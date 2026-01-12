8 лучших прокачиваемых танков девятого уровня в «Мире танков»

Чем хороши девятые уровни по сравнению с 10-ми? Не только тем, что эти машины чуть слабее по своим характеристикам по сравнению с топовыми машинами своих веток. 10-й уровень менее выгоден как по финансам, так и по конкуренции — бо́льшую часть времени «десятки» играют со своим уровнем или с 11-м, в то время как «девятки» часто попадают к «восьмеркам». Рассказываем, какие машины девятого уровня стоит оставить в ангаре для фана.

WZ-111 model 1-4

Тип техники: тяжёлый танк

Нация: Китай

Китайский тяжёлый танк, ведущий к WZ-111 model 5A, который на 10-м уровне является прекрасной альтернативой ИС-7 и одним из лучших тяжёлых танков прорыва. Брат помладше, надо сказать, вышел не хуже. На девятом уровне WZ-111 model 1-4 чувствует себя настолько же прекрасно. Он наказывает противников мощным разовым уроном в 490, но требует умения правильно маскировать слабый корпус, который отлично прошивается многими одноклассниками.

Зато лоб топовой башни хорошо бронирован и часто вызывает рикошеты. При максимальной скорости в 50 км/ч WZ-111 model 1-4 — один из самых быстрых тяжей на своем уровне. Это позволяет ему быстро перемещаться между флангами и занимать ключевые позиции.

Е-75

Тип техники: тяжёлый танк

Нация: Германия

Классический немецкий танк с отличным бронированием и идеальной пушкой. Верхний бронелист Е-75 не пробить ничем. Такой же крепкой вышла и башня. Танк оснащён точным и пробивным орудием с разовым уроном в 490 и имеет хорошие для тяжа показатели подвижности.

Из других плюсов — высокий запас прочности. А из минусов — большие габариты и, как следствие, слабая маскировка, частые повреждения модулей (двигатель и боеукладка страдают чаще и больше всего) и плохие углы вертикальной наводки. Впрочем, для многих танков это вовсе и не минусы — слишком уж много в этом танке хорошего, чтобы обращать на них внимание. Главное, что немецкий монстр прощает некоторые ошибки и позволяет играть от себя, а не от сетапа.

СТ-1

Тип техники: тяжёлый танк

Нация: СССР

Один из самых бронированных и универсальных тяжёлых танков на своём уровне. Основная его роль — агрессивно продавливать фланги. У него очень крепкая башня и хорошо бронированный корпус с отличными углами наклона. Борта — одни из самых толстых на уровне.

Имеет отличные для советской техники углы склонения орудия вниз в -10 градусов, хороший (но далеко не лучший) разовый урон в 440 и бронепробитие базовым снарядом в 258 мм. По сути, это пушка 10-го уровня. Также СТ-1 может похвастаться большим запасом прочности. Негативных сторон две — башня крутится очень медленно, а стабилизация и сведение оставляют желать лучшего. Будьте готовы, что пушка будет попадать не всегда и косить даже при полном сведении.

FV4004 Conway

Тип техники: противотанковая установка

Нация: Великобритания

FV4004 Conway — отличный снайпер для терпеливых игроков. Так сказать, «бабаха» на минималках. На альтернативной пушке и фугасах Conway может наносить за выстрел до 1000 урона. А если скорострельность превыше всего, можно пересесть на орудие с уроном в 400.

У британской ПТ-САУ ещё и подвижность на уровне, а также есть полноценная вращающаяся башня, которая позволяет вести равный бой с быстрыми крутящими противниками. Но есть и минусы: это отсутствие хоть какой-то брони, большие габариты и низкая скрытность. Маскировка на этом танке неэффективна, поэтому после выстрела лучше сразу откатываться в укрытие.

Waffenträger auf Pz. IV

Тип техники: противотанковая установка

Нация: Германия

Снайпер из кустов, жалящий очень больно своим суперточным орудием. «Вафля-пазик» в игре уже давно, но за прошедшее время свою актуальность не растерял. Это блестящий снайпер, требующий осторожной игры. В умелых руках немецкая установка может легко контролировать фланг и наносить огромный урон, оставаясь невидимой за счёт безупречной маскировки.

В этом танке есть почти все — и прекрасная скорострельность, и идеальная точность, и хороший разовый урон в 560, и приличная динамика. Единственное – придётся привыкнуть как к отсутствию брони, так и к своеобразным углам вертикальной наводки. 4 градуса — этого явно мало.

Т30

Тип техники: противотанковая установка

Нация: США

Так уж повелось, что королями на девятых уровнях являются противотанковые установки. Американская Т30 не исключение. Это очень сильная ПТ-САУ с грозной пушкой. Скорострельность при разовом уроне 750 радует. Бронепробитие базовым снарядом — тоже.

В отличие от многих других противотанковых установок, Т30 имеет полностью вращающуюся башню и углы вертикальной наводки в -10 градусов. А ещё очень крепкую броню в самой башне, которая занимает бо́льшую часть танка. Минусов не так много: это и долгое сведение, и посредственная точность, и отсутствие хоть какого-то бронирования в самом корпусе.

Т95

Тип техники: противотанковая установка

Нация: США

Медлительная, неповоротливая, но самая бронированная на своём уровне противотанковая установка с крутой пушкой. Если есть личные боевые задачи на танкование, то берём Т95 и кайфуем. Пробить этот ходячий дот со средних и дальних дистанций, если танк стоит к вам лбом, почти невозможно. Т95 защищен 305-миллиметровой броней, а сам корпус низкий и рикошетный.

Оснащена машина точным 120-миллиметровым орудием с разовым уроном в 750. А ведь, помимо брони, у танка большой запас прочности. Если вы привыкнете к крайне низкой подвижности, то сможете выносить целый мешок как настреленного урона, так и натанкованного.

Т49

Тип техники: противотанковая установка

Нация: США

Как классический лёгкий танк Т49 никакой. Габариты машины большие, а маскировка (несмотря на отличный обзор) слабая. Но весь смысл этого танка и весь его фан в другом. Фугасница, которая может нанести до 900 урона за выстрел в незащищённое место, дарит незабываемые эмоции и адреналин. Ваша цель — отвлекать и наносить сокрушительные удары по незащищённым местам противников, когда они сосредоточены на ком-то другом.

Броня у танка чисто номинальная и не защищает ни от чего, а разгон и динамика — посредственная для лёгкого танка. Но если понять Т49 и играть на нём, как на среднем танке, то поменять его на XM551 Sheridan (танк 10-го уровня) и вовсе не захочется.