Как прошёл Comic Con «Игромир»-2025

Многие с ностальгией вспомнят «Игромир»-2019. Тогда сам Хидео Кодзима заглянул на фестиваль и рассказал о Death Stranding, дружелюбные поляки из CD Projekt RED показали геймплей Cyberpunk 2077, а на стенде DOOM гости становились Палачами Рока. Профессиональные косплееры вообще зажигали, ведь за лучший перформанс по «Киберпанку» давали $ 40 тыс.

Теперь такая феерия несбыточна, ведь в Москву не поедут ни Кодзима, ни дружелюбные поляки, ни даже актриса Фемке Янссен, которая за пару дней до фестиваля обнаружила конфликт в расписании. Вот только фанаты игр по-прежнему жаждут веселья. Поэтому они ходили на «Игропром» и прошлогодний «РЭД Экспо». Пошли и на Comic Con «Игромир». Но каким получился фестиваль?

«Киньте мою куртку на пол»

13 декабря, 10 утра. Я подхожу к выставочному центру на Петровско-Разумовской и вижу, кажется, километровую очередь. На улице мороз, ветер лупит в лицо, повсюду лёд. Тем временем люди переминаются с ноги на ногу и понимают: стоять ещё долго. Мне повезло, для прессы был отдельный вход, иначе до выставки я мог бы и не добраться.

Когда гости заходили-таки в помещение, то сталкивались с новым препятствием — с гардеробом. Местную раздевалку можно отправить в музей пыток. Ты минут 40 стоишь с курткой, а затем подходишь к женщине советской закалки и выясняешь: места закончились. Лично слышал, как один парень сказал: «Да киньте мою куртку на пол!» К слову, моя куртка тоже два дня валялась на полу, ведь и в комнате для прессы вешалок не хватало.

Очередь Фото: «Чемпионат»

С утра было пустовато, поэтому я сходил к аллее авторов, которую ещё не атаковала толпа. Присмотрел пару комиксов и безделушек, но купить их не смог. Интернет на фестивале еле работал, так что зайти в мобильный банк не вышло. Под конец дня я спросил у автора: «Как продажи?» Услышал ответ: «Плохие. Люди интересуются, но зачастую не могут оплатить».

Подобных организационных странностей хватало. К примеру, моя знакомая выступала на сцене и на многое жаловалась. Из-за нехватки гримёрок переодевалась в туалете, из-за отлучившегося по делам звукорежиссёра первый номер танцевала без музыки. На просьбу о воде получила от персонала одну бутылку на шестерых. Эх, как так?

«Игромир» Фото: «Чемпионат»

Игр нет, но вы держитесь

Я привык, что на «Игропроме» и «РЭД Экспо» много российских игр. Иногда тратил на них целый день, но не успевал заценить всё интересное. На «Игромире» мне хватило двух часов, чтобы посидеть за всеми ПК.

Почему игр мало? Разработчики говорят, что маленький стенд стоил примерно 300 тысяч рублей, большой — 400 тысяч. Похоже, транжир в инди-нише оказалось мало. Тем более большинство команд стояли на фестивале бесплатно, потому что дружат с ассоциациями АКИ и РВИ, партнёрами «Игромира».

Игры в основном были российскими, из зарубежных вспомню разве что корейскую Lineage II и китайскую гачу Arknights: Endfield. Разработчики последней закатили целую мини-игру, где за регистрацию, отзыв и прочие активности давали мерч — фирменные пакеты, брелоки и компьютерные мыши. В результате перед стендом всегда стояла толпа.

Гачи меня не интересуют, так что прошёлся по российским играм и нашёл много интересного. Если любите Dredge, то добавьте в вишлисты «Северный путь» . Вместо океана там заснеженные якутские снега, вместо корабля — повозка с хаски, вместо рыбалки — охота. В остальном всё знакомо: гоняем по Якутии, ловим животных, прокачиваемся и по ночам боимся паранормального.

«Северный путь» Фото: «Чемпионат»

Считаете Disco Elysium хорошей игрой? Попробуйте «Собакистан» от мастера мемов Виталия Терлецкого. Там антропоморфная собака прибывает в тоталитарную страну и изучает её порядки. Нюанс в том, что даже минимальный просчёт ведёт в тюрьму. К примеру, я покинул номер и не выключил свет в туалете — так попал за решётку за безалаберное отношение к энергии. Потом дал носильщику монетку за труды — и снова оказался в наручниках за нарушение порядка.

«Собакистан» Фото: «Чемпионат»

Предпочитаете хорроры? Присмотритесь к « Убеги от меня: Александра ». Героиня, которую играет Даша Островская, попадает в логово маньяка и пытается выжить. Дама прячется, решает головоломки и при каждой встрече со злодеем чувствует себя словно Рипли из Alien: Isolation. Я запускал демо ещё год назад и рад, что игра стала красивее, страшнее и удобнее.

«Убеги от меня: Александра» Фото: Terrabyte Games

Мой фаворит — Kanun 1919 . Визуал напоминает Valiant Hearts, а геймплей в разы разнообразнее. Есть бои, стрельба, исследование жутких помещений и боссфайты с роботами. Если оцените скрины и запустите демо, наверняка останетесь довольны.

Kanun 1919 Фото: Noxtell Games

Не все игры понравились. К примеру, балетный слэшер «Царевна», который недавно разлетелся по всем телеграм-каналам, оказался катастрофически сырым. Героиня изысканно двигается, на пути встречаются симпатичные локации, но сами сражения странные. Камера часто сходит с ума, а враги толком не реагируют на удары. Ощущение, будто подрался с желе.

«Царевна» Фото: Watt Studio

У игры по «Киберславу» похожая проблема. Она напоминает коридорные экшены времён PS3, но в эпоху открытых миров это даже хорошо. Просто враги после сокрушительных выпадов богатыря всего лишь вяло пошатываются. А где отдача, мясо, зрелищные добивания? Если к релизу в 2027-м эти штуки появятся, будет хорошо. Однако текущая версия — такая себе.

«Киберслав» Фото: «Чемпионат»

Кино есть!

Под «Игромир» и Comic Con выделили отдельные залы. В локации с играми ребята периодически выходили на сцену и рассказывали о своих инди, а ведущие что-то разыгрывали и развлекали аудиторию.

Тем временем в зале, посвящённом фильмам, творилась феерия. На сцену выходили звёзды уровня Юрия Колокольникова и рассказывали о грядущих блокбастерах. Bubble анонсировала участие Безрукова в сериале о «Красной Фурии». Компания «Вольга» показала эксклюзивный отрывок из «Возвращения в Сайлент-Хилл». А завершали программу концерты «Хлеба» и Мэйби Бейби. Я такое не слушаю, но народ толпился перед сценой и энергично танцевал.

«Игромир» Фото: «Чемпионат»

Если устали слушать о кино, могли пойти в кинозал и посмотреть грядущие хиты. Я за два дня побывал на потрясающем фильме «Поймать монстра», заценил новые эпизоды «Киберслава» и не понял, зачем сняли сериал по «Майору Грому».

Показы шли все три дня с утра и до вечера. Перед важными премьерами выстраивалась такая очередь, что в зале не хватало мест. На «Киберславе» я и сам стоял в проходе.

Киберслав Фото: «Чемпионат»

Главное на фестивале — люди

Если бы меня развлекали исключительно программой фестиваля, я бы заскучал. Однако на мероприятии собрались потрясающие люди, благодаря которым ты постоянно улыбался.

Чего стоят косплееры. Загадайте персонажа любой игры, аниме или фильма — и окажется, что он был на «Игромире». Микаса из «Атаки титанов», Железный человек из Marvel, Асока из «Звёздных войн», Чувак из Postal, Хорнет из Silksong, Райан Гослинг из «Бегущего по лезвию». Список бесконечный.

Костюмы были как любительскими, так и профессиональными — с выдающейся детализацией и запредельной стоимостью. К концу дня эти ребята валились с ног и всё равно охотно фоткались. «Для этого мы сюда и пришли».

«Игромир» Фото: «Чемпионат»

К слову, в категории «Лучший групповой косплей» выиграли Lady Melamori и Frau_Haku, воплотившие героев Baldur’s Gate 3. Работы последней постил сам Кодзима, позже он вообще пригласил девушку в офис. Получается, посетители прикоснулись к гениальности и даже не знали об этом!

Frau_Haku и Lady Melamori Фото: Страница Frau_Haku в соцсетях

Мне особенно повезло, ведь с прессой на «Игромире» работала замечательная Зара Гузеева. Она постоянно предлагала занятных спикеров. Сначала я пообщался с хедлайнером фестиваля Эсадом Рибичем. Это художник, который рисовал лучшие комиксы Marvel.

Мы обсудили текущее состояние Marvel. «Когда зародилась киновселенная, на него влиял комитет Marvel Comics. Комитет состоял из художников, писателей и редакторов, которые долго работали над героями и хорошо их понимали. Они могли сказать нет, если голливудская шишка придумала нечто ужасное. Так Marvel Comics поддерживал качество. Позже Marvel Studios убрала их и начала делать голливудскую хрень. Поэтому фильмы и стали ужасными».

Выбирая между DC от Снайдера и Ганна, художник чуть не вспомнил теорему Эскобара. «Я не думаю, что Зак Снайдер — хороший режиссер. И не думаю, что Джеймс Ганн — хороший режиссер. Да, у Ганна вышли замечательные «Стражи галактики». В Голливуде часто говорят: «Фильм сделал вот этот парень». На деле его сделали талантливые писатели. Когда эти писатели сменились, стало хуже».

«Игромир» Фото: «Чемпионат»

Позже я поймал Юрия Колокольникова, который оказался улыбчивым, прямолинейным и на удивление простым человеком. Спросил у него: «Чтобы так преуспеть, нужно родиться актёром?» Юрий ответил: «В первую очередь тебе просто должно повезти. Должно сложиться так, что ты занимаешься любимым делом и мир идёт навстречу. Мне, слава богу, много раз везло — в работе, с коллегами, с режиссёрами, с материалом. Если мы говорим о работе, то я просто везунчик».

Представил, как Юрий устал после съёмок и общения с фанатами, поэтому задал вопрос: «Как восстанавливаетесь?» Ответ рассмешил: «Книги помогают заземлиться. Когда вы от меня отстанете, пойду вот почитаю». К слову, я проследил за Юрием и утверждаю: после интервью он пошёл гулять по залу, а не читать!

Юрий Колокольников (слева) Фото: «Чемпионат»

Под конец фестиваля пообщался с представителем «Ростелекома» и обсудил их игровое направление. 16 декабря на платформе эксклюзивно для России и Беларуси выйдет Pioner. Настойчиво пытался узнать о переговорах по игре и прочих секретах, но так и не пробил корпоративный щит.

«Наши преимущества? Первое: у нас самые привлекательные цены на игры и внутриигровую валюту. Второе: мы давно ждали игру Pioner, в которую удастся поиграть в ближайшее время. Третье: на «Играх Ростелеком» доступны и другие игры, о которых люди не знают. На платформе будут появляться игры в большинстве случаев от российских разработчиков. И каждая покупка поддерживает их, позволяет делать новые продукты.

Мы не хотим сравнивать себя с кем-то. Мы, наоборот, ищем сотрудничество со всеми участниками рынка — в том числе с VK Play и Steam. Мы ни с кем не конкурируем, а хотим дружить».

Стоило ли ходить?

Работать на фестивале было весело: общался с интересными людьми, играл в прикольные инди, смотрел хорошие фильмы — по бейджу прессы всё это бесплатно. Но заплати я 11 тысяч за билет на три дня, восторгов стало бы меньше. Потому что организация местами хромала, игр не хватало, интернет сбоил. Однако благодаря людям праздник всё равно удался. Хочется верить, что в следующем году ошибки исправят и фанаты поп-культуры станут ещё счастливее.