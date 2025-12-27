Итоги года на Twitch: как премия SLAY стала главным стримом 2025-го и что это значит

К концу 2025 года прямые трансляции в интернете стали полноценным новым медиа: стримы, в отличие от классического телевидения и роликов на YouTube, выгодно отличает интерактив: живое общение и взаимодействие с аудиторией делают эфиры на Twitch и других площадках всё более популярными.

Яркую точку в конце 12-месячного цикла поставила премия SLAY: ивент с участием десятков популярных стримеров, светских гостей и зрителей на трибунах прошёл в Лужниках в декабре. «Чемпионат» наблюдал за ходом мероприятия изнутри и вместе со SLAY подвёл итоги 2025 года.

Совсем недавно масштабные ивенты со зрителями ограничивались онлайн-шоу и редкими стримхатами, где зрители наконец-то могли увидеть своих любимых контентмейкеров вместе. Теперь популярность индустрии позволяет проводить стримы во Дворце Ирины Винер в «Лужниках» с яркой шоу-программой и атмосферой в духе «Грэмми» или «Оскара».

Мы побывали на месте проведения за день до SLAY 2025 и увидели, насколько масштабным может быть стриминг. Оборудование для продакшена арендуют у Первого канала, церемонию открытия репетируют десятки раз, а к самой организации привлечены десятки и сотни людей.

Организация прямого эфира SLAY Фото: Streamers Alliance

Сам ивент было сложно отличить от топовых музыкальных и кинопремий: красная ковровая дорожка с фото и интервью, яркие костюмы в стилистике castle-core (в этот раз для SLAY выбрали сеттинг цифрового Средневековья), столики для номинантов и гостей.

Помимо топ-стримеров, на мероприятии засветились топовые видеоблогеры, музыканты и комики: среди них Супер Стас, Саша Ваш и Сергей Горох, Mayot, Voskresenskii и Big Russian Boss. А хедлайнером вечера стал Элджей, исполнивший несколько треков перед объявлением главных номинаций.

На красной дорожке гостей встречали ведущие, корреспонденты и десятки журналистов Фото: Streamers Alliance

Редакция «Чемпионата» также встречала гостей на красной дорожке и наблюдала за ходом SLAY 2025. Мы успели пообщаться с Супер Стасом, Иваном Золо, VooDooSh, 5opka, Анаром Абдулаевым и TpaBoMaH, а также с победителями премии в отдельных номинациях.

Как прошла премия SLAY, вы можете посмотреть в нашем репортаже — видео ниже.

Всего на SLAY 2025 определили лучших в 16 номинациях. Главными стримерами года стали Глеб sasavot (три награды, в том числе и главная), Наташа GENSYXA ( SLAY QUEEN и «Стиль года»), Кирилл 5opka (три награды) и Анар Абдуллаев (две статуэтки).

В числе победителей также оказались Иван Золо («Человек-мем года»), Эвелон, StRoGo, rostislav_999 и Лёша koreshzy со своей девушкой kosstochka. Отдельно отметили 77-летнюю Бабушку Ольгу, которая стримит Counter-Strike 2 и известна даже за рубежом.

Всего на SLAY 2025 были номинированы более 50 топ-стримеров и проектов Фото: Streamers Alliance

Сам стрим SLAY 2025 собрал в онлайне 758 тыс. зрителей одновременно — этот показатель стал рекордным для русскоязычных трансляций в Сети, исключая киберспортивные турниры.

Вложенные в «стрим года» усилия точно того стоили, но организаторы премии не намерены останавливаться: многие надеются, что в следующем году премия соберёт онлайн больше 1 млн.