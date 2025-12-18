Мадс Миккельсен в самом красивом триллере. Обзор «Поймать монстра»

18 декабря в российский прокат выйдет «Поймать монстра». Кино заметное, ведь роль наёмного убийцы исполнил Мадс Миккельсен, а кресло режиссёра занял именитый Брайан Фуллер. Когда-то он писал сценарий «Героев», от которых в первые сезоны было не оторваться. Позже создал «Ганнибала», где омерзительное сочеталось с завораживающим.

Какой фильм получился у дуэта? Потрясающий. «Поймать монстра» смешит, пугает, обволакивает таинственностью и впечатляет визуалом. На него действительно стоит сходить в кино!

«Поймать монстра»: главное о фильме

Название: «Поймать монстра» (Dust Bunny)

Режиссёр: Брайан Фуллер.

Актёры: Софи Слоун, Мадс Миккельсен, Сигурни Уивер и другие.

Дата выхода: 18 декабря 2025 года.

Жанр: триллер, боевик, фэнтези.

Страна: США.

«Поймать монстра»: где смотреть?

Показы в российских кинотеатрах стартуют 18 декабря. Цифровая версия выйдет ориентировочно в начале 2026-го.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Dust Bunny Productions.

Миккельсен становится ведьмаком и Джоном Уиком

Маленькая Аврора живёт в кошмаре. Каждую ночь под её кроватью просыпается монстр: он шумит, двигает вещи и ищет добычу. Вот только родители в чудище не верят и предлагают лишь глупости. «Аврора, положи свои страхи ко мне в карман». Такая себе помощь.

Однажды героиня замечает, как её подозрительный сосед (Мадс Миккельсен) убивает карнавального дракона. Под нарядом прятались плохие люди, но воображение многое дорисовывает, и Аврора приводит к выводу: мужчина охотится на монстров. Быть может, он и с тварью под кроватью поможет? Тем более она осмелела и, похоже, сожрала родителей, которые одной ночью испуганно кричали, а наутро будто испарились.

Софи Слоун играет блестяще Фото: Dust Bunny Productions

Существует ли вообще монстр? Аврора верит в него всем сердцем, а герой Миккельсена тьму видит лишь в реальных людях. Вот только фильм срежиссирован так, что сам зритель не раз поменяет мнение. Потому что «Поймать монстра» — в том числе фильм-загадка и высказывание на тему детских страхов.

Фуллер талантливо показывает: какое бы безумие ни творилось в сознании ребёнка, он в нём не сомневается и искренне боится монстров, засевших под кроватью. Для него чудище так же реально, как и лающая в подворотне собака. Стоит ли отмахиваться от таких переживаний снисходительным «Спи, детка, там никого нет»?

У Сигурни Уивер тоже важная роль Фото: Dust Bunny Productions

История, где герои охотятся то ли на реального монстра, то ли на плохих людей, не гениальна. Да, она подкидывает занятную головоломку и погружает в необычную реальность со своим кланом наёмных убийц, что пируют между станциями метро. Однако смотреть «Поймать монстра» надо по другим причинам. Главные — визуал и чувство стиля.

Иногда в фильме происходят вещи, которые в сценарии наверняка записаны бездушным словосочетанием: например, «Герой идёт на дело». Однако показана прогулка так, что стала бы частью зрелищного клипа. Героя Миккельсена обволакивает туман, повсюду развешаны неоновые вывески, небо раскрашивают фейерверки, а их взрывы сочетаются в бит, под который невольно качаешь головой. В итоге персонаж просто прошёлся по округе, а зритель получил эстетическое наслаждение.

В искусство Фуллер превращает вообще всё. Пылинку, что катится по полу и вырастает в комок. Кровь, что стекает с раны на пол и неуклюже вытирается носком. Трапезу, перед которой нужно размять челюсть. И даже банальная настольная лампа до жути комичная и нестандартная. Получается, ты смотришь на рутинные вещи, но видишь в них удивительное.

Шикарный кадр Фото: Dust Bunny Productions

Похвалю и экшен. Он лишён грации «Джона Уика» и больше напоминает «Сорвиголову». Бои в основном грязные, победа дорого стоит, локации после каждой стычки бесповоротно поломаны. Однако стоит устать от приземлённости, как режиссёр подкинет нечто фееричное — допустим, властную даму, что превращает туфли в огнестрел.

Финальное достоинство — удивительная «химия» между маститым Миккельсеном и юной Софи Слоун. У этой разношёрстной пары образовался, пожалуй, один из лучших дуэтов года. Во многом благодаря пропасти между ними. Он — рациональный и уставший убийца, что не верит в потустороннее. Она — маленькая наивная бояка, которая из-за монстра вписывается в сомнительную авантюру. Именно эта разница порождает и драму, и комедию. При этом играет Софи Слоун блестяще и кажется будущей голливудской звездой.

Уставший и депрессивный герой Фото: Dust Bunny Productions

Есть ли в фильме минусы? Наверняка. Например, дерётся Миккельсен слегка коряво. Однако это мелочи, на которые даже внимание обращать неловко. «Поймать монстра» — искусство. Причём искусство зрительское и понятное каждому. Если давно не были в кино, то премьера — идеальный повод исправиться.

«Поймать монстра»: стоит ли смотреть?

Да! Брайан Фуллер снял потрясающее кино. Визуал, обволакивающая атмосфера, актёрские работы и мир, где детская сказка сочетается со взрослой жестокостью, — за всё это «Поймать монстра» надо хвалить.

Оценка «Поймать монстра» — 8,5 из 10

Понравилось