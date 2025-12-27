Скидки
Главная Чемп.Play Статьи

Пятая-седьмая серии пятого сезона Очень странные дела: сюжет, отзыв, обзор, впечатления

А когда станет лучше? Впечатления от новых эпизодов «Очень странных дел»
Святослав Лецкий
«Очень странные дела», пятый сезон
Сезон зря поделили на части.

26 декабря вышли новые эпизоды «Очень странных дел». Столь популярные сериалы выгодно смотреть в момент премьеры, потому что ваши товарищи и незнакомцы из интернета поступят именно так. Естественно, решат обсудить приключения и вряд ли застесняются спойлеров. Не закрывать же вам уши и глаза?

Однако я искренне надеюсь, что у вас достаточно стойкости, чтобы дождаться финала. Возможно, 31 декабря сезон сложится в нечто целостное и подарит много эмоций. Однако в формате, где восемь эпизодов поделили на три части, «Очень странные дела» работают коряво.

«Очень странные дела»: главное о сериале

Название: «Очень странные дела» (Stranger Things).
Режиссёры: Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви.
Актёры: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард и другие.
Дата выхода: 27 ноября 2025 года.
Сколько серий: восемь эпизодов.
Жанр: ужасы, фантастика.
Страна: США.

Пятый сезон «Очень странных дел»: где смотреть?

На Netflix доступны семь эпизодов финального сезона. Последний выйдет 31 декабря. Есть официальный российский дубляж.

Интригующая сказка без конца

Netflix поделил финал «Очень странных дел» на три части. Четыре эпизода вышли 27 ноября, ещё три — 26 декабря, а концовку ждём перед Новым годом. В таком формате трудно воспринимать историю целостно. Скорее в каждой партии серий видишь мини-сезон. Как иначе, если каждое приключение растягивается на вполне киношные 75 минут? За это время можно рассказать большую историю, где вы очаруетесь персонажами, растрогаетесь от драмы и не ощутите недосказанности.

Проблема в том, что боссы Netflix слишком настойчиво нагоняли ажиотаж. В итоге разбили сезон так, что к концу седьмого эпизода огорчаешься.

Гуляют по Изнанке

Гуляют по Изнанке

Фото: Netflix

Представьте условную Mass Effect 2, где Шепард готовится к самоубийственной миссии. Он завершает дела, разрабатывает план, общается с каждым компаньоном и меланхолично принимает факт: возможно, на «Нормандию» он уже не вернётся. Интересно ли это? Очень даже — при условии, что самоубийственная миссия вот-вот начнётся.

Но что, если перед дракой вам скажут: «Возвращайтесь на следующей неделе»? Вы наверняка расстроитесь, ведь в данном случае подготовка к миссии и сама миссия неделимы. Обе арки работают, лишь дополняя друг друга.

В «Очень странных делах» неделимое всё же порубили мясницким ножом. Весь седьмой эпизод — разговоры о физике, которая должна оправдать следующие шаги. Разработка безумных планов, что адекватны лишь в теории. Бесконечные разговоры по душам и выяснения отношений. И в качестве кульминации — тот самый монолог Уилла о том, что зрители поняли ещё три года назад.

Болтовня сработала бы, если бы за ней последовала долгожданная развязка. Потому что беседа Стива с Дастином вполне трогательная, а разборки Оди и Кали готовят к драме. Но я же знаю, что 70 минут диалогов ни во что не выльются здесь и сейчас. Поэтому и чувствую не азарт, а желание зевнуть.

Суть новых эпизодов в одном кадре

Суть новых эпизодов в одном кадре

Фото: Netflix

Другая проблема: подготовка к веселью в финальном сезоне занимает кратно больше времени, чем само веселье. Сколько сцен из новых эпизодов не выветрятся из головы уже завтра? Комбинация из Макс и Кейт Буш всегда хороша, заруба в больнице занятная, диалоги Нэнси с Джонатаном и Стива с Дастином довольно трогательные, флешбэки Кали многое меняют. Вроде солидный набор, если бы не одна поправка: общий хронометраж новых серий — 210 минут!

В похожее время Мартин Скорсезе в «Убийцах цветочной луны» уместил сагу, раскинувшуюся на много лет. Кристофер Нолан в «Оппенгеймере» детально разобрал целую жизнь. Питер Джексон наполнил «Возвращение короля» эпическими баталиями и изумительной драмой. Теперь перечитайте список ярких сцен из «Очень странных дел» и ещё раз спросите себя: их точно достаточно?

Редкий захватывающий момент

Редкий захватывающий момент

Фото: Netflix

Причины ясны. За четыре сезона братья Дафферы оставили слишком много вопросов — о туннелях под Хокингом, доме Векны и природе сил Оди. Ввели уйму персонажей со сложными взаимоотношениями. Со всем надо разбираться, на всё уходит время — просто динамика при этом увядает.

Полагаю, самые ярые фанаты проблем не заметят. Они ведь провели с ребятами из Хокинга восемь лет, всем сердцем их полюбили. Однако даже они зададутся вопросом: а чем в сериале занимается, например, Лукас? Если в четвёртом сезоне для него ещё придумали занятную арку с выбором между старыми и новыми друзьями, то в пятом он просто есть. Как есть и Робин, которая нужна лишь для поддержки Уилла.

Между Стивом и Дастином и правда есть «химия»

Между Стивом и Дастином и правда есть «химия»

Фото: Netflix

Надежда лишь на то, что за последние 210 минут герои вдоволь наговорились, а сценаристы ответили на все вопросы о мифологии мира. Быть может, теперь наступит эпик и финальные часы окажутся концентрированным восторгом? Что ж, узнаем 31 декабря.

Новый эпизоды «Очень странных дел»: стоит ли смотреть?

Если есть возможность, лучше дождитесь финала и тогда уже беритесь за просмотр. Потому что новые эпизоды тратят много времени на болтовню и скупо отплачивают яркими моментами. Хочется верить, что 31 декабря мы увидим выдающийся эпик и забудем обо всех претензиях к сериалу.

Оценка новых эпизодов «Очень странных дел» — 6,5 из 10

Понравилось

  • Некоторые персонажи трогательно разбираются в отношениях
  • Есть несколько ярких моментов.

Не понравилось

  • Слишком много унылых диалогов
  • Нет баланса между болтовнёй и динамикой
  • Подготовка к самоубийственной миссии есть, а саму миссию нужно ждать.
