Как сейчас выглядят актёры фильмов про «Гарри Поттера»

Многие актёры из культовых фильмов про «Гарри Поттера» прошли длинный путь от детской славы до успешной карьеры, и их внешность за 20 с лишним лет, естественно, изменилась. Судьбы других сложились трагически, части актёров уже нет в живых. В преддверии новогодних каникул вспоминаем ключевых актёров франшизы и смотрим, как сложилась их судьба дальше.

Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера

Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера, сумел полностью изменить свой актёрский путь и образ жизни после завершения легендарной франшизы. Он сознательно избегает коммерческих блокбастеров, выбирая независимые, авторские и экспериментальные проекты.

После завершения съёмок в «Гарри Поттере» в 2011 году Дэниел поставил себе цель избежать участи «актёра одной роли» и доказать свою многогранность. Состояние, заработанное во время съёмок в «Гарри Поттере», позволяет ему не зависеть от гонораров и выбирать роли по интересам.

Он сыграл ветерана викторианской войны в фильме «Мой мальчик Джек», обвиняемого в убийстве поэта-битника Аллена Гинзберга – в «Убей своих любимых» и плотоядного рогатого демона – в триллере «Рога». Дэниел не стремится дистанцироваться от своей самой известной роли. Однако в интервью он не раз заявлял, что не планирует участвовать в новых экранизациях «Гарри Поттера» и не хочет возвращаться к старой команде в качестве «старого Гарри».

Эмма Уотсон в роли Гермионы Грейнджер

Эмма Уотсон в роли Гермионы Грейнджер

Эмма Уотсон сыграла Гермиону Грейнджер — образец для подражания для всех книжных червей — персонажа, которого она впервые воплотила на экране в возрасте 10 лет. За кадром Уотсон очень похожа на свою героиню: она поступила в Брауновский университет, а позже — и в Оксфордский университет, и в 2014 году получила степень бакалавра по английской литературе.

После «Гарри Поттера» актриса снялась в «Дрянных девчонках», «Блестящем кольце» и «Ноахе», а также сыграла эпизодическую роль самой себя в «Это конец». В 2017 году ей досталась роль Беллы в ремейке Диснея «Красавицы и Чудовища». Она также снялась в фильмах «Круг» и «Маленькие женщины». Уотсон признавалась, что мировая слава после «Гарри Поттера» её пугала. После тесной и дружной «семьи» на съёмках «Поттера» ей было психологически тяжело адаптироваться к конкурентной среде Голливуда, где коллеги редко становятся друзьями.

Эмма Уотсон не снималась в полнометражных фильмах с 2020 года, её последней работой стали «Маленькие женщины», а перерыв связан с усталостью и желанием сосредоточиться на личной жизни. Хотя актриса не исключает возвращения в кино в будущем.

Руперт Гринт в роли Рона Уизли

Руперт Гринт в роли Рона Уизли

После роли Рона Уизли Руперт Гринт выбрал путь, отличный от коллег по трио: он строит спокойную семейную жизнь вдали от Голливуда и выбирает необычные авторские проекты. Он выступал на Бродвее и снимался в клипах у Эда Ширана. А его последней работой значится триллер «Стук в хижине», который вышел в начале 2023 года.

На вопрос о возвращении к роли Рона он отвечает размыто: «Никогда не говори никогда». При этом подчёркивает, что сейчас наслаждается работой за пределами этого мира. Он признаёт, что, вероятно, никогда не выйдет из тени Рона Уизли, но это его вовсе не раздражает.

Том Фелтон в роли Драко Малфоя

Том Фелтон в роли Драко Малфоя

После завершения франшизы в 2011 году карьера Фелтона развивалась не так ярко, как у его коллег. Первые годы он снимался в независимых фильмах и на телевидении. В Голливуде ему часто приходилось доказывать, что он может играть других персонажей, не только Драко Малфоя.

Переломный момент наступил, когда Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя в бродвейской постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Это стало его дебютом на Бродвее и триумфальным возвращением к истокам. Параллельно в 2025 году вышли два фильма с его участием — научно-фантастический триллер «Альтер» и комедия «Фэкхем Холл».

В целом постпоттеровская слава стала для Фелтона настоящим испытанием. Он столкнулся с алкогольной зависимостью и депрессией в попытках справиться с творческим кризисом. Помогли ему в этом поддержка друзей (особенно Эммы Уотсон) и два курса реабилитации.

Майкл Гэмбон в роли Альбуса Дамблдора

Майкл Гэмбон в роли Альбуса Дамблдора

Сэр Майкл Гэмбон, сыгравший Альбуса Дамблдора, был известен ещё до съёмок в фильмах о Гарри Поттере. Он приступил к роли Дамблдора в 2004-м, заменив скончавшегося Ричарда Харриса, и сыграл мудрого волшебника в шести фильмах франшизы. Его персонаж был более энергичным и властным по сравнению с мягким стилем предшественника, что изначально вызывало споры среди фанатов, но в итоге герой был принят и полюбился миллионам зрителей.

В 2015 году Гэмбон принял решение уйти из кино. Он признавался, что проблемы с памятью (ему стало сложнее запоминать текст) не позволяли продолжать выступать перед аудиторией. К сожалению, актёр скончался 27 сентября 2023 года в возрасте 82 лет после приступа пневмонии.

Робби Колтрейн в роли Рубеуса Хагрида

Робби Колтрейн в роли Рубеуса Хагрида

Робби Колтрейн снялся во всех восьми фильмах франшизы в роли Хагрида. После «Гарри Поттера» его карьера замедлилась: он появился в фильме «Большие надежды» и бо́льшую часть времени озвучивал мультфильмы. С 2016 года страдал от остеоартрита и диабета.

После 2019 года передвигался в инвалидном кресле. В своих последних публичных выступлениях Колтрейн выражал уверенность, что наследие «Гарри Поттера» будет жить вечно. «Эти фильмы станут смотреть и через 50 лет. Жаль, что меня уже не будет. Но Хагрид будет», — говорил актёр.

Он скончался 14 октября 2022 года. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность, осложнённая сепсисом, инфекцией нижних дыхательных путей и блокадой сердца.

Мэгги Смит в роли профессора Минервы МакГонагалл

Мэгги Смит в роли профессора Минервы МакГонагалл

Даже после завершения саги о Гарри Поттере Мэгги Смит оставалась одной из самых востребованных британских актрис. Одной из её самых известных работ в 2010-х стала роль вдовствующей графини Вайолет Кроули в сериале «Аббатство Даунтон».

Она снималась в кино до 2023 года, сыграв, например, в ирландской драме «Клуб чудес» и рождественском фильме Netflix «Мальчик по имени Рождество». За свою карьеру длиной более 70 лет Мэгги Смит дважды получила «Оскар», трижды — «Эмми», семь раз — BAFTA, а также «Золотой глобус» и «Тони». В 1990 году королева Елизавета II присвоила ей титул Дамы-Командора Ордена Британской империи за заслуги в драматическом искусстве.

Смит пережила рак груди во время съёмок «Гарри Поттера» и тяжело перенесла потерю второго мужа, драматурга Беверли Кросса. Актриса ушла из жизни 27 сентября 2024 года в возрасте 89 лет в Лондоне. Ее проводили в последний путь со всеми почестями: король Карл III почтил её память на одной из церемоний, а театры Вест-Энда и Бродвея приглушили свет в её честь.

Алан Рикман в роли Северуса Снейпа

Алан Рикман в роли Северуса Снейпа

Алан Рикман великолепно отыграл одного из ключевых персонажей саги, профессора Снейпа. Северус был мастером зелий, главой факультета Слизерин, истинные мотивы которого оставались загадкой до самого финала. Он преподавал зельеварение в Хогвартсе с 1981 года, став самым молодым профессором, а позже сменил предмет на защиту от тёмных искусств.

После съёмок в «Гарри Поттере» Рикман сыграл роль короля Людовика XIV в «Версальском романе», а одним из его последних фильмов стал триллер «Всевидящее око». Актёр ушел из жизни 14 января 2016 года в возрасте 69 лет от рака поджелудочной железы. Из его дневников, опубликованных посмертно, стало известно, что во время съёмок во франшизе он несколько раз хотел уйти, но решил «довести дело до конца», чтобы завершить историю своего персонажа.

Рэйф Файнс в роли Лорд Волан-де-Морта

Рэйф Файнс в роли Лорд Волан-де-Морта

Леденящая душу игра Ральфа в роли Тёмного лорда незабываема. Он продолжил блистать и после окончания саги. Он снимался в таких известных кинокартинах, как «Отель Гранд Будапешт», «007: Координаты Скайфолл», «King's Man: Начало», «Раскопки» и «Конклав». Причём актёр дважды номинировался на «Оскар» за роли в «Списке Шиндлера» и «Английском пациенте».

С детства Файнс увлекается русской литературой и искусством. Он свободно говорит на русском языке, снимался в нескольких российских фильмах и называет Андрея Тарковского одним из своих любимых режиссёров. В января 2026 года Файнс впервые выступит как режиссёр оперы, поставив на сцене парижской «Гранд-Опера» произведение «Евгений Онегин».

Как изменились остальные актёры «Гарри Поттера»

В фильмах о Гарри Поттере снялись сотни актёров, включая десятки ключевых исполнителей и огромное количество актёров массовки, а если учитывать всех участников, включая эпизодических актёров и детей-актёров, то счёт можно вести до бесконечности.

Если расписывать о каждом актёре отдельно, то не хватит и двух материалов, так что остальных персонажей известной франшизы перечислим лишь вкратце в фотосравнениях. Одно уточнение: актёры, которые будут располагаться далее, на момент написания материала находятся в живых.

Бонни Райт в роли Джинни Уизли

Бонни Райт в роли Джинни Уизли

Эванна Линч в роли Полумны Лавгуд

Эванна Линч в роли Полумны Лавгуд

Мэттью Льюис в роли Невилла Долгопупса

Мэттью Льюис в роли Невилла Долгопупса

Альфред Инок в роли Дина Томаса

Альфред Инок в роли Дина Томаса

Марк Уильямс в роли Артура Уизли, отца Рона

Марк Уильямс в роли Артура Уизли, отца Рона

Джули Уолтерс в роли Молли Уизли, матери Рона

Джули Уолтерс в роли Молли Уизли, матери Рона

Хелена Бонэм Картер в роли Беллатрисы Лестрейндж

Хелена Бонэм Картер в роли Беллатрисы Лестрейндж

Джейсон Айзекс в роли Люциуса Малфоя, отца Драко

Джейсон Айзекс в роли Люциуса Малфоя, отца Драко

Джеймс и Оливер Фелпс в роли братьев-близнецов Уизли