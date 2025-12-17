Скидки
Второй сезон, первая серия, Фоллаут 2025: дата выхода, сюжет, отзыв, обзор, впечатления

Второй сезон «Фоллаута» стартовал на высшем уровне: первые впечатления
Святослав Лецкий
Впечатления от второго сезона «Фоллаута»
Сериал вернулся в лучшем виде.

Когда-то экранизации игр считались насмешкой над фанатами. Они были дешёвыми, наспех снятыми и создавались людьми, которые вообще не понимают оригинал. Теперь же экранизации метят в лучшие сериалы года, приводят в игры новую аудиторию и расходятся на мемы. Чего стоит первый сезон «Фоллаута», который впечатлил жестокостью, ходил по грани между чёрной комедией и пугающим триллером, а также ввёл в обиход фразу «Оки-доки».

17 декабря герои, что бродят по пустошам, отстреливают рейдеров и задумчиво смотрят в сторону Лас-Вегаса, вернулись. Глупо скрывать, что вернулись с блеском. Если когда-то полюбили первый сезон, то и от второго останетесь в восторге.

Второй сезон «Фоллаута»: информация о сериале

Название: «Фоллаут» (Fallout).
Режиссёры: Джонатан Нолан, Клер Килнер, Фред Туа.
Актёры: Аарон Мотен, Мойзес Ариас, Элла Пернелл и другие.
Дата выхода: 17 декабря 2024 года.
Сколько серий: в сезоне восемь эпизодов.
Жанр: фантастика, боевик, драма.
Страна: США.

Второй сезон «Фоллаута»: где смотреть?

17 декабря в онлайн-кинотеатре Prime Video вышел первый эпизод. Далее — одному в неделю. Финал намечен на 4 февраля. Официальной русской озвучки нет, только субтитры.

Пустошь никогда не меняется

За что полюбили первый сезон? Фанаты наверняка расскажут про бережное отношение к оригиналу, множество отсылок и уместное расширение лора. Но на деле секрет – в потрясающих мире и героях. В Пустоши могло случиться любое безумие. Вспомните хотя бы визит Люси к торговцам органами, где операции проводил до чёртиков вежливый и заботливый робот. Его джентльменский подход и стремление к резне порождали нестандартные чувства. Вроде и кровь стыла, но в то же время было смешно.

Главное, что в центре этого хаоса оказались феноменальные персонажи. Вот очаровательная Люси, что хранит доброту и высокие принципы, хотя в новом мире им не место. А вот гуль Купер, что переговорам предпочитает побоище с литрами крови. И даже скучный на бумаге Максимус попадал в столь неуклюжие ситуации, что на него хотелось смотреть. Одним эпизодом с получением брони он уже оправдал своё существование.

Каждое появление Купера — феерия

Каждое появление Купера — феерия

Фото: Amazon

Авторы «Фоллаута» понимают свои сильные стороны, поэтому во втором сезоне ничего не меняют. В первой же сцене, где Купер и Люси добывают местную валюту, творится тот самый полюбившийся хаос. Неловкие попытки девицы из Убежища решить всё миром. Холодный взгляд гуля, намекающий на скорую резню. Взрывы, ультражестокость и кишки с мозгами, что мгновение спустя разлетаются по арене. Естественно, всё это с фирменным чёрным юмором, где Люси нежно стреляет по задницам и тоскливо вздыхает, глядя на брутальные добивания Купера.

Оценив такое непотребство, сразу понимаешь: «Фоллаут» не растерял шарм. За часовой хронометраж вы посмеётесь над старухой, что потеряла сына и сильно грустит — тот ведь должен ей денег. Посмотрите на клёвый экшен и взрывающиеся головы. Снова очаруетесь Люси и Купером, что кажутся такими разными и всё равно бродят вместе.

Если проходили игры, то ещё и от отсылок улыбнётесь. Всё же герой Fallout: New Vegas занимал снайперскую позицию на том же динозавре, что и Люси. Да и аркадная игра «Ударь коммуниста» встречалась как минимум в Fallout 76.

У гуля и Люси завораживающие отношения

У гуля и Люси завораживающие отношения

Фото: Amazon

При этом сама история по-прежнему поверхностная. Почти весь эпизод герои просто идут в Вегас, а действительно важные вещи происходят в паре кадров. Вот только сердце как игры, так и сериала — в побочных приключениях. Они выходят столь завораживающими, что к финалу эпизода говоришь: «Да, это дьявольски круто!»

Второй сезон уже заслужил аплодисменты, хотя толком не начался. Впереди ждут Вегас, встреча с Мистером Хаусом, погружение в мифологию и, без сомнений, десяток диких перестрелок. Если команда внезапно не разленится, то зрелище будет невероятным.

Редкий по-настоящему важный момент

Редкий по-настоящему важный момент

Фото: Amazon

Неважно, любите вы Fallout или краем уха слышали об играх, предпочитаете комедии или боевики, реализм или причудливый постапокалипсис. Сериал в любом случае надо смотреть, ведь столь смелые, креативные и в меру безумные шоу — редкость.

Второй сезон «Фоллаута»: стоит ли смотреть?

«Фоллаут» — по-прежнему бриллиант стриминга и удивительное сочетание комедии и жестокости, безумия и приземлённости, наивного добра и кромешной тьмы. Пропускать такое нельзя — даже если при виде Убежища ваше фанатское сердце не начинает учащённо биться.

Оценка начала второго сезона «Фоллаута» — 8,5 из 10

Понравилось

  • Литры крови и безбашенное веселье.
  • Потрясающие персонажи.
  • Море отсылок для фанатов.

Не понравилось

  • Сюжетно важных событий в первом эпизоде мало.
