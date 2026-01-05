Скидки
Все новости
Промокоды Standoff 2 на январь 2026: рабочие на ножи, скины, золото

Промокоды Standoff 2 в январе 2026 года
Георгий Глазов
Промокоды Standoff 2 на январь 2026
Комментарии
Что можно получить бесплатно в шутере.

В Axlebolt поощряют игроков и иногда выпускают промокоды с бесплатными призами. Делают это они очень редко, на короткий промежуток времени и с ограниченным количеством активаций. Не удивительно, что у постоянных игроков спрос на такие награды не исчезает. Сегодня мы собрали все известные опции для «Стэндофф 2» в одном месте. О голде тоже не забыли…

Рабочие промокоды Standoff 2:

  • SO2VOXWIN — 30 ед. граффити «Winter Tale»;
  • SO2DEC3 — ящик «Dynasty»;
  • SO2BHTRAP — 30 ед. граффити «Gambit»;
  • SO2CARNBRAZ — 30 ед. граффити «Prey»;
  • BJY73M8YD3AE — M4 «Samurai» StatTrack на 24 часа;
  • NJ5FUE3DTYVY — M4 «Revival» StatTrack на 24 часа;
  • SO2KIOTOHAN — 30 ед. граффити «X Mark»;
  • SO2MCHROSE — 30 ед. граффити «Hasta la Vista»;
  • Z7SO2S7 — 30 ед. граффити «Outcast».

Месяц выдался не очень активным, поэтому пополнений промокодов было совсем немного. Обязательно посещайте стримы и официальные страницы игры, чтобы узнать о других наградах.

Standoff 2

Standoff 2

Фото: Axlebolt

Как получить голду в Standoff 2

Голда — платный ресурс в «Стэндофф 2», который нужен для покупки предметов. В этом разделе мы указали все легальные способы получения голды. Вот они.

  • Использование промокодов. Очень редко в официальных страницах можно найти промокод на голду.
  • Покупка золота. Откройте магазин и купите голду за реальные деньги. Самый простой способ.
  • Выполнение заданий. При завершении миссий игроки могут получить серебро и с его помощью купить кейсы. Иногда из ящиков может выпасть голда.
  • Участие в ивентах. Разработчики запускают акции, приуроченные к праздникам и годовщинам. Участвуйте в этих мероприятиях для получения бесплатных наград и голды.
  • Продажа скинов. По аналогии с Counter-Strike 2 игроки могут свободно торговать скинами. Стоит учитывать, что этот способ подходит лишь опытным геймерам, которые знают цену редким вещам в игре.
  • Использование сторонних приложений. В некоторых приложениях из Google Play и App Store можно добыть полезные предметы и ценные призы за выполнения простых действий (скачивание приложений и игра, прокачка персонажей, подписка на социальные сети). Будьте осторожны и не используйте приложения из неизвестных источников.
Standoff 2

Standoff 2

Фото: Axlebolt

Избегайте использования читов и перехода по сомнительным ссылкам на веб-сайты, чаты, сервисы, игры, приложения, каналы и прочие ресурсы. Новичкам в игровом мире «Стэндофф 2» стоит помнить, что такие действия могут привести к утрате доступа к аккаунту, потере игровых предметов и денежных средств. Всегда будьте бдительны и осторожны!
Комментарии
