Самые ожидаемые игры 2026 года

Видеоигры не перестают удивлять: когда наступал 2025 год, никто точно не ожидал увидеть настолько много крутых релизов, и это с учётом переноса GTA 6 на 2026-й. Однако наступивший год определённо делает заявку на один из лучших в истории.

Мы в редакции составили топ-10 самых ожидаемых игр ближайших 12 месяцев с учётом предпочтений редакции — во главе оказалась не новинка Rockstar, а нечто другое.

10-е место — Saros

Разработчик: Housemarque

Прошлые работы: Returnal, Resogun, Dead Nation

Дата выхода: 30 апреля 2026 года

Платформы: PS5.

Автор: Святослав Лецкий

Saros Фото: SIE

Я редко запускаю рогалики. Слишком уж ценю ощущение прогресса и ругаюсь, когда смерть обнуляет арсенал, модификации и прочее. Вот только оторваться от Returnal всё равно не мог. Потому что стрелять и двигаться было до безумия приятно. Потому что хотелось разобраться: что же, черт возьми, происходит в игре?

Saros – новый рогалик от разработчиков Returnal. Мне и такого описания достаточно, ведь в игре, без сомнений, будут улетный геймплей и интригующий мир. Но вот главное достоинство: после смерти ресурсы и важные предметы как минимум частично сохранятся.

Получается, утомительно заучивать атаки босса не придётся, ведь при следующей драке вы будете сильнее. Вот почему, если учитывать прочие плюсы, Saros кажется игрой мечты.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат SIE.

Девятое место — Halo: Campaign Evolved

Разработчик:

Прошлые работы:

Дата выхода: 2026 год (по слухам, 15 ноября)

Платформы: ПК, PS5 и Xbox Series. Halo Studios Halo Infinite, Halo 5: Guardians, Halo : 2026 год (по слухам, 15 ноября): ПК, PS5 и Xbox Series.

Автор: Илья Корпылёв

Halo: Compaign Evolved Фото: Microsoft

Halo: Campaign Evolved — полный ремейк первой части серии, с которой началась история Halo, на Unreal Engine 5, сохраняя структуру кампании и ключевые сюжетные моменты, но полностью обновляя визуальную часть, стрельбу и дизайн уровней.

Игра целиком сосредоточена на сюжетном прохождении. Тут отсутствует мультиплеер, а геймплей строится вокруг последовательных миссий и сражений с Ковенантом с использованием классического арсенала. Ремейк также включает дополнительные миссии, расширяющие события до начала оригинальной истории и раскрывающие чуть больше информации о главных героях серии, и совершит дебют на PlayStation.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Microsoft.

Восьмое место — The Blood of Dawnwalker

Разработчик: Rebel Wolves

Прошлые работы: дебютная игра студии

Дата выхода: 2026 год

Платформы: ПК, PS5 и Xbox Series.

Автор: Михаил Шевкун

The Blood of Dawnwalker Фото: Rebel Wolves

Многие авторы «Ведьмака» после выхода «Дикой Охоты» покинули CD Projekt RED и пошли искать себя: команда Rebel Wolves стала одной из точек назначения. Тут поляки поставили перед собой задачу создавать «сюжетные песочницы» — интересные истории, внутри которых у игрока полная свобода действий и масса последствий.

The Blood of Dawnwalker — игра про полувампира, у которого есть только 30 дней на спасение своей семьи. Особенность RPG заключается в том, что время не стоит на месте, поэтому надо умело балансировать между основной историей и дополнительными миссиями, чтобы достичь финальной цели. Днём герой живёт как обычный человек, а ночью превращается в вампира.

Игра интригует на каждом шагу и выглядит как потенциальная игра года, если все обещания удастся реализовать.

Видео доступно на YouTube-канале Dawnwalker. Права на видео принадлежат Rebel Wolves.

Седьмое место — Pragmata

Разработчик: Capcom под руководством Чо Ёнхи

Прошлые работы: автор ранее работал над Metal Gear Rising и NieR Automata

Дата выхода: 24 апреля 2026 года

Платформы: ПК, PS5 и Xbox Series.

Автор: Михаил Шевкун

Pragmata Фото: Capcom

Одна из самых по-хорошему странных ААА-игр будущего: события разворачиваются на заброшенной космической станции, где машины забыли главные правила робототехники и начали атаковать людей. Если завязка не кажется такой уж интересной, то подход к геймплею интригует.

В Pragmata нужно взламывать противников, прежде чем вы сможете нанести им урон, и хакинг происходит в реальном времени — без паузы и возможности обдумать свои действия. Это поднимает градус напряжения и делает каждое сражение интересным, когда нужно одновременно уворачиваться от атак, прицеливаться и взламывать врагов.

У главного героя также есть компаньон — андроид в виде маленькой девочки. Этой парочке и предстоит спастись и понять, что вообще происходит.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Capcom.

Шестое место — Fable

Разработчик: Playground Games

Прошлые работы: дебютная игра второй команды студии

Дата выхода: 2026 год

Платформы: ПК, Xbox Series (по утечкам, и PS5).

Автор: Игорь Любавин

Fable Фото: Microsoft

Серия Fable уже больше 20 лет занимает почётное место в игровой индустрии. Ролевая франшиза Питера Молиньё всегда отличалась необычным колоритом: добрые и плохие поступки напрямую влияли на внешность и возможности главного героя, а сюжет не раз ставил перед игроком морально сложные дилеммы.

Последняя часть серии вышла в далёком 2011 году, и с тех пор сменились два поколения консолей, а студии Lionhead уже давно не существует. Сможет ли команда Playground Games перезапустить Fable и выпустить достойного наследника оригинальной трилогии? Будем надеяться, что у разработчиков всё получится — мы сильно скучаем по Курощупу и похождениям по Альбиону.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Xbox.

Пятое место — ремейк «Готики»

Разработчик: Alkimia Interactive

Прошлые работы: дебютная игра студии

Дата выхода: начало 2026 года

Платформы: ПК, Xbox Series и PS5.

Автор: Степан Манин

Gothic Фото: THQ Nordic

25 лет назад вышла RPG, которая не давала поблажек. Ты попадал в тюремную колонию, окружённую магическим барьером, — и первое, что видел, был кулак стражника перед лицом. «Добро пожаловать в колонию» — фраза, ставшая девизом сурового подхода.

Никаких маркеров, никаких подсказок. Ты начинал на дне пищевой цепи и хотел выбраться — просто чтобы насолить обидчикам. Это был настоящий хардкор: враги были сильными, NPC жили по расписанию, а мир создавал ощущение, что у него есть свои планы вне зависимости от твоих действий.

Сегодня разработчики из Alkimia Interactive вынуждены балансировать между старыми игроками, которые хотят вернуть 2001-й, и новыми, которым нужна удобная RPG. Да, вопросы остаются: Unreal Engine 5 и его оптимизация, переделанный дизайн персонажей, боевая система. Однако студия прислушивается к фидбеку и меняет игру на основе отзывов. А ещё вернулся Кай Розенкранц — композитор, который создавал атмосферу «Готики». Игру ждут с надеждой и опасением, но в любом случае — рынок может получить интересный ролевой опыт в следующем году. И да благословит Аданос день релиза, когда бы он ни наступил.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат THQ Nordic.

Четвёртое место — 007: First Light

Разработчик: IO Interactive

Прошлые работы: HITMAN World of Assassination

Дата выхода: 27 мая 2026 года

Платформы: ПК, Xbox Series, PS5 и Switch 2.

Автор: Макар Паламаренко

007: First Light Фото: IO Interactive

Новая игра про Бонда видится эдакой смесью Hitman и Uncharted. Авторы придумали очень правильный и очень закономерный ход – показать нам не состоявшегося агента 007, а дать возможность поиграть за начинающего Бонда. Хочется верить, что за счёт такого решения мы получим драйвовый боевик, который не уступит Нейтану Дрейку по зрелищности и задору.

Судя по всему, нас ожидает первая крутая игра про Джеймса Бонда со времён GoldenEye 007, вышедшей аж в 1997 году. Ну и злодей в виде зажигательного рокера Ленни Кравица – уже интересный повод для ознакомления!

Видео доступно на YouTube-канале James Bond 007. Права на видео принадлежат IO Interactive.

Третье место — «Росомаха»

Разработчик: Insominac Games

Прошлые работы: «Человек-паук: Майлз Моралес», Ratchet & Clank: Rift Apart

Дата выхода: сентябрь-октябрь 2026 года

Платформы: PS5.

Автор: Михаил Шевкун

«Росомаха» Фото: SIE

После огромного успеха «Человека-паука» в Insomniac Games взялись не только за развитие дружелюбного соседа, но и за развитие другого важного героя Marvel — «Росомахи». За новую игру отвечает совместная команда руководителей «Человек-паук: Майлз Моралес» и Ratchet & Clank: Rift Apart, тогда как другая часть студии трудится над «Человеком-пауком 3» и, по слухам, «Веномом».

«Росомаха» — линейный кровожадный экшен, где игроки в роли Логана побывают в разных точках мира и будут уничтожать противников благодаря продвинутой боевой системе с возможностью отрубать конечности. Для Insomniac Games это будет первая настолько кровавая игра, но поклонники героя счастливы, ведь в кино их долгое время кормили «семейным Логаном», показав натуру персонажа только в 2017 году.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат SIE.

Второе место — GTA 6

Разработчик: Rockstar Games

Прошлые работы: Red Dead Redemption 2, GTA 5

Дата выхода: 19 ноября 2026 года

Платформы: PS5 и Xbox Series.

Автор: Артём Ращупкин

GTA 6 Фото: Rockstar

Мы ждём следующую часть GTA, только вдумайтесь, уже больше 13 лет, с тех пор как вышла GTA 5. За это время выросло целое поколение людей, а мы всё ждём. Студия настолько дорожит репутацией, что хочет выпустить игру настолько хорошей, насколько это вообще возможно. Дело совсем не в Cyberpunk 2077 — даже если бы перед глазами не было плохого примера, то Rockstar всё равно не спешила бы с релизом, как это уже было с Red Dead Redemption 2. Это те ещё перфекционисты, что, с другой стороны, неплохо.

Карта в GTA 6 ожидается вдвое больше размера Лос-Сантоса из GTA 5. Штат Леонида будет включать не только Вайс-Сити, но и населённые пункты поменьше, включая деревни, болота и острова. Мир ожидаемо станет более интерактивным: у прохожих будет распорядок дня, и они станут реалистично реагировать на действия игрока, а погода, включая штормы и ураганы, характерные для Флориды, сможет напрямую влиять на геймплей.

GTA 6 — это именно та игра, в которую, мы уверены, сыграет каждый геймер, вне зависимости от жанровых предпочтений и вкусов.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

Первое место — Resident Evil: Requiem

Разработчик: Capcom под авторством Коси Наканиси

Автор ранее возглавлял разработку

Дата выхода: 27 февраля 2026 года

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series, Switch 2. : Capcom под авторством Коси Наканиси Resident Evil 7 и Resident Evil : Revelations: 27 февраля 2026 года: ПК, PS5, Xbox Series, Switch 2.

Автор: Михаил Шевкун

Resident Evil: Requiem Фото: Capcom

Самой ожидаемой игрой стала новая «Обитель зла»: хоть саму рекламу девятой части сложно назвать эталонной, но сама концепция главного ужастика индустрии не может не привлекать — возвращение в культовую Раккун-Сити после её уничтожения почти 30 лет назад.

Разработчики стараются сделать идеальную Resident Evil — по-настоящему страшную, но при этом дающую «спустить пар». Ради этого придумали двух главных героев с разным геймплеем: выживание за девушку Грейс и экшен за Леона из прошлых игр серии. К такому подходу пришлось прийти после того, как многие так и не смогли пройти Resident Evil 7, посчитав её слишком страшной. Геймплей за Леона же позволит немного расслабиться, прежде чем вновь отправляться в глубины ужаса.

Видео доступно на YouTube-канале Resident Evil. Права на видео принадлежат Capcom.