Промокоды Standoff 2 в январе 2026 года

В Axlebolt поощряют игроков и иногда выпускают промокоды с бесплатными призами. Делают это они очень редко, на короткий промежуток времени и с ограниченным количеством активаций. Не удивительно, что у постоянных игроков спрос на такие награды не исчезает. Сегодня мы собрали все известные опции для «Стэндофф 2» в одном месте. О голде тоже не забыли…
Рабочие промокоды Standoff 2:
- SO2VOXWIN — 30 ед. граффити «Winter Tale»;
- SO2DEC3 — ящик «Dynasty»;
- SO2BHTRAP — 30 ед. граффити «Gambit»;
- SO2CARNBRAZ — 30 ед. граффити «Prey»;
- BJY73M8YD3AE — M4 «Samurai» StatTrack на 24 часа;
- NJ5FUE3DTYVY — M4 «Revival» StatTrack на 24 часа;
- SO2KIOTOHAN — 30 ед. граффити «X Mark»;
- SO2MCHROSE — 30 ед. граффити «Hasta la Vista»;
- Z7SO2S7 — 30 ед. граффити «Outcast».
Месяц выдался не очень активным, поэтому пополнений промокодов было совсем немного. Обязательно посещайте стримы и официальные страницы игры, чтобы узнать о других наградах.
Standoff 2
Фото: Axlebolt
Как получить голду в Standoff 2
Голда — платный ресурс в «Стэндофф 2», который нужен для покупки предметов. В этом разделе мы указали все легальные способы получения голды. Вот они.
- Использование промокодов. Очень редко в официальных страницах можно найти промокод на голду.
- Покупка золота. Откройте магазин и купите голду за реальные деньги. Самый простой способ.
- Выполнение заданий. При завершении миссий игроки могут получить серебро и с его помощью купить кейсы. Иногда из ящиков может выпасть голда.
- Участие в ивентах. Разработчики запускают акции, приуроченные к праздникам и годовщинам. Участвуйте в этих мероприятиях для получения бесплатных наград и голды.
- Продажа скинов. По аналогии с Counter-Strike 2 игроки могут свободно торговать скинами. Стоит учитывать, что этот способ подходит лишь опытным геймерам, которые знают цену редким вещам в игре.
- Использование сторонних приложений. В некоторых приложениях из Google Play и App Store можно добыть полезные предметы и ценные призы за выполнения простых действий (скачивание приложений и игра, прокачка персонажей, подписка на социальные сети). Будьте осторожны и не используйте приложения из неизвестных источников.
Standoff 2
Фото: Axlebolt