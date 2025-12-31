Промокоды Roblox в январе 2026 года

В отличие от многих популярных игр, Roblox отошла от системы промокодов, поэтому на текущий момент в игре действует всего лишь несколько из них. Зато они выпускают огромное количество бесплатных предметов обмундирования, которые можно забрать из маркета.
С другой стороны, разработчики игр для платформы не пренебрегают такой опцией и частенько добавляют свежие коды в свои мини-игры. Сегодня мы отметим некоторые игры с промокодами в Roblox и поможем забрать предметы из магазина.
Все рабочие промокоды в Roblox на январь 2026 года
FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;
FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;
SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;
TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.
Отсутствие промокодов от разработчиков с лихвой компенсируется бонусами в любимых играх. Ниже мы отметили несколько вариантов для популярных тайтлов декабря и января.
Airport Simulator
- PALANGA — 1000 денег.
Death in the Box
- XMAS25 — 2 спина.
2 Player Battle Tycoon
- Christmas — 100 алмазов.
Feed Your Toilet
- 1MVISITS — 1 миллион денег.
Drill Digging Simulator
- 3MFavorites — 3 победы;
- Driller — 250 000 денег;
- EASTER — 100 пасхальных жетонов.
Fish It
- CRYSTALS — зелье удачи;
- BLAMETALON — получайте зелье удачи;
- SORRY — эксклюзивная нажива.
Roblox
Фото: Roblox
Arise Crossover
- EMINANCE3 — билеты, пыль, зелья;
- URRANK — билеты, пыль, зелья;
- HALLOWEEN2 — билеты, пыль, зелья;
- INFINITELABYRINTH — билеты, пыль, зелья;
- MOUNTSFIX — билеты, пыль, зелья.
A Dusty Trip
- DustyCoins1 — 800 пыльных монет;
- S7GONESOON — 800 пыльных монет.
Death Ball
- COOKEDCHIKIN — 500 кристаллов;
- DRPLAGUE — 500 кристаллов;
- GHOSTMODE — 500 кристаллов;
- OGISHERE — 500 кристаллов;
- RANKEDFFA — 500 кристаллов.
Da Hood
- DHSUMMER — 200 тыс. единиц валюты.
Desert Detectors
- Allen — 70 монет;
- David — 50 опыта;
- Pyramids — 200 опыта.
Hunty Zombies
- 400KLIKES — 199 999 монет;
- SUPERWDEV — 5 черт персонажа.
Island of Move
- DIY — посох на спину Kinetic Staff;
- GETMOVING — очки Speedy Shades;
- SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;
- STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;
- VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;
- WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion.
Mansion of Wonder
- BOARDWALK — пояс Ring of Flames;
- FXARTIST — рюкзак Artist Backpack;
- GLIMMER — шлем Head Slime;
- PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;
- THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura.
Murder Mystery 2
- Batwing — подарочное оружие от разработчиков;
- Corrupt — дополнительные награды;
- Elderwood Scythe — подарочный нож от разработчиков;
- Hallowschythe — дополнительные награды;
- Icebreaker — подарочный скин от разработчиков;
- Icewing — дополнительные награды;
- Log Chopper — дополнительные награды;
- Niks Scythe — подарочное оружие от разработчиков.
Plants vs Brainrots
- BASED — пять тысяч денег;
- FROZEN — ледяная граната;
- STACKS — зелье удачи.
Race Clicker
- FREEPET1 — временный питомец в подарок;
- OPX3CODE — тройное ускорение на 15 минут;
- UPDATECLICKCODE — автоматический кликер.
Roblox Doors
- SCREECHSUCKS — 25 ручек.
Roblox Mining Simulator 2
- FREECRATE — обычный сундук;
- LOSTCITY — буст на 30 минут;
- RARECRATE — ценный сундук;
- FREEEGG — яйцо с питомцем;
- RELEASE — 100 единиц валюты.
Toy Clicking Simulator
- BUBBLES — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
- CLOVERPET — питомец Святого Патрика;
- UPDATE16 — двойной ускоритель вынашивания яиц на 6 часов;
- UPDATE44 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
- UPDATE45 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
- INSTANTDARKMATTER — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
- STPATRICKSDAYEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
- 7MEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут.
Roblox
Фото: Roblox
Warrior Simulator
- ACTIVEWIZARD20K — 150 тыс. монет;
- JOINEDDISCORD — 800 тыс. монет;
- WINTERWARRIOR — 50 тыс. монет;
- 63MILLION — 50 тыс. монет;
- SNUGLIFE — бесплатный питомец;
- 73M1LL1ON — 100 тыс. монет.
Zombie Strike
- ARENA — 1500 кэпсов;
- COOL — 1500 кэпсов;
- LOOT — 1500 кэпсов;
- PRIZE — 1500 кэпсов;
- STRIKE— 1500 кэпсов;
- COWBOY — 1500 кэпсов;
- EVIL — 1500 кэпсов;
- GOBLIN — 1500 кэпсов;
- TRANSRIGHTS — оружие;
- ZOMBIE — оружие.
Как получить бесплатные вещи в Roblox
Добыть бесплатные предметы в «Роблокс» удастся за пару кликов. Для этого выполните следующие действия:
- На сайт Roblox откройте раздел Marketplace.
- Нажмите на кнопку Any Price.
- В пункте Max введите «0» без кавычек и подтвердите своё действие с помощью кнопки Apply — на экране появятся все бесплатные предметы в маркете.
- Открывайте каждый предмет и используйте кнопки Buy и Get Now, чтобы закрепить полученные предметы на аккаунте.
При желании можно сразу же надеть новый предмет при помощи кнопки Customize.