Лучшие российские игры 2025 года: про многие вы даже не слышали

2025-й стал хорошим годом для российских разработчиков. Быть может, они не выпустили дорогих блокбастеров уровня Atomic Heart и Space Marine 2, но преуспели среди инди и пару раз так ловко скомбинировали жанры, что породили нечто новое. В какие новые российские игры стоит поиграть?

Of Ash and Steel

Жанр: RPG

Дата выхода: 24 ноября 2025 года

Цена: 949 рублей

Of Ash and Steel Фото: Tiny Build

За что игроки когда-то полюбили «Готику»? За ощущение беспомощности в начале, когда ты даже крысу убивал с трудом, и великое могущество в финале. За безжалостный мир, где на каждом шагу интересная история, неоднозначный квест или ценный лут. За уникальную ламповую атмосферу, которой не мешают даже корявость и баги.

Всё это есть в Of Ash of Steel. Вашим стартовым оружием станет культя калеки. Первая схватка с хилым юнгой завершится глубоким нокаутом. Сюжетный квест вынудит таскать бочки и вырывать сорняки. Герой покажется настолько ничтожным, что при попытке ударить киркой по жиле скажет: «Я недостаточно хорош для этого».

Похоже, чтобы ещё сильнее приблизить игру к «Готике», в неё даже багов добавили: то квестовый предмет исчезнет, то важный персонаж откажется говорить. Однако проходить Of Ash and Steel всё равно приятно. Потому что мир полон сюрпризов и испытаний, герой настойчиво крепнет, а квесты сочетают юмор, суровость и неожиданные повороты. Вас то обманут, то побьют, то окажут впечатляющую поддержку. В общем, если соскучились по играм Piranha Bytes, попробуйте российскую новинку.

Видео размещено на YouTube-канале tinyBuildGAMES. Права на видео принадлежат компании tinyBuild.

Anoxia Station

Жанр: стратегия, выживание

Дата выхода: 9 мая 2025 года

Цена: 666 рублей

Anoxia Station Фото: Abylight Studios

Вы — отважные исследователи, которые ради бесценных ресурсов погружаются под землю. Вокруг мрак, отчаяние и следы прошлых экспедиций — сгинувших и растерзанных. Рабочим постоянно чего-то не хватает: кислород заканчивается, радиация нарастает, становится слишком холодно или, наоборот, невыносимо жарко. Задача — разведывать местность и возводить постройки, что подарят ещё один день.

Anoxia Station чем-то напоминает Frostpunk, но с одной особенностью. Вашими врагами станут не только ухудшающиеся условия, но и подземные твари. Они лезут изо всех щелей, ломают здания, убивают людей и даже притворяются детьми, что плачут в тёмной пещере. Если не позаботитесь об обороне и не скомбинируете оружие, то и ваша вылазка завершится смертью.

Игру создали всего два разработчика и при этом блестяще передали чувство нарастающей паранойи. Всё благодаря беспощадным механикам и феноменальному визуалу. В Anoxia Station в любой тени что-то мерещится, и каждый пиксель нагоняет жути.

Видео размещено на YouTube-канале Abylight Studios. Права на видео принадлежат компании Abylight Studios.

Kiborg

Жанр: экшен-рогалик

Дата выхода: 30 апреля 2025 года

Цена: 880 рублей

Kiborg Фото: Sobaka Studio

В «Киборге» хватает недостатков. История сомнительная, освещение не всегда работает нормально, локации зачастую скучные. Зато разработчики из Sobaka Studio с первой игры создают роскошный мордобой. Вот и в Kiborg приятно залетать на арены, ломать одно лицо за другим и устраивать кровавые добивания.

Сражения здесь, как в серии Batman Arkham — с парированиями и тем самым танцем, когда ты грациозно скачешь между противниками. Отличие в том, что Kiborg — рогалик, где в каждом забеге складывается уникальный билд. В этот раз ты поджигаешь землю, палишь из дробовика и пускаешь шаровые молнии. В следующий – призываешь армию существ, что настойчиво лупят босса.

Другой плюс – в прогрессии. Даже неудачный забег приносит валюту, чтобы повысить урон, прокачать здоровье и открыть ультимативное снаряжение. Поэтому даже после неудачных вылазок понимаешь: ты проиграл, но стал сильнее — и в следующий раз точно справишься.

Видео размещено на YouTube-канале Sobaka Studio. Права на видео принадлежат компании Sobaka Studio.

Static Dread

Жанр: хоррор, симулятор смотрителя маяка

Дата выхода: 6 августа 2025 года

Цена: 490 рублей

Static Dread Фото: Polden Publishing

Герой Static Dread становится смотрителем маяка. Работа, казалось бы, спокойная: держи прожектор включённым, прокладывай маршрут и наслаждайся безмятежным океаном. Вот только день за днём мир летит к чертям. На небе появляется странное сияние, округу заполняет новый наркотик, из моря лезут жуткие твари, а всемогущая тьма словно играет с вами — подкидывает скримеры, вырубает свет и сводит с ума.

В такой безумной обстановке вы должны работать, следить за рассудком и принимать сложные решения. Кому помочь, а кем пожертвовать? Спасти несчастных моряков или ради высшего блага направить их в пасть монстра? В конце концов, погубить мир или спасти близких? Все эти решения повлияют на концовку.

Разработчики определённо вдохновлялись Papers, Please, но при этом наполнили игру множеством занятных механик. Вы будете рыбачить, закупать продукты и даже исследовать маяк. Всё же в паре комнат уместилось множество секретов. Если не отыщете их, вряд ли придёте к хорошему финалу.

Видео размещено на YouTube-канале GameTrailers. Права на видео принадлежат компании Polden Publishing.

No, I'm not a Human

Жанр: хоррор

Дата выхода: 15 сентября 2025 года

Цена: 490 рублей

I’m not a Human Фото: Critical Reflex

Одна из самых параноидальных игр последних лет. Её главный секрет – в сеттинге, где солнце обезумело и сжигает людей, а из-под земли вылезли Гости. Эти существа притворяются выжившими и напрашиваются к вам домой. Зачем? Чтобы съесть других бедолаг, которых вы приютили. Проблема в том, что одиночек Гости тоже съедают, поэтому в ваших комнатах кто-то непременно должен жить.

Вечером вы решаете, кого впустить и кого прогнать. А днём пристально смотрите на соседей и пытаетесь понять: кто из них монстр? Цена ошибки всегда высока: если ошибётесь, то либо убьёте невинного, либо скоро обнаружите обглоданный труп.

У истории много концовок. Вы присоединитесь к сектантам, сойдёте с ума и устроите безумные перестрелки, будете растерзаны толпой или даже подружитесь с грибом. Однако безоговорочно хорошего финала не ждите. В таком жутком мире он невозможен.

Видео размещено на YouTube-канале Trioskaz. Права на видео принадлежат компании Critical Reflex.

The King is Watching

Жанр: стратегия, рогалик

Дата выхода: 21 июля 2025 года

Цена: 499 рублей.

The King is Watching Фото: Tiny Build

Иногда наши разработчики так комбинируют знакомые механики, что получается нечто новое. Взять The King is Watching. Это стратегия, где вы возводите постройки, кормите подданных и собираете армию. Это tower defence, где орки, гоблины и драконы атакуют ваши ворота, а юниты автоматически их защищают. Это рогалик, где игра раз за разом начинается с нуля, однако каждая неудачная попытка открывает заклинания, постройки и войска.

Ещё интереснее тот факт, что подданные работают лишь в том случае, когда король за ними наблюдает. Увы, взор ограничен, поэтому вы постоянно выбираете: сейчас важнее вода, пшеница или новый солдат?

Из этой концепции складывается одна из самых увлекательных игр года. Ты в ней проигрываешь, прокачиваешься и делаешь новую попытку — и так до глубокой ночи. Оторваться от The King is Watching трудно.

Видео размещено на YouTube-канале GameTrailers. Права на видео принадлежат компании tinyBuild.

«Спарта 2035»

Жанр: пошаговая тактика

Дата выхода: 4 ноября 2025 года

Цена: 999 рублей.

«Спарта 2035» Фото: Lipsar Studio

«Спарту 2035» зачастую называют копиркой XCOM 2, но в сеттинге с ЧВК и африканскими террористами. Те же два хода: один на перемещение, один – на действие. Те же укрытия, без которых любого бойца мгновенно пристрелят. Тот же режим наблюдения, пусть и на манер Gears Tactics с выслеживанием врага в конкретной зоне.

Но разве это плохо, если Firaxis не торопится с продолжением? Тем более в нашей игре нет комичных промахов с расстояния в два метра. Раз обошли с фланга и заняли хорошую позицию, то непременно попадёте.

В «Спарте» были минусы. Во времена раннего доступа игра душила повторяющимся контентом, в первые дни релиза — переизбытком жирных врагов, сломанной экономикой и багами. К счастью, разработчики слушали аудиторию, оперативно выпускали патчи и в итоге сделали хорошую тактику. Фанатам XCOM 2 наверняка понравится.

Видео размещено на YouTube-канале Lipsar Studio. Права на видео принадлежат компании Lipsar Studio.

The Scouring

Жанр: стратегия в реальном времени

Дата выхода: 12 августа 2025 года

Цена: 899 рублей

The Scouring Фото: Orc Group

Идеальная стратегия, чтобы вернуться во времена, когда все строили зиккурат и обретали власть, которая не снилась отцу Артаса. В The Scouring вы так же строите казармы, рубите деревья, лезете в золотые шахты и собираете армию из орков или людей. Фанаты Warcraft 3 запустят новинку и сразу ощутят былой уют.

The Scouring можно покритиковать за фракции, слишком похожие друг на друга. За пассивных ИИ-союзников или ИИ-врагов, что ставят исключительно на создание дешёвых многочисленных войск. За среднюю сюжетную кампанию. Однако нет ничего приятнее, чем заглянуть в мультиплеерную баталию и потягаться с другими игроками — прямо как в компьютерных клубах 20 лет назад.

Видео размещено на YouTube-канале GameTrailers. Права на видео принадлежат компании Orc Group.

«Лихо одноглазое»

Жанр: хоррор, головоломка

Дата выхода: 28 июля 2025 года

Цена: 599 рублей

«Лихо одноглазое» Фото: Morteshka

«Лихо одноглазое» разработала студия Morteshka, известная по хитовой «Чёрной книге». Команда могла бы пойти по лёгкому пути, взяться за сиквел и неизбежно преуспеть. Однако смелые экспериментаторы взялись за чёрно-белый хоррор без стрельбы. В «Лихе» только ходьба, головоломки, редкие побеги от монстра и погружение в славянскую жуть.

В первую очередь это хоррор, но нестандартный. Он не так уж часто вкалывает новые порции адреналина. Игра скорее обволакивает мраком, историями, тайнами. При этом талантливо доносят вроде бы прозаичные, но мудрые и для кого-то даже целительные идеи. Герои говорят: «Не повстречав лиха, истину не сыщешь». То есть не попав в переделку и не согласившись на испытание, не найти ни счастья, ни себя. Morteshka определённо придумала себе испытание и вряд ли коммерчески преуспела. Зато сотворила искусство.

Видео размещено на YouTube-канале Morteshka. Права на видео принадлежат компании Morteshka.

Broken Arrow

Жанр: варгейм, стратегия

Дата выхода: 19 июня 2025 года

Цена: 2000 рублей

Broken Arrow Фото: Slitherine Ltd.

Игры вроде Broken Arrow чаще называют не стратегиями, а именно варгеймами. В последних мало собрать топовых юнитов и кинуть их в бой. Вы должны ещё и контролировать каждый отряд — причём с поразительной дотошностью.

Выпустили самолёт? Он рухнет, если топливо закончится, а вы не дадите команду вернуться на базу. Вызвали «Иглу», чтобы ни один дрон не проскочил? Эти самые дроны без проблем подорвут установку, если не уследите за патронами. Собрали разведчиков? Отключите им автоматическую стрельбу, иначе враги засекут их и накроют артиллерийским огнём. Каждая битва состоит из сотен подобных нюансов.

Ещё больше интереса добавляет факт, что Broken Arrow рассказывает о вымышленном конфликте России и США. Правда, с этим нюансом связаны и негативные отзывы: там люди вот уже полгода спорят, чья армия сильнее. Одни видят дисбаланс в сторону России, других огорчает мощь Америки. Разработчики постоянно патчат обе стороны, однако споры всё не утихают.

Видео размещено на YouTube-канале SlitherineGames. Права на видео принадлежат компании Slitherine Ltd.

Lessaria: Fantasy Kingdom Sim

Жанр: стратегия

Дата выхода: 20 октября 2025 года

Цена: 749 рублей

Lessaria: Fantasy Kingdom Sim Фото: Polden Publishing

Помните стратегию Majesty из нулевых? Она выделялась непрямым контролем юнитов. Вы не могли кликнуть по юниту и натравить его на врага. Зато вы влияли на его действия косвенно: например, назначали награду за цель. В Lessaria вы занимаетесь тем же самым.

Игру трудно критиковать за копирование идей, ведь последняя Majesty была мобильной и вышла 14 лет назад. С тех пор жанр практически мёртв, но Lessaria возвращает его к жизни. Вы снова нанимаете героя и, чтобы сделать его сильнее, строите кузню, таверну, магазин. А затем придумываете задание и назначаете награду. Заниматься этим по-прежнему приятно.

Релиз вышел скомканным, и игру раскритиковали за баги, баланс, слабый ИИ. Но с тех пор вышло много патчей, и оценки стали положительными. Поэтому фанатам Majesty не стоит пропускать новинку.

Видео размещено на YouTube-канале GameTrailers. Права на видео принадлежат компании Polden Publishing.

Restaurats

Жанр: кооперативный симулятор кулинара

Дата выхода: 7 ноября 2025 года

Цена: 799 рублей

Restaurats Фото: Polden Publishing

Вы играете за крыс, которые управляют фэнтезийной таверной. К вам заходят гоблины, скелеты, вампиры и прочая нечисть. Все хотят вкусно перекусить. Ваша задача — приготовить нужное блюдо, вовремя его подать и при этом расширять заведение, закупать ингредиенты, прокачиваться и зарабатывать партией в покер. В одиночку с этим завалом не справиться, а вот с друзьями всё реально.

Restaurats — игра не о том, как преуспеть. Скорее о том, как смешно облажаться. Потому что ваши друзья будут готовить всякую дрянь, подавать её не тем клиентам, бестолково тратить деньги. Это могло бы раздражать, но в данном случае чаще вызывает приступы смеха. Всё же атмосфера комичная, а сюжет подкидывает уйму нелепых испытаний. В общем, идеальный вариант, чтобы провести весёлый вечер.

Видео размещено на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат компании Polden Publishing.

«Русы против Ящеров 2»

Жанр: слэшер

Дата выхода: 27 марта 2025 года

Цена: 333 рубля

«Русы против Ящеров 2» Фото: Smola Game Studio

Первая часть «Русов против Ящеров» стала хитом исключительно за счёт мемов. Вторая тоже наполнена шутками, кроссоверами с «Пятёрочкой» и способностями, когда герой становится бочкой с квасом. Но ещё она стала вполне приличной игрой.

Продолжение хорошо выглядит, истреблять ящеров причудливыми комбо весело, а на заданиях хватает разнообразия вроде погонь на динозаврах и сражений с боссами. В результате собраться с друзьями, испить байкальской воды и на пару вечеров погрузиться в абсурдный мир — заманчивая идея.

Видео размещено на YouTube-канале The Bratans. Права на видео принадлежат компании Smola Game Studio.

«Земский собор»

Жанр: экшен

Дата выхода: 4 ноября 2025 года

Цена: 613 рублей

Когда-то весь мир смеялся над польскими играми, а теперь местные разработчики выпускают хит за хитом. Потому что учились на ошибках и двигались вперёд. Вот и разработчики «Сайберия Нова» сделали выводы. Их новая игра далека от идеала, однако чаще веселит, чем раздражает.

«Земский собор» Фото: «Сайберия Нова»

Да, приключения Кирши полны избыточного хардкора и корявого стелса. Однако зимняя Москва неприлично красивая, добивать иностранных захватчиков приятно, мини-игры с армрестлингом и камешками разнообразят прохождение. Главное, что игра линейна и проходится за семь часов — поэтому не успевает утомить.

Видео размещено на YouTube-канале Zone of Games. Права на видео принадлежат компании «Сайберия Нова».

Hail to the Rainbow

Жанр: приключение, экшен

Дата выхода: 27 ноября 2025 года

Цена: 690 рублей

Hail to the Rainbow Фото: Сергей Носков

Если запустите Hail to the Rainbow, не зная предыстории, точно решите: игру разработала большая команда с приличным бюджетом. И уж точно не поверите, что её в одиночку сделал Сергей Носков.

Здесь внятная боевая система, механики выживания, уйма головоломок и даже мини-игры. Причём каждый пункт дотошно проработан. Если сядете за руль, будете вручную запускать двигатель, менять передачи и включать дворники. А если крафтите зарядку, то берите детальки и крепите друг к другу.

Даже визуал великолепен. Вокруг постапокалипсис, вдали возвышаются роботы, по небу летят дирижабли, а в каждом пикселе – глубинная меланхолия с искоркой покоя и надежды. Трудно представить, сколько сил и терпения понадобилось, чтобы в течение шести лет делать такое. Главное, не ждите от Hail to the Rainbow задорного экшена. Она больше про приключение, исследование и загадки.

Видео размещено на YouTube-канале «Сергей Носков». Права на видео принадлежат Сергею Носкову.