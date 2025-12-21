Весь сюжет фильма «Аватар: Пламя и Пепел»

19 декабря в мировой прокат вышла уже третья часть «Аватара». Цепляет она размахом, визуалом и актёрской игрой, а вот сюжет вышел вторичным и предсказуемым. Рассказываю со спойлерами, что происходит в фильме.

«Аватар: Пламя и пепел»: где смотреть?

Показы в мировых кинотеатрах стартовали 19 декабря. Неофициальная премьера в России состоится 15 января. Цифровая версия выйдет ориентировочно в марте-апреле 2026-го.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании 20th Century Studios.

Сюжет фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Сюжет стартует почти сразу после финала «Пути воды». Там герои схлестнулись с аватаром-Куоритчем, с помощью народа воды и изгоя-тулкуна разгромили врага и в процессе потеряли сына Нетейама. Джейк и Нейтири оплакивают старшего ребёнка и в его смерти частично винят младшего Лоака.

Другая проблема — Паук, сын Куоритча. Он человек, поэтому на Пандоре дышит только через кислородную маску. Однажды парень чуть не умирает, когда кислород заканчивается. Тогда герои после трудного разговора решают вернуть его людям. В итоге отправляются в путешествие на огромном летающем корабле.

Герои отправляются в странствие Фото: 20th Century Studios

Во время полёта на корабль нападает враждебный клан нави, проживающий среди пламени и пепла. Злодеи сбивают судно, и герои разделяются. Паук оказывается далеко от запасной маски. Когда кислород заканчивается, он начинает задыхаться. Тогда Кири, которая со второй части изучает природу Пандоры, запихивает в него что-то вроде летающей медузы. Мгновение спустя корни планеты обволакивают Паука, а его тело перестраивается. Отныне персонаж может дышать на Пандоре.

Увы, дети попадают в плен к пламенным нави и их лидеру Варанг. Тем временем Джейк пытается спасти детей и встречает заклятого врага Куоритча. Сын негодяя тоже в плену, поэтому Куоритч и Джейк объединяются и нападают на злых нави. Налёт проваливается, и героев тоже ловят.

Варанг интересуется огнестрельным оружием, и Куоритч учит её стрелять. Это даёт персонажам время, и вскоре они сбегают. Когда Джейк и дети добираются до союзников, Куоритч уходит. На базе он рассказывает, что Паук научился дышать. Если перенести его способности на других, то людям будет удобнее колонизировать Пандору. Так у солдат появляется новая цель — захватить Паука.

Новая злодейка Варанг Фото: 20th Century Studios

Куоритч понимает, что солдаты не справятся, поэтому идёт к Варанг. С помощью дурманящих веществ и гипноза эта нави умеет добывать информацию, а её подданные смертоносны. Куоритч доставляет Варанг оружие, проводит сложные переговоры и заключает союз.

Вскоре злодеи атакуют народ воды, и Джейк с Пауком попадают в плен. Над юнцом проводят эксперименты, а героя вот-вот публично расстреляют за предательство землян. К счастью, один учёный и Нейтири помогают хорошим ребятам сбежать.

Уже на свободе Джейк и Нейтири понимают: Паук опасен для всей Пандоры. Если его секрет раскроют, то люди победят в войне. Тогда Джейк подносит нож к горлу Паука, но не может завершить дело. Он решает, что предавать совесть и практически приёмного сына нельзя, должен быть иной выход.

Паук стал ключевым персонажем Фото: 20th Century Studios

Концовка фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Скоро люди снова нападут, поэтому герои собирают союзников. К примеру, Лоак с помощью изгоя-тулкуна заручается поддержкой остальных морских гигантов, которые отказываются от миролюбивости. Другие кланы нави тоже присоединяются к армии. Помогает и Кири: она снова соединяется с природой и превращает морских хищников в союзников.

Наступает время эпической баталии. Кири сражается с Варанг и соединяет свою косу с её. Злодейка ощущает великую силу героини и в панике сбегает. Тем временем Джейк сражается с Куоритчем. В процессе Паук чуть не падает в пропасть, но Куоритч его ловит, а Джейк помогает обоим персонажам выбраться.

Готовятся к битве Фото: 20th Century Studios

Герой предлагает Куоритчу отказаться от войны, однако тот отказывается и прыгает в пропасть. Считается, что давний противник погиб, но на деле его бездыханное тело не показали. В финале герои празднуют победу, а нави принимают Паука за своего.