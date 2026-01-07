Лучшие игры 2025 года

Вряд ли кто-то рассчитывал, что 2025-й окажется громким на игровые новинки — никаких больших хитов заранее не было заявлено, а единственный по-настоящему видный релиз давно отодвинулся на 2026-й. Однако игровая индустрия всегда умеет удивлять, и 2025-й порадовал, кажется, абсолютно всех любителей виртуальных развлечений.

«Чемпионат» подвёл итоги ушедшего года и готов назвать 10 лучших игр по версии авторов и редакторов издания. К сожалению или счастью, победитель оказался образцово очевидным, однако другие места могут приятно удивить многих.

10-е место — Cronos: The New Dawn

Разработчик: Bloober Team

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series, Switch 2

Дата выхода: 5 сентября 2025 года.

Автор: Михаил Шевкун

Cronos: The New Dawn Фото: Bloober Team

Прошедший мимо многих научно-фантастический хоррор про советскую Польшу и путешествия во времени многим напоминал «восточноевропейскую Dead Space», но на самом деле «Кронос» – самостоятельное произведение, которое отправляется к истокам жанра «ужасы на выживание» . Здесь действительно придётся выживать — превозмогать сражения и тактически обдумывать каждый свой шаг, чтобы обхитрить противников и сохранить как можно больше ресурсов (патронов, аптечек).

Игра напряжённая на уровне геймплея, однако никогда не становится слишком сложной — сейчас в Cronos всего один уровень сложности (но уже скоро выпустят лёгкий уровень), что для современных игр немыслимо, однако благодаря этому команда смогла сбалансировать каждое сражение, каждую стычку и каждый момент. Получилось круто.

Конечно, Cronos не идеальная — поначалу интригующая история скатывается в пустую мыльную оперу, а сами сражения могли быть более разнообразными. Но поклонникам Resident Evil, Silent Hill и других хорроров на выживание сыграть в Cronos: The New Dawn нужно обязательно.

Девятое место — «Призрак Ётэй»

Разработчик: Sucker Punch

Платформы: PS5

Дата выхода: 2 октября 2025 года.

Автор: Артём Ращупкин

«Призрак Ётэй» Фото: SIE

«Призрак Цусимы» вышла одной из лучших игр своего поколения, эффектно завершив эпоху PS4. Игра работала по правилам не просто развлечь, но и поразить красотой феодальной Японии. И у неё это получилось идеально. От «Призрака Ётэй» было сложно ожидать чего-то совершенно нового. Она просто взяла и улучшила то, что хорошо работало у предшественницы.

На выходе получился стандартный «безопасный сиквел» с новым миром, героиней, активностями и набором оружия. Локация стала значительно больше и охватила северные и непокорённые земли Японии, включая регион Эдзо, который известен сейчас как Хоккайдо.

При этом Ghost of Yotei — это не прямое продолжение Ghost of Tsushima. Игра рассказала новую историю о мести, расширив исторический и географический контекст и показав другую часть Японии — спустя 300 лет после событий первой части. И пусть она не предложила ничего экспериментально нового, но вышла настолько же красивой и отточенной, как и первая часть.

Восьмое место — Split Fiction

Разработчик: Hazelight

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series, Switch 2

Дата выхода: 6 марта 2025 года.

Автор: Игорь Любавин

Split Fiction Фото: EA | Hazelight

Юсеф Фарес — один из важнейших творцов игровой индустрии. Вот уже 12 лет ливанский постановщик создаёт сюжетные кооперативные игры, с каждым разом устанавливая новую планку в жанре.

Split Fiction не стала исключением — это, пожалуй, самый дорогой кооперативный проект в истории. Невероятно разнообразная игра, которая умело чередует фэнтези и фантастику, рассказывая историю о дружбе начинающих писательниц.

И пусть в этот раз сюжет немного подкачал, но мы получили очень весёлую 14-часовую игру, где можно почувствовать себя Гарри Поттером и героем из фильмов «Трон».

Седьмое место — Death Stranding 2: On The Beach

Разработчик: Kojima Productions

Платформы: PS5

Дата выхода: 26 июня 2025 года.

Автор: Михаил Шевкун

Death Stranding 2 Фото: SIE

Хидео Кодзима всегда умел удивлять, но не в случае Death Stranding 2 — мы уже выше говорили про «безопасные сиквелы», и Death Standing 2 стала именно таким продолжением. Она ничего не перепридумывает, а лишь наводит лоска на том, что не так хорошо или понятно работало в первой части.

Главным изменением сиквела стала доступность: он намного проще и понятнее. Кодзима признавался, что хотел сделать продолжение более массовым, снизив порог входа. Часть поклонников оригинала не оценила такие изменения, желая увидеть развитие идей футуристического курьера. Другие, наоборот, обрадовались множеству новых возможностей и продолжению сюжета.

Шестое место — Silent Hill f

Разработчик: Neobards

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Дата выхода: 24 сентября 2025 года.

Автор: Илья Корпылёв

Silent Hill f Фото: Konami

Это первая за долгое время новая часть Silent Hill (ремейк Silent Hill 2, очевидно, ремейк). Игра во многом ломает «кости» серии и переносит события в японский провинциальный город 1960-х годов, что меняет визуальный язык и тематику хоррора: вместо индустриального упадка в центре сюжета находятся социальное давление и изоляция.

Геймплейно Silent Hill f заметно отличается от классических частей. Боевая система играет важную роль и строится вокруг ближнего боя, уклонений и управления выносливостью, при этом сохраняется структура хорроров на выживание — исследование, головоломки, контроль ресурсов и несколько концовок. Это позволяет игре выступать самостоятельным проектом внутри франшизы и закрепиться среди ключевых хоррор-релизов 2025 года.

Пятое место — Arc Raiders

Разработчик: Embark

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Дата выхода: 30 октября 2025 года.

Автор: Святослав Лецкий

Arc Raiders Фото: Embark

Arc Raiders можно хвалить за многое. За оптимизацию и красивую графику. За умных роботов, что обучаются в реальном времени и раз за разом удивляют. За изумительные схватки с огромными железяками, от которых постоянно что-нибудь отваливается.

Главный плюс в том, что каждая вылазка складывается в историю. Вот вы добыли уйму ценностей, но пропустили автоматную очередь от игрока-предателя, что обещал с вами дружить. А вот погибли с тоннами бесценного лута, однако добрый игрок внезапно оживил вас и сопроводил до точки эвакуации. Теперь же вообще поболтали с незнакомцем, который подарил на прощание оливки для прокачки домашнего петуха.

Такие истории могут вдохновлять, смешить или бесить. Зато Arc Raiders никогда не оставляет равнодушным.

Четвёртое место — Kingdom Come: Deliverance 2

Разработчик: Warhorse

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Дата выхода: 4 февраля 2025 года.

Автор: Игорь Любавин

Kingdom Come: Deliverance 2 Фото: Deep Silver

В далёком 2018 году создатель «Мафии» Даниэль Вавра выпустил Kingdom Come: Deliverance — свою новую большую игру: хардкорную средневековую RPG, которая намеренно отказалась от фантастических элементов в пользу реалистичного отображения Чехии XIV века. Проект получил смешанные оценки, но в основном из-за обилия багов, общей бюджетности и спорной боевой системы.

Спустя семь лет Вавра вернулся с Kingdom Come: Deliverance 2 — куда более «современным» продолжением. Это одна из самых проработанных игр 2025 года: с разветвлённым сюжетом, увлекательными квестами и более эпичной историей, где хватило места и юмору, и драме.

Сиквел можно назвать улучшенной первой частью: авторы пересобрали формулу оригинальной игры, учли отзывы геймеров и создали ультимативную RPG, которую сравнивают с «Ведьмаком 3» и другими выдающимися представителями жанра. Пускай проекту не удалось взять ни единой награды на The Game Awards, в нашем топе это определённо лучшая ролевая игра 2025 года и один из самых дотошных тайтлов о Средневековье в истории.

Третье место — Battlefield 6

Разработчик: DICE, Criterion, Ripple Effect, EA Motive

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Дата выхода: 10 октября 2025 года.

Автор: Макар Паламаренко

Battlefield 6 Фото: EA

Battlefield была на грани выживания после выхода Battlefield 2042: зрелищность баталий и разрушительные погодные условия совершенно не оправдывали отсутствие глубокой боевой системы и скудность карты. Через обновления игру пытались спасти, однако фундаментальные проблемы решить было практически невозможно.

Battlefield 6 с ходу пошёл по иному пути, вернув более серьёзный тон и отправившись в современный конфликт — впервые с Battlefield: Hardline. Никаких кислотных скинов, никаких лёгких пострелушек, никаких лишних элементов — только честные бои, где командное взаимодействие гораздо важнее большого количества убийства в личной статистике.

Сюжетная компания Battlefield 6 часто выставляется как минус игры, но на самом деле это грамотная подготовка к ожесточённым боям. Демоверсия. В мультиплеере же авторы ещё до выхода крупных обновлений представили большое разнообразие режимов и четыре абсолютно разных класса, каждый из которых необходим для удачного завершения боя. Словом – подарок фанатам!

Второе место — Dispatch

Разработчик: AdHoc

Платформы: ПК, PS5 (Switch 1 и Switch 2 в конце января)

Дата выхода: 12 ноября 2025 года.

Автор: Степан Манин

Dispatch Фото: AdHoc

Пример того, как без экшена, без привычного геймплея и даже без неожиданных сюжетных поворотов можно создать крепкую драмеди о простой жизни. Разработчикам не понадобилось изобретать лишние механики — они использовали ровно те инструменты, которые были уместны для этой истории: живых героев и ситуации, в которые легко поверить. В итоге получился концентрированный нарративный опыт в супергеройской обёртке, где важно не «что будет дальше», а с кем это случится и как.

Эту игру проходят на одном дыхании, потому что она работает прежде всего как история — искренняя, смешная и человечная. В ней легко найти отдушину. Ты включаешь эпизод и выходишь с улыбкой, независимо от того, что происходит на экране. Это короткая игра на несколько вечеров о сломанных людях, ищущих второй шанс.

Первое место — Clair Obscur: Expedition 33

Разработчик: Sandfall

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Дата выхода: 24 апреля 2025 года.

Автор: Михаил Шевкун

Clair Obscur: Expedition 33 Фото: Sandfall

А кто ещё мог оказаться на первом месте? Clair Obscur: Expedition 33 стала абсолютным фаворитом не только у геймеров и критиков по всему миру, но и даже у редакции «Чемпионата» — мы, если что, даже в 2023 году выбрали лучшей игрой года не Baldur's Gate 3, а Alan Wake 2, поэтому выбор для нас выбор оказался нетривиальным.

Clair Obscur: Expedition 33 преуспела во всём, это потрясающее сюжетное приключение в забытом для массового игрока жанре. Игра ничего не придумала сама, её разработчики просто пошли против трендов и создали произведение для себя — такую игру, в которую они сами хотели бы поиграть.

В очередной раз оказалось, что подобный подход сворачивает горы, а Expedition 33 определённо лучшая игра 2025 года. Если пропустили — самое время пройти шедевр .

