Промокоды Roblox в январе 2026 года

В отличие от многих популярных игр, Roblox отошла от системы промокодов, поэтому на текущий момент в игре действует всего лишь несколько из них. Зато они выпускают огромное количество бесплатных предметов обмундирования, которые можно забрать из маркета.

С другой стороны, разработчики игр для платформы не пренебрегают такой опцией и частенько добавляют свежие коды в свои мини-игры. Сегодня мы отметим некоторые игры с промокодами в Roblox и поможем забрать предметы из магазина.

Сейчас Roblox официально заблокирована в России, но разработчики ведут переговоры с Роскомнадзором, чтобы вернуть полный доступ к платформе для россиян.

Все рабочие промокоды в Roblox на январь 2026 года

FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;

FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;

SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;

TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.

Отсутствие промокодов от разработчиков с лихвой компенсируется бонусами в любимых играх. Ниже мы отметили несколько вариантов для популярных тайтлов декабря и января.

Airport Simulator

PALANGA — 1000 денег.

Death in the Box

XMAS25 — 2 спина.

2 Player Battle Tycoon

Christmas — 100 алмазов.

Feed Your Toilet

1MVISITS — 1 миллион денег.

Drill Digging Simulator

3MFavorites — 3 победы;

Driller — 250 000 денег;

EASTER — 100 пасхальных жетонов.

Fish It

CRYSTALS — зелье удачи;

BLAMETALON — получайте зелье удачи;

SORRY — эксклюзивная нажива.

Arise Crossover

EMINANCE3 — билеты, пыль, зелья;

URRANK — билеты, пыль, зелья;

HALLOWEEN2 — билеты, пыль, зелья;

INFINITELABYRINTH — билеты, пыль, зелья;

MOUNTSFIX — билеты, пыль, зелья.

A Dusty Trip

DustyCoins1 — 800 пыльных монет;

S7GONESOON — 800 пыльных монет.

Death Ball

COOKEDCHIKIN — 500 кристаллов;

DRPLAGUE — 500 кристаллов;

GHOSTMODE — 500 кристаллов;

OGISHERE — 500 кристаллов;

RANKEDFFA — 500 кристаллов.

Da Hood

DHSUMMER — 200 тыс. единиц валюты.

Desert Detectors

Allen — 70 монет;

David — 50 опыта;

Pyramids — 200 опыта.

Hunty Zombies

400KLIKES — 199 999 монет;

SUPERWDEV — 5 черт персонажа.

Island of Move

DIY — посох на спину Kinetic Staff;

GETMOVING — очки Speedy Shades;

SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;

STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;

VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;

WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion.

Mansion of Wonder

BOARDWALK — пояс Ring of Flames;

FXARTIST — рюкзак Artist Backpack;

GLIMMER — шлем Head Slime;

PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;

THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura.

Murder Mystery 2

Batwing — подарочное оружие от разработчиков;

Corrupt — дополнительные награды;

Elderwood Scythe — подарочный нож от разработчиков;

Hallowschythe — дополнительные награды;

Icebreaker — подарочный скин от разработчиков;

Icewing — дополнительные награды;

Log Chopper — дополнительные награды;

Niks Scythe — подарочное оружие от разработчиков.

Plants vs Brainrots

BASED — пять тысяч денег;

FROZEN — ледяная граната;

STACKS — зелье удачи.

Race Clicker

FREEPET1 — временный питомец в подарок;

OPX3CODE — тройное ускорение на 15 минут;

UPDATECLICKCODE — автоматический кликер.

Roblox Doors

SCREECHSUCKS — 25 ручек.

Roblox Mining Simulator 2

FREECRATE — обычный сундук;

LOSTCITY — буст на 30 минут;

RARECRATE — ценный сундук;

FREEEGG — яйцо с питомцем;

RELEASE — 100 единиц валюты.

Toy Clicking Simulator

BUBBLES — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;

CLOVERPET — питомец Святого Патрика;

UPDATE16 — двойной ускоритель вынашивания яиц на 6 часов;

UPDATE44 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;

UPDATE45 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;

INSTANTDARKMATTER — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;

STPATRICKSDAYEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;

7MEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут.

Warrior Simulator

ACTIVEWIZARD20K — 150 тыс. монет;

JOINEDDISCORD — 800 тыс. монет;

WINTERWARRIOR — 50 тыс. монет;

63MILLION — 50 тыс. монет;

SNUGLIFE — бесплатный питомец;

73M1LL1ON — 100 тыс. монет.

Zombie Strike

ARENA — 1500 кэпсов;

COOL — 1500 кэпсов;

LOOT — 1500 кэпсов;

PRIZE — 1500 кэпсов;

STRIKE— 1500 кэпсов;

COWBOY — 1500 кэпсов;

EVIL — 1500 кэпсов;

GOBLIN — 1500 кэпсов;

TRANSRIGHTS — оружие;

ZOMBIE — оружие.

Как получить бесплатные вещи в Roblox

Добыть бесплатные предметы в «Роблокс» удастся за пару кликов. Для этого выполните следующие действия:

На сайт Roblox откройте раздел Marketplace. Нажмите на кнопку Any Price. В пункте Max введите «0» без кавычек и подтвердите своё действие с помощью кнопки Apply — на экране появятся все бесплатные предметы в маркете. Открывайте каждый предмет и используйте кнопки Buy и Get Now, чтобы закрепить полученные предметы на аккаунте.

При желании можно сразу же надеть новый предмет при помощи кнопки Customize.