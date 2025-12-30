Красивая сказка с ироничным изъяном. Обзор «Буратино»

Я с удовольствием посмотрю хорошее кино, но и от плохого получу некое извращённое веселье. Если актёры отвратительно играют, сюжет полон дыр, а графика словно из 90-х, вы с друзьями как минимум пошутите и, возможно, скажете: «Это такая катастрофа, что у нас животы болели от хохота!»

А ещё бывает просто нормальное кино . Там нет потрясающих моментов, заслуживающих обсуждения. Как нет и шокирующих провалов, которые разлетятся на мемы. Такие фильмы не приносят эмоций, мгновенно выветриваются из головы и кажутся столь безжизненными, что хочется воскликнуть: «Ну сотворите хоть что-нибудь нелепое, станет веселее».

Увы, «Буратино» — именно нормальное кино. Оно наверняка откусит свой кусок новогодней кассы, однако говорить о нём нет большого желания.

«Буратино»: главное о фильме

Название: «Буратино»

Режиссёр: Игорь Волошин.

Актёры: Виталия Корниенко, Марк Эйдельштейн, Александр Петров и другие.

Дата выхода: 1 января 2025 года.

Жанр: сказка, фэнтези.

Страна: Россия.

«Буратино»: где смотреть?

Показы в России начнутся 1 января. Цифровая версия выйдет ориентировочно в марте-апреле.

Вы знаете, как его зовут

Обсуждать сюжет «Буратино» бессмысленно, ведь фильм во многом походит на оригинальную сказку. В ней есть необычное полено, обмен «Азбуки» на ерунду, злющий Карабас и прочие знакомые вещи. Конечно, историю порой разбавляют чем-то новым: к примеру, полено достаётся Карло после вылазки хитрых букашек в логово волшебницы, а лиса Алиса и кот Базилио стали обычными людьми. Между прочим, сыграли их Виктория Исакова и Александр Петров. Но эти мелочи не отменяют факта: перед нами классика.

Такую классику можно талантливо подать — и вся команда, несомненно, старается. Перед премьерой зрителя знакомили со всеми костюмерами, гримёрами, операторами и прочими творцами. У каждого были горящие глаза и солидное портфолио. Однако что-то всё равно пошло не так.

Он родился Фото: НМГ «Кинопрокат»

Если представить фильм как Буратино, то с каждой частью его тела всё в порядке. Для съёмок построили уйму симпатичных декораций. Сам герой лишь поначалу вызывает эффект зловещей долины, а потом умиляет наивностью. В касте полно выдающихся звёзд, в том числе на второстепенных ролях: букашек озвучивают Антон Шастун и Николай Дроздов, Буратино делит сцену с Марком Эйдельштейном, в роли Базилио сам Александр Петров. Да и режиссёром выступил Игорь Волошин, выпустивший классного «Повелителя ветра».

Всё вроде отлично, но вот нюанс: если Буратино-героя оживила магия, то «Буратино»-фильм как будто мёртв. Почему так? Потому что перед нами не то произведение, где у творца возникла яркая идея и он энергично пошёл её воплощать. Скорее, предприимчивый продюсер хотел ворваться в праздники с блокбастером, выбрал историю и выдал талантливому постановщику чёткое ТЗ.

Это адекватный формат, просто каждый пункт в списке чуть ли не вопит: «Я полностью безопасен». Если звучит песня, то актёры замечательно поют, но в номере минимум креатива. Если в кадре выдающийся актёр, то его речи и образ поверхностны. И если показывают драму, то такую, чтобы ни один шестилетка не загрустил — за исключением финала.

Базилио в исполнении Петрова Фото: НМГ «Кинопрокат»

Вот пример. Папа Карло меняет куртку на «Азбуку», а озорной Буратино быстро расстаётся с ней ради театрального билета. Этот момент станет основой сюжета, ведь герой скоро расстанется с отцом и поставит цель: чтобы искупить вину, я подарю Карло сотню курток.

Казалось бы, эпизод должен разбивать сердце, быть средоточием драмы и вообще показывать моральные метания. А на деле он выглядит примерно так:

— Плати за билет!

— Денег нет, но могу дать книгу.

— Ок.

При таком раскладе зритель почувствует хоть что-то? Вряд ли. И не подумайте, что момент расставания с Карло подан лучше. Нет, он такой же безжизненный и напоминает строку из необрамлённого сценария: «Карло уходит, Буратино тоскливо смотрит ему вслед».

Идёт в школу Фото: НМГ «Кинопрокат»

Нечто эмоциональное встречается редко. Иногда букашки выдают уморительные фразы. Из Петрова и Исаковой вышли харизматичные Базилио и Алиса. Сам Буратино зачастую милый. Но в остальном фильм просто нормальный. На него можно сходить в кинотеатр, однако чувственности не ждите.

«Буратино»: стоит ли смотреть?

Не сомневаюсь, что «Буратино» неплохо выступит в прокате, но вот искусством он кажется сомнительным. Фильм слишком стерильный и даже не пытается рисковать и удивлять. Если хотите впечатлить детей, на новогодние праздники найдутся варианты лучше.

Оценка «Буратино» — 6 из 10

Понравилось

Классные Алиса и Базилио

Милый Буратино

Забавные букашки.

