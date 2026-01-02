Не «Игра престолов». Каким получился финал «Очень странных дел»

Вы наверняка видели новости, где актёры и создатели «Очень странных дел» настраивали на улётную развязку. Они рассказывали, как рыдали на читке сценария, и намекали, что от восторгов и тоски зритель с ума сойдёт. Теперь те заявления выглядят странно, потому что финал получился просто приятным — при условии, что вы прихватили попкорн и выключили голову.

«Очень странные дела»: главное о сериале

Название: «Очень странные дела» (Stranger Things).

Режиссёры: Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви.

Актёры: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард и другие.

Дата выхода: 1 января 2026 года.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Жанр: ужасы, фантастика.

Страна: США.

Пятый сезон «Очень странных дел»: где смотреть?

Все восемь эпизодов финального сезона уже доступны на Netflix. Есть официальный российский дубляж.

Финал недостаточно мощный, чтобы спасти сезон

Я всегда смотрел «Очень странные дела» с удовольствием, в том числе третий сезон, который много ругали. Но вот последний дался через силу. Уж слишком он был затянутым и скупо подкидывал веселье. Как будто боссы Netflix велели наснимать много контента, и братья Дафферы послушно выжимали хронометраж — через необязательные разговоры, признания героев в нестандартных вкусах, размышления о физике и Изнанке.

Впрочем, сильно ругать сезон не хотелось, ведь зрителю обещали столь эпичную развязку, что все минусы забудутся. Вот только к титрам приходишь не с бурей эмоций, а с мыслью «Ну прикольно».

Едут на последний бой Фото: Netflix

Концовка «Очень странных дел» — практически «Мстители: Финал», где герои собираются вместе и наконец вступают в эпический бой за живых и ушедших, за своё будущее и процветание всего человечества. Минус в том, что речь о «Мстителях» на минималках.

Взять персонажей, каждый из которых вроде бы вносит свой вклад. Но какой? Один пальнул из огнемёта, другой пару раз выстрелил из дробовика, третий отпихнул друга от смертоносной клешни. На фоне эпического конфликта, где весь мир вот-вот рухнет, это возмутительные мелочи.

Можно было бы подметить, что в кадре не могучие суперлюди, а всего лишь школьники, которые общими незначительными усилиями создают значимую победу. Однако зритель провёл с этими ребятами 10 лет и рассчитывал, что каждый получит хотя бы подобие звёздного часа. Не по форме, а по смыслу щёлкнул пальцами, поднял Мьёльнир или уничтожил «Святилище II». Увы, этот звёздный час получают лишь Оди и с натяжкой Хоппер, Джойс и Дастин. А что с остальными ребятами? Они бегают где-то на фоне и создают массовку.

В этом эпизоде приятная драма Фото: Netflix

При этом концептуально финал работает. Не думаю, что за два часа хоть один зритель разревелся, однако многие наверняка растрогались. Потому что Дастин выдал феноменальную речь, арки всех персонажей завершились, а над некоторыми судьбами повис меланхолический вопрос. Погружаться в эту драму приятно, но только если не задумываться. Иначе со сценаристами захочется всерьёз поговорить.

Вот зачем в финальном эпизоде новый твист с Векной? Он не меняет отношение к монстру, ведь тот до последнего остаётся подонком. Как и не влияет на миссию, ведь там по-прежнему есть хорошие ребята и злодей. Деритесь!

Сюжетный поворот создавался словно впопыхах и даже испортил развязку. Всё же к битве с главным антагонистом нас готовили с первого эпизода в 2016 году. Уже там раздавались звуки, характерные для появления Векны. Уже там монстр чудил с телекинезом. И последний сезон лишь подогревал ненависть к негодяю и проговаривал: этот парень породил чуть ли не все проблемы в Хокинге.

Поэтому и странно, когда Дафферы за час до титров называют Векну практически марионеткой. Ради чего? Наверняка ради спин-оффов, где героям тоже нужно с кем-то воевать. Хорошо, что франшиза будет жить. Просто осмысленность хода с Векной такая же, как если бы в последних «Мстителях» посреди драки появился Галактус и крикнул, что Танос — немощь.

Векна оказался не главным злом Фото: Netflix

Таких претензия к финалу много. Они не убивают последний эпизод, но делают его менее драматичным, ценным, целостным. Поэтому вместо слёз и восторгов ты идёшь на агрегатор оценок, ставишь «семёрку» и жалеешь, что «Очень странные дела» так и не реализовали потенциал.

Финал «Очень странных дел»: стоит ли смотреть?

Последний эпизод вышел приятным. Это высокая оценка сама по себе, но слабая для развязки эпической саги, которую мы ждали 10 лет. Что за странный ход с новым злом, что появилось чуть ли не перед титрами? Почему звёздный час достался лишь горстке персонажей? Ответов нет, а без них трудно прощаться с Хокингом со слезами счастья на глазах.

Оценка финала «Очень странных дел» — 7 из 10

Понравилось

Уйма эпика и весёлых сражений

Некоторые важные арки завершили красиво.

Не понравилось