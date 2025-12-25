Как сейчас выглядят актёры фильмов «Один дома» и «Один дома 2»

Культовый статус первых двух фильмов «Один дома» — это результат идеального совпадения блестящего сценария и точно подобранных актёров. Картины оставили яркий след не только в кинематографе, но и в жизни людей. А современные фотографии актёров и истории из их жизни — это интересный способ увидеть, как изменились любимые герои спустя два десятилетия.

Маколей Калкин в роли Кевина Маккалистера

У Маколея Калкина были серьёзные проблемы, связанные с чрезмерной славой в детстве и токсичными отношениями с отцом-«менеджером», что привело к раннему уходу из кино, зависимостям от наркотиков и алкоголя, депрессии, арестам и проблемам с законом. Но в последние годы он справился с вредными привычками и наладил свою жизнь.

С 2017 года он состоит в отношениях с актрисой Брендой Сонг. У пары двое сыновей: первый родился в апреле 2021 года, второй — в декабре 2022 года. Бренда Сонг с юмором отмечает, что Калкин, выросший в отелях, до сих пор не научился пользоваться стиральной машиной и не умеет водить. В декабре 2023 года Маколей получил именную звезду на Голливудской аллее славы.

Джо Пеши в роли Гарри Лайма

Джо Пеши в роли Гарри Лайма

После роли Гарри Лайма в «Один дома» и в «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» карьера Джо Пеши развивалась по принципу «редко, но метко». Он выбирал значимые проекты, брал творческие паузы и сохранял статус одного из самых уважаемых актёров Голливуда. Он работал с Мартином Скорсезе в «Казино», снимался в «Ложном искушении» и в «Ранчо любви».

В конце 90-х Пеши объявил о завершении актёрской карьеры, но спустя почти 10 лет после долгих уговоров согласился сыграть в «Ирландце» Мартина Скорсезе, получив номинацию на «Оскар». После 2000-х Пеши ведёт закрытый образ жизни, редко появляясь на публике и сосредоточившись на семье, музыке и редких, но важных для себя актёрских проектах.

Дэниел Стерн в роли Марва

Дэниел Стерн в роли Марва

После роли Марва Дэниел Стерн перешёл к спокойной, творческой жизни вдали от Голливуда. Режиссировал и продюсировал несколько эпизодов сериала «Чудесные годы», снялся в «Новичке года». Его последняя актёрская работа в кино — фильм «Джеймс против будущего себя».

Около пяти лет назад отошел от съёмок, сосредоточившись на создании бронзовых и глиняных скульптур. Живёт на ферме в Калифорнии, где выращивает цитрусовые и ухаживает за скотом. 67-летний актёр называет себя «сезонной суперзвездой» (потому что его помнят каждый праздничный сезон) и «домоседом», который предпочитает тихую жизнь на ферме голливудской суете. Он открыто говорит, что сейчас чувствует себя самым счастливым человеком.

Кэтрин О’Хара в роли Кейт Маккалистер

Кэтрин О'Хара в роли Кейт Маккалистер

До «Один дома» О’Хара уже был узнаваема в Голливуде благодаря нескольким второстепенным ролям, сыгранным в 80-х, — в первую очередь в классическом фильме Тима Бертона «Битлджус». Она сохранила близкую дружбу с Маколеем на протяжении многих лет и выступила в качестве приглашённого спикера, когда в 2023 году он получил свою звезду на Аллее славы в Голливуде.

Актриса была отмечена многими престижными наградами. Она неоднократно выигрывала «Эмми», «Золотой глобус» и премии Гильдии киноактёров. О’Хара пользуется заслуженным уважением в индустрии за уникальное комедийное чутьё и умение создавать ярких, запоминающихся персонажей. В последние годы она успешно осваивает и драматические жанры — так, например, в 2025 году она сыграла второстепенные роли в сериалах «Студия» и «Одни из нас».

Джон Херд в роли Питера Маккалистера

Джон Херд в роли Питера Маккалистера

Джон Херд сыграл отца Кевина, но его жизнь оборвалась 21 июля 2017 года — актёр скончался от сердечного приступа. Был уважаемым актёром с сильным театральным бэкграундом. Роль в культовом фильме принесла ему всемирную известность, но не стала пиком его карьеры. Он продолжал активно сниматься вплоть до своей смерти, и многие фильмы с его участием вышли уже посмертно. Его вклад в кинематограф отмечен несколькими театральными премиями.

Во время съёмок первой части Херд был убежден, что фильм окажется провальным. Спустя годы, на съёмках сиквела, он подошёл к режиссёру Крису Коламбусу и принёс публичные извинения за свой ошибочный прогноз, признав, что не оценил потенциал первой картины.

Девин Рэтрей в роли Базза Маккалистера

Девин Рэтрей в роли Базза Маккалистера

После знаменитой роли Базза Маккаллистера жизнь Девина Рэтрея сложилась достаточно сложно, а карьера Рэтрея не получила такого же успешного развития. Роль Базза так и осталась его пиком популярности. В последние годы Девин мелькал в СМИ только из-за скандалов.

В декабре 2021 года Девин был арестован по обвинению в удушении и избиении своей девушки. В феврале 2024 года признал себя виновным по двум пунктам обвинения в домашнем насилии и был приговорён к трём годам условного срока. Также актёр находится под следствием по обвинению в изнасиловании. В январе 2024 года был госпитализирован в критическом состоянии из-за проблем с сердцем, что привело к переносу судебного заседания.

Киран Калкин в роли Фуллера Маккалистера

Киран Калкин в роли Фуллера Маккалистера

Киран Калкин, родной брат Маколея Калкина, сыгравший в детстве непоседливого Фуллера, совершил впечатляющий переход от второстепенной роли в фильме к статусу одного из самых титулованных актёров. Он выиграл «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Настоящая боль», а за роль Романа Роя в «Наследниках» получил «Золотой глобус» и «Эмми».

Киран избежал ярлыка «звезды одного фильма». Он публично благодарил брата за то, что тот «расчистил путь» и взял на себя основную тяжесть детской славы. Его история — пример редкого перехода из статуса «маленького актёра» в статус «независимой и уважаемой звезды».

Джон Кэнди в роли Гаса Полински

Джон Кэнди в роли Гаса Полински

К сожалению, Джон Кэнди, сыгравший добродушного музыканта Гаса Полински, ушел из жизни 4 марта 1994 года в возрасте 43 лет. Актёр умер от сердечного приступа. На его здоровье серьёзно повлияли избыточный вес, курение, стресс и напряжённый рабочий график.

Несмотря на преждевременную смерть, за плечами актёра была впечатляющая карьера. Он снялся в культовой комедии «Крутые виражи» в роли тренера ямайской бобслейной команды, а также в политическом триллере «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе».

Актёр был большим фанатом футбола: в 1991 году вместе с Брюсом МакНаллом и Уэйном Гретцки он приобрел канадский футбольный клуб «Торонто Аргонавтс». Под их руководством команда выиграла Кубок Грея в первый же год своего существования.

Джерри Бэммен в роли дяди Фрэнка Маккалистера

Джерри Бэммен в роли дяди Фрэнка Маккалистера

Джерри Бэммен никогда не гнался за славой и предпочитал играть небольшие и эпизодические роли в известных фильмах. Его можно увидеть в сериалах «Закон и порядок», «Секс в большом городе», «Хорошая жена». Он снимался в фильмах «Телохранитель» и Побег с присяжными». В 2015 году отошёл от актёрства, снявшись в последний раз в сериале «Последователи».

Но спустя 10 лет возвратился в кино, сыграв главную роль в короткометражном фильме «Второй самый старый человек на свете». Режиссёру пришлось уговаривать актёра выйти из творческого «отпуска». Бэммен глубоко погрузился в роль, вложив в неё собственный жизненный опыт.

Робертс Блоссом в роли старика Марли

Робертс Блоссом в роли старика Марли

Персонаж Роберта Блоссома показал, что не каждый странный сосед является серийным убийцей — иногда это просто милый, одинокий и эксцентричный старик. У Блоссома были небольшие, но запоминающиеся роли в фильмах «Бойня номер пять», «Великий Гэтсби», «Близкие контакты третьей степени», «Побег из Алькатраса» и «Последнее искушение Христа».

На съёмках между Маколеем и Робертом сложились тёплые, почти родственные отношения. Калкин вспоминал, что Блоссом был для него «настоящим отцом» на площадке. По сообщениям некоторых источников, Калкин даже навещал Блоссома каждое Рождество. Робертс Блоссом умер 8 июля 2011 года в Санта-Монике в возрасте 87 лет. Причиной смерти стал инсульт.

Роб Шнайдер в роли Седрика

Роб Шнайдер в роли Седрика

Роб Шнайдер сыграл небольшую, но запоминающуюся роль в фильме «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке». В фильме он исполнил роль коридорного (портье) в отеле «Плаза». Он помогал Кевину в номере и неоднократно намекал на чаевые. В кульминационный момент работник отеля пытался поймать Кевина по приказу консьержа. В конце фильма именно он приносит счёт за гигантский заказ Кевина в номер, что вызывает шок у его отца.

После своей небольшой, но запоминающейся роли Роб Шнайдер снялся в популярных комедиях конца 90-х и начала 2000-х годов. В его активе несколько фильмов, ставших культовыми для своей эпохи. Это и «Мужчина по вызову», и «Животное», и «Цыпочка». Сейчас Шнайдеру 62 года. Он проживает в Лос-Анджелесе, где владеет ночным клубом DNA Lounge и рестораном.

Тим Карри в роли мистера Гектора

Тим Карри в роли мистера Гектора

Тим Карри сыграл роль мистера Гектора — управляющего отелем «Плаза», в котором поселился Кевин. В одной из сцен герой Карри в панике спотыкается о журнальный столик. Этот момент не был прописан в сценарии, но режиссёру это так понравилось, что эпизод оставили в фильме.

После успешной карьеры в театре, кино и на телевидении Тим Карри в 2012 году перенес обширный инсульт. Актёр передвигается на инвалидной коляске и открыто говорит, что вряд ли снова сможет ходить или играть на сцене. Несмотря на это, он продолжает работать — теперь преимущественно как актёр озвучивания. Его голос можно услышать в мультфильмах и видеоиграх.

Бренда Фрикер в роли женщины с голубями

Бренда Фрикер в роли женщины с голубями

Бренда Фрикер сыграла трогательную роль жительницы, которая любит голубей, с которой Кевин познакомился в парке. После выхода фильма снялась в заметных голливудских проектах («Ангелы у кромки поля», «Время убивать») и получила стабильную работу на телевидении.

Однако вместо успеха и благополучия актриса столкнулась с серьёзными проблемами в личной жизни. Фрикер победила рак груди, но много лет страдала от тяжёлой депрессии. В одном из интервью она рассказала, что в какой-то момент даже хотела покончить с собой. В последние годы она вела жизнь затворницы, часто страдая от одиночества и хронических болей. В 2025 году она выпустила автобиографию She Died Young: A Life in Fragments, в которой с предельной откровенностью рассказала о пережитых физических и психологических травмах.