефакт Фото: HBO

Что будет во втором сезоне?

Продолжение официально не анонсировали, но Андрес Мускетти планировал снять ещё два сезона. Во втором события развернутся в 1935 году, в третьем — в 1908-м.

1935-й — эпоха великой депрессии, когда людям не хватало еды, а экономика летела к чертям. В те времена было много преступников. К примеру, в Дерри орудовала банда Брэдли. Преступники грабили банки и магазины, но однажды попали в засаду. Граждане вооружились и жестоко расстреляли бандитов.

Во время самосуда все выжившие видели жуткого клоуна — причём в разных местах. Кто-то рассказывал, что Пеннивайз парил за окном. Кто-то — что монстр стоял рядом и держал в руке пистолет.

Банду Брэдли уже вспоминали в сериале. Во втором эпизоде герои даже нашли машину со скелетами. Всё верно, внутри лежали кости тех самых бандитов.

Та самая машина с костями банды Брэдли Фото: HBO

Когда выйдет продолжение? Даты нет, но работа над первым сезоном заняла два года. С мая 2023-го по август 2024-го велись съёмки, потом команда занималась монтажом и графикой. Если темп сохранят, то второй сезон выйдет в конце 2027 года.