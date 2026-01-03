Скидки
Шестой сезон Очень странные дела: что будет после финала, Истории из 1985 года, братья Даффер

Как «Очень странные дела» продолжатся после финала пятого сезона?
Святослав Лецкий
«Очень странные дела», шестой сезон
Вселенная только начинается.

1 января «Очень странные дела» завершились. К сюжету полно вопросов, многие герои не получили звёздный час — и всё равно прощание с ребятами из Хокинса вышло приятным.

Впрочем, зритель ещё вернётся в город, где смешались ужасы и ламповость, беспросветное зло и искреннее добро. Netflix давно анонсировал анимационный спин-офф, а братья Даффер намекают, что вот-вот появятся новости о другом высокобюджетном проекте.

«Очень странные дела: Истории из 1985-го», мультсериал

Жанр: мистика, ужасы
Дата выхода: 2026 год.

Мультсериал вернёт полюбившихся героев и расширит основной сюжет. События развернутся между вторым и третьим сезонами. Там Оди, Майк, Дастин и другие ребята встретятся с новыми паранормальными угрозами.

Братья Даффер говорят, что вдохновлялись утренними мультфильмами из детства вроде «Охотников за привидениями». По их словам, в анимационном формате удалось воплотить идеи, которые не подходят для лайв-экшена. Других данных об «Историях из 1985-го» пока нет.

Видео размещено на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат Netflix.

Неанонсированный спин-офф

Дафферы проговорились, что готовят ещё один спин-офф с новыми героями. Неизвестно, о фильме речь или о сериале, но история в любом случае расширит мифологию мира.

Финальный сезон «Очень странных дел» ввёл нового злодея и не ответил на ряд вопросов. Откуда взялся тот самый метеорит? Как его получил учёный? Какова природа сущности, что дала Векне силы? Возможно, в спин-оффе что-то прояснится.

Правда, Дафферы прямым текстом говорят: «Мы не станем раскрывать историю Истязателя разума. Это будет очень свежий и новый проект. Но да, он ответит на некоторые оставшиеся вопросы». Отдельно шоураннеры отмечают, что рады начать с чистого листа и поработать над новыми героями, городом и вообще миром. Получается, в Хокинс зрители могут и не вернуться.

«Очень странные дела»

«Очень странные дела»

Фото: Netflix

Чем ещё займутся братья Дафферы?

Наверняка историю разовьют и дальше, но уже без Дафферов. В апреле 2026-го у шоураннеров закончится контракт с Netflix, после чего они уйдут в Paramount. Известно, что их компания Upside Down Pictures готовит фильмы и сериалы по другим франшизам.

Сериал по «Тетради смерти». На Netfix уже выходила одна экранизация, но настолько паршивая, что о ней принято не вспоминать. Дафферы обещают воплотить всё, за что фанаты полюбили аниме и мангу: моральные дилеммы о ценности жизни, интеллектуальную битву Ягами Лайта и Эл, впечатляющие сюжетные повороты.

Сериал «Районы». Дафферы говорят, что у «Районов» и «Очень странных дел» одна ДНК, где есть мистика, ужасы и нотки тёплой ностальгии. Нюанс в том, что с потусторонним сразятся не школьники, а пенсионеры. К слову, сериал уже снят и выйдет в 2026-м.

«Очень странные дела»

«Очень странные дела»

Фото: Netflix

Сериал «Что‑то очень плохое должно случиться». Хоррор, запланированный на 2026-й. В центре сюжета – влюблённая пара, у которой через пару дней свадьба. Вот только накануне праздника происходит нечто ужасное.

Экранизация «Талисмана» Стивена Кинга. История о мальчике, который отправляется в параллельный мир ради талисмана. Там много опасностей, но лишь бесценная вещица может спасти его маму. Шоураннеры тепло отзывались об оригинале, однако в декабре Netflix закрыла проект. Может, однажды для экранизации найдут другой дом?

