Лучшие фильмы 2025 года

В 2025-м вышло столько классных фильмов, что на следующем «Оскаре» будет битва за битвой. Кинокомпании выпускали камерные драмы и дорогие блокбастеры, изобретательные хорроры и удачные комедии. Но какой фильм был лучшим? Узнаем, когда вы проголосуете за своих фаворитов.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.