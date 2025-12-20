Невозможно оторваться: обзор фильма «Аватар 3: Пламя и Пепел»

Хоть получилось вторично, но на это не обращаешь внимания.

Если заглянете на агрегаторы оценок, обнаружите: новый «Аватар» — самая низкооценённая часть трилогии. В основном его справедливо ругают за вторичность. В «Пламени и пепле» действительно всё та же Пандора и даже идентичные сюжетные ходы.

Можно махать кулаком и приговаривать: «Кэмерон не придумал ничего нового, снова завалил спецэффектами». Вот только вторичность бывает разной. Для примера, если впервые приедете на Алтай и взглянете на горы, у вас дух захватит. Но проведите там пару месяцев – и воспримете пики и хребты как должное. Однако стали ли горы хуже? Нет, они по-прежнему величественны и безупречны. Просто в глазах смотрящего стало меньше волшебства.

С «Аватаром 3» – схожая история. Да, Кэмерон уже третий раз выпускает похожее кино. Да, в нём есть минусы вроде предсказуемого сюжета. И всё равно это грандиозное произведение, которое нужно ценить.

«Аватар: Пламя и пепел»: главное о фильме

Название: «Аватар: Пламя и пепел» (Avatar: Fire and Ash)

Режиссёр: Джеймс Кэмерон.

Актёры: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг и другие.

Дата выхода: 19 декабря 2025 года.

Жанр: фантастика, боевик, приключения.

Страна: США.

«Аватар: Пламя и пепел»: где смотреть?

Показы в мировых кинотеатрах стартовали 19 декабря. Неофициальная премьера в России состоится 15 января. Цифровая версия выйдет ориентировочно в марте-апреле 2026-го.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании 20th Century Studios.

«Путь воды: Часть 2»

Будем честны: «Аватар» никогда не впечатлял сюжетом. Фильмы были лишь симпатичным высказыванием на тему, актуальную по сей день сегодня. Высказыванием о человеке, который находит райское место и тут же вырубает леса и устраивает свалки. Но идею Кэмерон подавал ярко — с немыслимым визуалом, драмой и замечательной актёрской игрой.

За 16 лет ничего толком не поменялось. Нави по-прежнему олицетворяют природу, которая страдает, горит и плачет, а затем всё равно побеждает. Естественно, под вдохновляющие лозунги в духе «Они считают себя хозяевами, а мы докажем — это наша земля».

Какая же мимика! Фото: 20th Century Studios

Нюанс в том, что первый и второй «Аватары» отличает множество деталей. В сиквеле Джейк обзавёлся большой семьёй, Куоритч оказался в теле врага, главной стихией стала вода. Да и вообще фильмы разделяют 13 лет, так что за вторичность «Путь воды» особо не ругали.

Тем временем следующая часть вышла три года спустя и предложила меньше нововведений. Куоритч всё ещё размахивает синим хвостом, Джейк по-прежнему окружён детьми, а помощь в бою снова вымаливают у монументальных морских существ. И даже сюжетные арки прежние — о единстве с природой, ощущении себя изгоем и трудных решениях.

Новшеств и правда мало. Главное — злобный клан нави, что живёт в пепельных землях и показывает: хорошими нас делает внутренний мир, а не рост и цвет кожи. Клан возглавляет феноменальная злодейка Варанг. Она завораживает повадками, толкает голосом Уны Чаплин пугающие речи и кажется необузданным хаосом. В остальном клан напоминает типичных рейдеров: ребята буянят, вдыхают дурманящие вещества и азартно прыгают через костры. Запустите «Фоллаут» – и увидите похожую фракцию.

Такие новички интригуют меньше народа воды из прошлой части, да и функция у них простая — усилить Куоритча. Сами по себе пламенные нави не так уж и значимы.

Злодейка в исполнении Уны Чаплин — украшение фильма Фото: 20th Century Studios

В «Пламени и пепле» две основные арки. Первая — о войне с людьми, что снова жгут леса и крушат дома. Вторая — о цене, которую допустимо платить за победу. Можно ли сотворить великое зло, если это спасёт планету? Вопрос занятный, однако ответ по-голливудски предсказуем. Конечно же, по мнению Кэмерона, между большим и меньшим злом лучше не выбирать вовсе.

Подобной предсказуемости много. Если герои попадут в беду, вы сразу догадаетесь, как они выпутаются. Если вступят в драку – придут к ожидаемому результату. Если обвинят союзника в смерти близкого – к финалу неизбежно простят и вообще примут прошлое. Впрочем, пару раз Кэмерон всё же удивит: например, поднимет интересную тему различий Джейка и Найтири, а потом начисто забудет о ней. Действительно неожиданно!

Бои пройдут во всех стихиях Фото: 20th Century Studios

Минусов много, но смущают ли они? Нет, ведь перед нами тот самый «Аватар». С поразительным визуалом, где нави проработаны до мелочей и выглядят как живые. С грандиозной актёрской игрой, где Зои Солдана и Сэм Уортингтон одним словом выплёскивают великую боль. С сотнями красивейших мест — густыми лесами, морскими глубинами, яростными вулканами и поднебесьями, где разворачиваются важные сражения.

Главное, «Пламя и пепел» — самая эпическая часть трилогии. Армии здесь огромные и бьются в любой стихии. На экране появятся десятки могучих тулкунов, сотни проворных тетраптеронов, бесчисленное количество нави и людей. Всё это со взрывами, гигантизмом и приличной постановкой.

Каждый кадр — искусство Фото: 20th Century Studios

Казалось бы, некоторые вещи ценятся выше эпика. К примеру, самый приземлённый бой из «Сорвиголовы» я лайкну увереннее, чем дуэль Джейка и Куоритча в жерле вулкана. Однако сочетание размаха, красоты, актёрской игры и банальной, но всё-таки рабочей драмы делает третьего «Аватара» идеальным зрелищем.

Ты проводишь за ним больше трёх часов, но пролетают они мгновенно. В каждом кадре смотришь на красоту, однако всё равно восхищаешься. Раз за разом слушаешь пафосные речи – и не устаёшь удивляться тому, как талантливо они поданы и произнесены.

Сейчас будет махач Фото: 20th Century Studios

Возможно, в плохом кинотеатре или при просмотре дома «Пламя и пепел» не произведёт подобного эффекта, но в хорошем зале даже при всех минусах приведёт в восторг. Поэтому поверьте: ради такой визуальной феерии стоит раскошелиться.

«Аватар: Пламя и пепел»: стоит ли смотреть?

В новой части хватает минусов, во многом она вторична и не впечатляет сюжетом. Вот только визуал столь безупречен, а события такие эпичные, что в фильме растворяешься на три часа и не замечаешь недостатков. Быть может, ещё один заход в ту же реку франшиза не переживёт, но «Пламя и пепел» по-прежнему восхищает.

Оценка фильма «Аватар: Пламя и пепел» — 8 из 10

Понравилось

Выдающийся визуал.

Эпические баталии.

Прекрасная актёрская игра.

Не понравилось