Бонус-коды Мир танков январь-2026: табель-календарь, промокоды, действительные актуальные бесплатные

Бесплатные коды для игры «Мир танков» в январе 2026 года
Георгий Глазов
Бонус-коды «Мира танков», январь 2026 года
А также табель-календарь до конца месяца.

Новый год — новые промокоды, табель-календарь и прочие призы в «Мире танков». Разработчики обновляют бесплатные награды каждый месяц, поэтому не обошли стороной и снежный январь. Сегодня мы расскажем обо всех действующих промокодах и поможем их активировать. Погнали!

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в январе 2026 года)

  • MTNEW2026YEAR — 10 контейнеров «Ящик с мандаринами»;
  • PAY4YCVMT — аренда M4A1 Revalorisé со 100% экипажем на 10 боёв;
  • 25O8UFZMT — аренда Т-54 первый образец со 100% экипажем в аренду на 10 боёв;
  • BP43P1HMT — аренда «Объект 274а» со 100% экипажем на 10 боёв;
  • 6EW2EJDMT — аренда Cromwell B со 100% экипажем на 10 боёв;
  • OCVPGTGMT — аренда Excelsior со 100% экипажем на 10 боёв.
«Мир танков»

Фото: «Леста»

Новичкам в «Мире танков» доступны особые инвайт-коды, которые помогут моментально получить несколько полезных предметов. Вот они:

MTSTART — за выполнение всех задач откроются танки «Объект 244» и «Валентайн II», 2500 золота, 30 дней Танкового премиум-аккаунта, 2,5 млн серебра, 5 универсальных руководств, 15 личных резервов: 50% к серебру на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час;

IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на семь дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в Премиум-магазине;

TANKOLET — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

TANKBATTLES — 750 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;

MIPTAHKOV — 750 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «Е-127» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;

RUTANKS — 500 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;

MTLESTA — 500 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;

TAHKI — 250 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;

TANKITOP1RU — 250 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв.

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

Ежемесячно «Мир танков» предоставляет табель-календарь с полезными предметами. Для их получения необходимо сделать следующее:

  1. Откройте табель-календарь.
  2. Щёлкните на свободный день.
  3. Запустите игру для сохранения награды.
Учтите: за сутки можно получить только один предмет. Календарь игры обновляется в 3:00 мск. После получения награды очень важно не забыть войти в игру и сохранить награды на аккаунте, иначе следующий предмет в табель-календаре будет закрыт.
Табель-календарь

Табель-календарь

Фото: «Леста игры»

Награды за январь:

  • 100 золота;
  • 100 бонов;
  • 20 000 кредитов;
  • 2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;
  • 1 бонус на +200% к комбинированному опыту за бой на 1 час;
  • 7 предбоевых инструкций («Укрытие на местности», «Искусство сбивать пламя», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Рациональная боеукладка», «Концентрация на цели», «Продувка воздуховодов»);
  • 2 малых ремкомплекта;
  • 2 малых огнетушителя;
  • 2 малые аптечки;
  • 2 демонтажных набора;
  • 1 день Премиум-аккаунта;
  • 3 декали «Дедушкина радость»;
  • 2D-стиль «Стильный снегирь»;
  • 1 случайное игровое имущество;
  • 1 контейнер «Зов сокола».
«Мир танков»

Фото: «Леста игры»

А ещё стоит заглянуть в «Призовую коробку». Откройте её по ссылке, используйте кнопку «К подаркам» и запустите игру для сохранения полезных предметов на аккаунте. В зависимости от даты последнего посещения «Мира танков» можно получить неделю премиум-аккаунта, боевые задания и купоны на скидку во внутриигровом магазине. А за выполнение выданных миссий игроки получат серебро, боевой опыт и личные резервы.

