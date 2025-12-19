Как сейчас выглядят актёры «Аватара»

Состоялась мировая премьера «Аватара: Пламя и пепел» — третьей части саги Джеймса Кэмерона о противостоянии местных жителей планеты Пандора с земными корпорациями. Предлагаем не только освежить в памяти персонажей самого первого фильма, но и посмотреть, как выглядят и чем занимаются актёры, сыгравшие их.

Зои Салдана — Нейтири

Американская актриса пуэрториканского и доминиканского происхождения. Помимо роли Нейтири, одной из главных героинь «Аватара», она снялась в таких фильмах, как «Перекрёстки», «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» и «Звёздный путь». Однако именно роль в визуальном шедевре Джеймса Кэмерона стала ключевой в её карьере.

Её основное увлечение вне кино — танцы, особенно балет, которым она занималась с детства в Доминиканской Республике, что помогло ей в кинокарьере. Свободно владеет английским и испанским языками. Живет с аутоиммунным тиреоидитом и делится этим опытом с другими.

Зои Салдана — Нейтири из «Аватара 1» Фото: Lyvans Boolaky / Getty Images и 20th Century Studios

Сэм Уортингтон — Джейк Салли

До выхода «Аватара» Уортингтон был малоизвестен в Голливуде. Как и многие другие актеры, он начинал со второстепенных ролей. Он был близок к роли Бонда в «Казино Рояле», но не сложилось. В 2010-м Сэм сыграл роль Персея в «Битве титанов», которая и по сей день остаётся его второй самой запоминающейся ролью. Его также можно увидеть в «Эвересте» и «Хижине».

Сэм ведет непубличную жизнь — он женат, имеет троих сыновей и живёт в Австралии. Любит гулять с собакой, читать книги. И что ещё интересно: до карьеры актёра Сэм работал строителем.

Сэм Уортингтон — Джейк Салли из «Аватара» (2009) Фото: Tristan Fewings / Getty Images и 20th Century Studios

Сигурни Уивер — доктор Грейс Августин

Сигурни Уивер дебютировала в кино ещё в конце 70-х, снявшись в современной классике Вуди Аллена «Энни Холл». Но мировую известность ей принесла именно роль Эллен Рипли в «Чужом». Также она снялась в «Охотниках за привидениями» и «Похищении».

Актриса — разносторонний человек. Она занимается защитой диких животных, включая горилл, свободно говорит на французском и испанском языках, панически боится лифтов и выступает против пластической хирургии, оставаясь верной естественным красоте и старению.

Сигурни Уивер — доктор Грейс Августин Фото: Jeff Spicer / Getty Images и 20th Century Studios

Уэс Стьюди — Эйтукан

Актер Уэс Стьюди имеет индейские корни, и это немаловажный факт в его биографии. Дело в том, что большинство его ролей в фильмах как раз подчёркивали его происхождение.

Он сыграл индейских вождей в фильмах «Танцующий с волками» и «Последний из могикан». И даже в «Аватаре» его роль была связана с этой же сферой — он великолепно вжился в роль вождя племени Эйтукана, который погиб во время нападения людей на их лагерь.

Уэс Стьюди — Эйтукан Фото: Anthony Pidgeon / Getty Images и 20th Century Studios

Мишель Родригес — Труди Чакон

Помимо роли в фильме Джеймса Кэмерона «Аватар», Мишель Родригес снялась в нескольких популярных картинах, таких как «Форсаж», а также в саге «Обитель зла». Она стала всемирно известной после роли Люсии Кортес в телесериале «Остаться в живых».

В первом «Аватаре» Мишель сыграла опытного пилота транспортных судов Труди Чакон. Увлекается прыжками с парашютом и стрельбой, играет на пианино. В прошлом имела проблемы с законом (неоднократно попадалась на вождении в нетрезвом виде) и курением.

Мишель Родригес — Труди Чакон Фото: Vincent Sandoval / Getty Images и 20th Century Studios

Лаз Алонсо — Тсу тей

Тсу тей — это лучший воин и охотник клана Оматикайя, жених Нейтири. Он героически погиб во время финальной битвы, когда, пытаясь оседлать Икрана на Древе Дома, был смертельно ранен солдатами RDA. Его роль исполнил американский актёр Лаз Алонсо, которому пришлось долго изучать язык На'ви и их движения, чтобы реалистично отыграть своего персонажа.

Лаз Алонсо владеет бизнесом по производству модной одежды. Вы, вероятно, помните его по сериалам и фильмам «C.S.I.: Место преступления Майами», «Лепрекон возвращается» и «Константин». До актёрской карьеры занимался маркетингом и инвестициями.

Лаз Алонсо — Тсу тей Фото: Jesse Grant / Getty Images и 20th Century Studios

Дилип Рао — доктор Макс Пател

В фильмографии Рао не больше дюжины фильмов. Он в основном играл второстепенных персонажей в короткометражных фильмах и сериалах. Однако его роль в «Аватаре» стала одной из первых в карьере и, вероятно, самой запоминающейся. Среди других его работ — «Затащи меня в Ад», «Начало» и «Биба Бойз». Он, скорее всего, появится и в «Аватаре 3». К сожалению, Дилип ведет непубличный образ жизни, так что о его хобби почти ничего неизвестно.

Дилип Рао — доктор Макс Пател Фото: Victoria Sirakova / Getty Images и 20th Century Studios

Стивен Лэнг — полковник Майлз Куоритч

Стивен Лэнг потрясающе сыграл роль злодея в фильме Кэмерона, за что удостоился премии «Сатурн» за лучшую мужскую роль второго плана. Среди других фильмов и сериалов, в которых он снимался, — «Охотник», «Закон и порядок» и «Особо опасен».

Женат, воспитывает четверых детей, его жена — художник по костюмам. Помимо съёмок в кино, участвует в театральных постановках и является автором и исполнителем аудиокниг.

Стивен Лэнг — полковник Майлз Куоритч Фото: Jeff Spicer / Getty Images и 20th Century Studios

Джованни Рибизи — Паркер Селфридж

Джованни Рибизи снимался в таких фильмах, как «60 секунд», «Тед», «Холодная гора» и «Спасти рядового Райана». В телевизионном сериале «Друзья» сыграл Фрэнка Буффе-младшего, брата Фиби Буффе. Часто играет мошенников и второстепенных персонажей. Редко говорит о личных хобби, но известно, что он очень увлечён восстановлением старых и редких кинокамер.

Джованни Рибизи — Паркер Селфридж Фото: John Lamparski / Getty Images и 20th Century Studios

Джоэл Мур — Норм Спеллман

В качестве актёра Джоэл Мур снялся в «Бостонской школе», «Клиент всегда мертв», «Доктор Хаус» и «Кости», а также в других популярных сериалах и фильмах. Он также появился в клипе Кэти Перри Waking Up in Vegas. Играет разноплановых героев, часто чудаковатых персонажей, но способен и на драматические образы. Чем занимается вне сцены, неизвестно.

Джоэл Мур — Норм Спеллман Фото: Jesse Grant / Getty Images и 20th Century Studios

Си Си Эйч Паундер — Моат

Родилась в Джорджтауне, столице Гайаны. Ее полное имя Кэрол Кристин Хилари Паундер. Часто играет сильных, мудрых женщин. В кино — с 80-х годов. Помимо «Аватара», снялась более чем в 160 проектах, включая «Робокоп 3», «Без лица», «Квантовый скачок», «Секретные материалы» и «Сквозь время». Четырежды номинировалась на премию «Эмми».