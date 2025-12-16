Скидки
Второй сезон Добро пожаловать в Дерри: дата выхода, концовка, пересказ, сюжет

«Добро пожаловать в Дерри»: что нужно знать о втором сезоне сериала по «Оно»
Святослав Лецкий
Всё о 2-м сезоне «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Сериал задуман как трилогия.

15 декабря завершился первый сезон «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Сериал стал хитом: за три дня собрал на HBO 5,7 млн просмотров, не выпадал из топов популярности в России и получил высокие оценки. Это значит, что Пеннивайз ещё вернётся. Тем более режиссёр Андрес Мускетти изначально задумал три сезона. Но чем закончился первый и что будет дальше?

«Оно: Добро пожаловать в Дерри»: главное о сериале

Название: «Оно: Добро пожаловать в Дерри» (It: Welcome to Derry).
Автор: Андрес Мускетти.
Актёры: Джошуа Оджик, Билл Скарсгард, Аманда Кристин и другие.
Дата выхода: 27 октября 2025 года.
Сколько серий: восемь эпизодов.
Жанр: ужасы.
Страна: США.
«Оно: Добро пожаловать в Дерри»: где смотреть?

Все восемь эпизодов уже доступны на HBO Max. Есть официальные русские субтитры и много неофициальных озвучек.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат HBO.

О чём первый сезон?

Пеннивайз — могущественное инопланетное создание, которое каждые 27 лет пробуждается ото сна и кошмарит детей в городе Дерри. В фильмах Андреса Мускетти дети боролись с демоническим клоуном в 1989 и 2016 годах. В сериале события стартуют в 1962-м.

В первом же эпизоде Пеннивайз с шокирующей жестокостью начинает охоту. Зрители привыкли, что их любимцы в хоррорах спасаются, но Мускетти удивляет. В сериале, мягко скажем, не все дотянут до финала, так что сближаться с героями не стоит. Они будут страдать, погружаться в безумные кошмары и ощущать беспомощность перед лицом завораживающего зла.

Слово «завораживающий» идеально подходит Пеннивайзу. Билл Скарсгард ещё восемь лет назад блестяще воплотил зло, но в этот раз выдал ещё больше великих перформансов. Каждый его монолог — безумная феерия, ради которой стоит смотреть сериал. К тому же вы узнаете, как появился Пеннивайз и почему стал клоуном.

Минусы тоже есть, и главный — арка солдат. Их план надёжен как трижды восстановленные китайские часы. Трудно воспринимать вояк всерьёз, но остальные истории перекрывают этот провал.

Вы узнаете, почему Пеннивайз стал клоуном

Вы узнаете, почему Пеннивайз стал клоуном

Фото: HBO

Как закончился первый сезон?

В течение сезона солдаты искали Пеннивайза. Они говорили, что хотят заточить демона и превратить в оружие против враждебных стран, но на деле преследовали иные цели. Вояки стремились выпустить демона и запугать простых американцев. Так граждане стали бы послушными и энергичнее тащили бы страну к величию.

Изначально Пеннивайза заточили в тюрьму из особых камней. При падении на Землю эти камни разлетелись на кусочки. Индейцы их собрали и зарыли, образовав вокруг демона клетку. Увы, годы спустя на месте обитания клоуна возник город Дерри.

Солдаты нашли один камень, вырыли его и разрушили тюрьму. Тогда Пеннивайз сбежал и начал тиранить жителей Дерри: например, заявился в школу, подчинил детей и повёл их на убой. С помощью уникальных способностей Халлорана герои нашли ещё один камень-артефакт и решили зарыть его в землю, восстановив клетку. Вот только мешали им и Пеннивайз, и солдаты.

Халлоран сумел забраться в голову демона и ненадолго замедлить его. Тем временем дети благодаря мистической помощи мёртвого друга сумели дотащить артефакт до нужного места. Тогда тюрьма замкнулась, а клоун потерпел поражение и замолк на следующие 27 лет.

В финале события переносятся в 1989-й. Там Пеннивайз пробуждается и встречает Беверли Марш в исполнении Софии Лиллис. Эта девушка боролась с клоуном в фильме 2017 года.

Дети тащат артефакт

Дети тащат артефакт

Фото: HBO

Что будет во втором сезоне?

Продолжение официально не анонсировали, но Андрес Мускетти планировал снять ещё два сезона. Во втором события развернутся в 1935 году, в третьем — в 1908-м.

1935-й — эпоха великой депрессии, когда людям не хватало еды, а экономика летела к чертям. В те времена было много преступников. К примеру, в Дерри орудовала банда Брэдли. Преступники грабили банки и магазины, но однажды попали в засаду. Граждане вооружились и жестоко расстреляли бандитов.

Во время самосуда все выжившие видели жуткого клоуна — причём в разных местах. Кто-то рассказывал, что Пеннивайз парил за окном. Кто-то — что монстр стоял рядом и держал в руке пистолет.

Банду Брэдли уже вспоминали в сериале. Во втором эпизоде герои даже нашли машину со скелетами. Всё верно, внутри лежали кости тех самых бандитов.

Та самая машина с костями банды Брэдли

Та самая машина с костями банды Брэдли

Фото: HBO

Когда выйдет продолжение? Даты нет, но работа над первым сезоном заняла два года. С мая 2023-го по август 2024-го велись съёмки, потом команда занималась монтажом и графикой. Если темп сохранят, то второй сезон выйдет в конце 2027 года.

