Коды в Роблокс, январь 2026: рабочие промокоды Roblox

Промокоды Roblox в январе 2026 года
Георгий Глазов
Коды в «Роблокс», январь 2026 года
И список ценных предметов.

В отличие от многих популярных игр, Roblox отошла от системы промокодов, поэтому на текущий момент в игре действует всего лишь несколько из них. Зато они выпускают огромное количество бесплатных предметов обмундирования, которые можно забрать из маркета.

С другой стороны, разработчики игр для платформы не пренебрегают такой опцией и частенько добавляют свежие коды в свои мини-игры. Сегодня мы отметим некоторые игры с промокодами в Roblox и поможем забрать предметы из магазина.

Сейчас Roblox официально заблокирована в России, но разработчики ведут переговоры с Роскомнадзором, чтобы вернуть полный доступ к платформе для россиян.
Все рабочие промокоды в Roblox на январь 2026 года

FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;
FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;
SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;
TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.

Отсутствие промокодов от разработчиков с лихвой компенсируется бонусами в любимых играх. Ниже мы отметили несколько вариантов для популярных тайтлов декабря и января.

Airport Simulator

  • PALANGA — 1000 денег.

Death in the Box

  • XMAS25 — 2 спина.

2 Player Battle Tycoon

  • Christmas — 100 алмазов.

Feed Your Toilet

  • 1MVISITS — 1 миллион денег.

Drill Digging Simulator

  • 3MFavorites — 3 победы;
  • Driller — 250 000 денег;
  • EASTER — 100 пасхальных жетонов.

Fish It

  • CRYSTALS — зелье удачи;
  • BLAMETALON — получайте зелье удачи;
  • SORRY — эксклюзивная нажива.
Arise Crossover

  • EMINANCE3 — билеты, пыль, зелья;
  • URRANK — билеты, пыль, зелья;
  • HALLOWEEN2 — билеты, пыль, зелья;
  • INFINITELABYRINTH — билеты, пыль, зелья;
  • MOUNTSFIX — билеты, пыль, зелья.

A Dusty Trip

  • DustyCoins1 — 800 пыльных монет;
  • S7GONESOON — 800 пыльных монет.

Death Ball

  • COOKEDCHIKIN — 500 кристаллов;
  • DRPLAGUE — 500 кристаллов;
  • GHOSTMODE — 500 кристаллов;
  • OGISHERE — 500 кристаллов;
  • RANKEDFFA — 500 кристаллов.

Da Hood

  • DHSUMMER — 200 тыс. единиц валюты.

Desert Detectors

  • Allen — 70 монет;
  • David — 50 опыта;
  • Pyramids — 200 опыта.

Hunty Zombies

  • 400KLIKES — 199 999 монет;
  • SUPERWDEV — 5 черт персонажа.

Island of Move

  • DIY — посох на спину Kinetic Staff;
  • GETMOVING — очки Speedy Shades;
  • SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;
  • STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;
  • VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;
  • WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion.

Mansion of Wonder

  • BOARDWALK — пояс Ring of Flames;
  • FXARTIST — рюкзак Artist Backpack;
  • GLIMMER — шлем Head Slime;
  • PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;
  • THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura.

Murder Mystery 2

  • Batwing — подарочное оружие от разработчиков;
  • Corrupt — дополнительные награды;
  • Elderwood Scythe — подарочный нож от разработчиков;
  • Hallowschythe — дополнительные награды;
  • Icebreaker — подарочный скин от разработчиков;
  • Icewing — дополнительные награды;
  • Log Chopper — дополнительные награды;
  • Niks Scythe — подарочное оружие от разработчиков.

Plants vs Brainrots

  • BASED — пять тысяч денег;
  • FROZEN — ледяная граната;
  • STACKS — зелье удачи.

Race Clicker

  • FREEPET1 — временный питомец в подарок;
  • OPX3CODE — тройное ускорение на 15 минут;
  • UPDATECLICKCODE — автоматический кликер.

Roblox Doors

  • SCREECHSUCKS — 25 ручек.

Roblox Mining Simulator 2

  • FREECRATE — обычный сундук;
  • LOSTCITY — буст на 30 минут;
  • RARECRATE — ценный сундук;
  • FREEEGG — яйцо с питомцем;
  • RELEASE — 100 единиц валюты.

Toy Clicking Simulator

  • BUBBLES — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
  • CLOVERPET — питомец Святого Патрика;
  • UPDATE16 — двойной ускоритель вынашивания яиц на 6 часов;
  • UPDATE44 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
  • UPDATE45 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
  • INSTANTDARKMATTER — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
  • STPATRICKSDAYEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
  • 7MEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут.
Warrior Simulator

  • ACTIVEWIZARD20K — 150 тыс. монет;
  • JOINEDDISCORD — 800 тыс. монет;
  • WINTERWARRIOR — 50 тыс. монет;
  • 63MILLION — 50 тыс. монет;
  • SNUGLIFE — бесплатный питомец;
  • 73M1LL1ON — 100 тыс. монет.

Zombie Strike

  • ARENA — 1500 кэпсов;
  • COOL — 1500 кэпсов;
  • LOOT — 1500 кэпсов;
  • PRIZE — 1500 кэпсов;
  • STRIKE— 1500 кэпсов;
  • COWBOY — 1500 кэпсов;
  • EVIL — 1500 кэпсов;
  • GOBLIN — 1500 кэпсов;
  • TRANSRIGHTS — оружие;
  • ZOMBIE — оружие.
Как получить бесплатные вещи в Roblox

Добыть бесплатные предметы в «Роблокс» удастся за пару кликов. Для этого выполните следующие действия:

  1. На сайт Roblox откройте раздел Marketplace.
  2. Нажмите на кнопку Any Price.
  3. В пункте Max введите «0» без кавычек и подтвердите своё действие с помощью кнопки Apply — на экране появятся все бесплатные предметы в маркете.
  4. Открывайте каждый предмет и используйте кнопки Buy и Get Now, чтобы закрепить полученные предметы на аккаунте.

При желании можно сразу же надеть новый предмет при помощи кнопки Customize.

