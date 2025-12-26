Третий сезон «Метода» уже завершился. Будет ли продолжение?

18 декабря завершился третий сезон «Метода». В плане атмосферы и обволакивающего мрака он не похож на легендарный первый. Визуал стал глянцевым, герои задорно танцуют и зачитывают театральные диалоги, чувствуется дух «Декстера». Однако смотреть за похождениями нетипичного детектива и его безумных напарников оказалось на удивление весело. Но это не значит, что продолжение точно выйдет.

Третий сезон «Метода»: главное о сериале

Название: «Метод».

Режиссёр: Юрий Быков.

Актёры: Константин Хабенский, Анна Савранская, Никита Кологривый и другие.

Дата выхода: 20 ноября 2025 года.

Жанр: триллер, детектив, драма.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: Россия.

Третий сезон «Метода»: где смотреть?

Все восемь эпизодов уже доступны на «Кинопоиске».

Видео размещено на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

О чём третий сезон «Метода»?

В третьем сезоне Меглин провёл эксперимент. Он собрал убийц, насильников, злостных хакеров и прочих психопатов — и превратил их в следователей, что искореняют зло. В центре этого безумного хаоса оказывается новая героиня Лера. Она ещё не стала серийным убийцей, но внутренняя тьма уже выплёскивается.

Каждый эпизод посвящён одному антигерою. Если ищут садиста, который похищает детей, то за дело возьмётся персонаж, который и сам занимался тем же. Если на прицеле хакер, что доводит людей до отчаяния, то им займётся другой компьютерный гений — тоже мерзкий и недобрый. Важно, что команда Меглина не исправилась. Бывает и такое, что расследование выводит на своего же.

Дела вышли разнообразными, неожиданно завершаются и скрывают под эпатажем и глянцевым визуалом фирменный мрак. К тому же их дополняет сквозной сюжет: Лера получает намёки, что Меглин прививает подопечным кодекс, но сам пачкает руки в крови невинных.

Неадекватная команда Меглина Фото: «Кинопоиск»

Чем закончился третий сезон?

Меглин вёл деятельность при поддержке государственных структур. Его группу курировал Худой, сыгранный режиссёром Юрием Быковым. Худой решал спорные вопросы, помогал с документами и верил, что маньякам сподручнее искать себе подобных.

Ближе к финалу Лера обнаруживает доказательства против самого Меглина. Некто таинственный присылает улики, где следователь обижает давнюю напарницу Есению. У одной девицы, похожей на Есению, находится видео, где она обвиняет Меглина в убийстве. На участников группы нападает кто-то, напоминающий наставника.

Эти улики выливаются в бунт. Подопечные замучили бы Меглина, но Лера схватила нож и вонзила его в сердце ментора. Тогда маньяки ушли и не догадались, что девушка всё спланировала. Она читала медицинскую карту Меглина и знает, что сердце у него справа. Тогда Лера, её союзник Связист и уцелевший Меглин отлавливают бывших союзников и отправляют их в психушку.

Многие считают Меглина тем ещё психом Фото: «Кинопоиск»

Выясняется, что героя Хабенского очернял тот самый Худой. Он считал, что Меглин и его кодекс устарели, поэтому во главу команды хотел поставить маньяка Зверя. В финале отряд Худого ловит Меглина с союзниками. Он одержал бы победу, но Зверю нравится Лера. Ради неё он убивает Худого и погибает в перестрелке. Все маньяки оказываются в психушке. Даже Связист сам заходит в камеру, потому что устал бороться с тьмой вовне и внутри себя. На свободе остаётся только Лера.

Другая арка посвящена Вере, дочери Меглина и Есении. Почти весь сезон она проводит в лечебнице. Выясняется, что родители разглядели в ней задатки маньяка. Есения даже хотела утопить девочку, однако Меглин не позволил. Тогда мама то ли наложила на себя руки, то ли просто исчезла.

Лера считает, что Вера заслужила шанс, но девочка хватает кинжал и ранит её после спора с Меглиным. Однако потом бросает оружие, бежит к Лере и решает стать лучше. Тогда герой Хабенского отпускает героинь.

Зверь в исполнении Никиты Кологривого Фото: «Кинопоиск»

Будет ли четвёртый сезон «Метода»?

Третий сезон собрал много зрителей, а Меглин, Лера и другие важные персонажи уцелели. Однако это не значит, что сериал продолжат. Дело в режиссёре Быкове, который не открещивается от «Метода», но и желанием его снимать не горит.

Если я не буду испытывать материальных проблем и смогу заниматься только съёмкой авторских фильмов, то к сериалам не вернусь.

При этом режиссёр подчёркивает: его авторское творчество спонсируют с неохотой, поэтому в отдалённом будущем есть шанс, что «Метод» вернётся.

Лера в исполнении Анны Савранской Фото: «Кинопоиск»

В теории сериал могут снять и другие режиссёры, однако практика показала: хороший «Метод» выпускает только Быков. Всё же второй сезон вышел столь кошмарным, что все пытаются о нём забыть. Получается, в ближайшее время рассчитывать на четвёртый сезон не стоит. Дальше всё зависит от желаний Быкова и «Кинопоиска», который может подыскать другого талантливого режиссёра.