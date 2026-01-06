Лучшее с CES 2026: каким выглядит будущее технологий — LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 6 января, стартовала технологическая выставка CES 2026, где компании со всего мира прилетают с целью показать будущее — безумные технологии, которые не факт, что будут реализованы в потребительской продукции, неожиданные новинки ближайших месяцев и абсолютно нетривиальные продукты в новых категориях.

Consumer Electronics Show проходит в Лас-Вегасе с 6 по 9 января. «Чемпионат» запускает LIVE, в котором мы будем рассказывать о смелых идеях больших корпораций и маленьких стартапов.

Сначала старые Только важные Live Илья Корпылёв ASUS привезла на CES 2026 технику в коллаборации с Kojima Productions — ноутбук ROG Flow Z13-KJP, мышь, коврик и гарнитуру. Дизайном занимался художник всех Metal Gear и дилогии Death Stranding Ёдзи Синкава. В ноутбуке установлен AMD Ryzen AI Max+ 395 со встройкой Radeon 8060S, дополняет её 128 ГБ LPDDR5X-8000 в максимальной комплектации. Аккумулятор на 70 Вт•ч поддерживает быструю зарядку до 50% за 30 минут. На борту также IPS-панель с 2К разрешением и 180 Гц. Цена пока не раскрывается. Фото: ASUS Фото: ASUS Фото: ASUS

Беспроводные телевизоры? Дальнейший рост ИИ? Портативные игровые ПК? И, конечно, сколько всё это будет стоить, если учитывать колоссальный бум цен из-за ситуации с дефицитом памяти во всех категориях железа, где она применяется (спойлер: почти везде). Но про это мы вряд ли узнаем конкретно на выставке.