Даже лучше первой части. Обзор «Чебурашки 2»

Новогодние праздники — самое прибыльное время для кинопрокатчиков. В эти дни можно выпустить даже проходной семейный блокбастер — и всё равно сорвать куш. Вспомните прошлогодних «Финиста» и «Волшебника Изумрудного города». Фильмы были бесконечно красивыми, но слишком уж стерильными. Однако каждый заработал в районе 3 млрд рублей.

В начале 2026-го за новогоднюю кассу сразятся «Простоквашино», «Буратино» и «Чебурашка 2». Последний кажется безоговорочным фаворитом. Мечта прокатчика — побить прошлый рекорд и заработать на фильме 10 млрд. Это реально? Вполне. Потому что продолжение получилось даже лучше первой части.

«Чебурашка 2»: главное о фильме

Название: «Чебурашка 2»

Режиссёр: Дмитрий Дьяченко.

Актёры: Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина и другие.

Дата выхода: 1 января 2026 года.

Жанр: сказка, семейный, фэнтези.

Страна: Россия.

«Чебурашка 2»: где смотреть?

Показы в кинотеатрах России начнутся 1 января. Цифровая версий выйдет ориентировочно в марте-апреле.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат компании «Централ Партнершип».

Эта франшиза уже не чебурахнется

Признаюсь, мне не понравился первый «Чебурашка». Гена показался чересчур депрессивным и даже неприятным. Уж больно просто он предавал ушастого друга и раскаивался не из-за мук совести, а под давлением близких. Слишком раздражала избалованная внучка Риммы. Да и выходки самого Чебурашки веселили через раз.

В итоге на пресс-показ второй части я шёл вообще без ожиданий. Но вот сюрприз: продолжение оказалось в меру смешным, динамичным и чуть ли не до слёз трогательным. Люди в зале много смеялись, в финале сдерживали слёзы и точно не скучали. Это внушительный контраст на фоне «Буратино», где в моём зале все сидели с каменными лицами.

Молодую версию Гены играет Артём Быстров Фото: «Централ Партнершип»

Сам сюжет простой. Герои спокойно себе живут, и тут внезапно выясняется: дом Гены вот-вот снесут. Дом, в котором он прожил бо́льшую часть жизни. Который придумала и построила его единственная любовь. Тогда и начинаются интриги, скитания и борьба за землю.

Удивительно, но в этих скитаниях уместились динамика, уместный юмор и даже очевидная, но талантливо поданная мораль. Казалось бы, над мыслью о воспитании можно снисходительно улыбнуться, ведь детей, оказывается, нельзя сурово ругать за любой проступок, однако и закрывать глаза на проделки не стоит.

Я бы саркастично подметил: «Ну ничего себе, нужно соблюдать баланс». Вот только подана мысль талантливо — с удачными примерами, душевной драмой и без прямолинейных нравоучений. Всё же обе крайности доведут до неприятных ситуаций. Кого-то — из-за желания сбежать от бесконечного ора, кого-то — из-за избыточной свободы.

Чебурашка обычно выделяется на фоне декораций Фото: «Централ Партнершип»

На фоне доносят и другие мысли — опять же простые, но толковые. О счастливых минувших моментах, которым нужно радоваться, а не приговаривать: «Как ужасно, что хорошее прошло, теперь я в депрессии». О моменте здесь и сейчас, который важно ценить. О том, что никогда не поздно меняться.

Местами подают идеи так драматично, что приходится сдерживать слёзы, подбадривать детей и обещать: всё будет хорошо.

Даже книга по психологии в нужный момент выстрелит Фото: «Централ Партнершип»

Главное, что фильм сбалансирован и за 100 минут не утомляет. Вот Чебурашка в очередной раз что-то отмачивает и порождает новый мем. Как минимум над его беседами с попугаем и ушами в доме охотника вы посмеётесь в голос. Вот дети отправляются в безумное приключение и попадают то в беду, то практически в хоррор. А вот чеховское ружьё в очередной раз стреляет. Оказывается, если в фильме хоть на чём-то акцентируют внимание, то неспроста. Любая мелочь в нужный момент многое изменит.

При этом продолжение избавилось от раздражающих эпизодов. Гена не только бесится, но и показывает себя мудрым, чувственным и способным смотреть вперёд человеком. Соня больше не кажется исключительно избалованной, ещё она бывает доброй и заботливой. Римма тоже сильно меняется и к финалу вообще кажется другим человеком. Такие трансформации делают фильм ещё динамичнее.

Декорации прекрасны Фото: «Централ Партнершип»

Конечно, «Чебурашка» недотягивает до шедевра. Сам ушастый герой выглядит простовато, и не все его шутки бьют в цель. Некоторые сюжетные повороты чересчур наивны. Но фильм всё равно прилично развлекает и детей, и взрослых. Поэтому нет сомнений: «Чебурашка» перерастёт в крупную и, вероятно, ежегодную франшизу. Как минимум третью часть анонсируют перед титрами, она выйдет 1 января 2027-го.

«Чебурашка 2»: стоит ли смотреть?

Да, «Чебурашка 2» кажется отличным фильмом для семейного просмотра. Дети посмеются над выходками мультяшного любимца, да и взрослые не заскучают, задумаются о правилах воспитания и растрогаются в финале.

Нет сомнений, что продолжение в праздники сорвёт кассу. Стать одних из тех, кто внесёт свой вклад и купит пару билетов, ни капли не стыдно.

Оценка «Чебурашки 2» — 8 из 10

Понравилось

Простая, но трогательная история

Много удачного юмора

Герои постоянно развиваются

Эмоциональный финал.

Не понравилось