Гайд по Коломбине в Genshin Impact: лучшая сборка и топ отрядов

Сегодня, 14 января, выходит большое обновление «Луна IV» (6.3) для Genshin Impact — новая версия продолжит сюжет, а также добавит новую локацию для исследования и сразу трёх новых персонажей. Релиз богини луны Коломбины игроки ждали несколько лет с момента появления в тизере «Лаццо в зимней ночи».
Один из самых ожидаемых персонажей «Геншина» получил не только красивую историю, но и мощную играбельную версию. Коломбина расширит механику лунных реакций и должна стать одним из самых актуальных героев на месяцы вперёд.
Элемент: гидро .
Оружие: катализор.
Редкость: 5 звёзд.
Новый персонаж увеличивает урон лунных реакций для персонажей Нод-Края. Элементальный навык призывает эффект, который атакует врагов и накладывает гидроэффект, а также активирует бонусы для союзников. Ультимейт наносит большой урон по площади, дополнительно увеличивая силу союзников с лунными силами.
Как получить Коломбину в Genshin Impact
Новый пятизвёздочный персонаж Коломбина (стихия Гидро, оружие Катализатор) будет доступен в молитве событий ограниченное время. Баннер Коломбины откроется вместе с релизом 6.3 и продлится с 14 января по 3 февраля 2026 года.
После этого получить Коломбину можно будет только в повторном баннере. Обычно рераны персонажей проходят через несколько месяцев, так что следующий шанс выбить Субретку может появиться в середине или ближе к концу года.
Молитва события в Genshin Impact 6.3 — вместе с Коломбиной будут доступны Ифа, Сетос и Фишль
Как играть за Коломбину: роль персонажа и механики
В бою новый герой будет выполнять роль сап-дд «из кармана», то есть второстепенного дамагера, который наносит большой урон, не находясь на поле. Коломбина накладывает на врагов гидростатус для дальнейших реакций, а также превращает обычные реакции в лунные.
Эти баффы позволяют богине Луны увеличить урон дамагеров из Нод-Края, хотя в других отрядах Субретка будет менее эффективной. К усилению лунных реакций союзников добавляется собственный урон Коломбины — в определённых условиях она может играть даже первым номером.
Также герой может воскрешать союзников в открытом мире, но в боевых режимах этот бонус работать не будет.
Созвездия Коломбины в Genshin Impact
Стандартная версия нового героя уже выглядит достаточно сильной, но весь потенциал раскрывается только при получении созвездий. Лучшими будут С1 и С2 (закрывают трудности со сборкой и необходимостью в сустейне), а также С6.
|Созвездие
|Описание улучшений
|С1
|Увеличивает урон и активирует бонус для одной из лунных реакций
|С2
|Увеличивает урон, активирует дополнительные бонусы для одной из лунных реакций, повышает максимальное здоровье Коломбины на 40%
|C3
|Повышает уровень навыка на 3 (максимальный — 15)
|C4
|Восстанавливает энергию и увеличивает урон реакции от максимального здоровья
|C5
|Повышает уровень ультимейта на 3 (максимальный — 15)
|C6
|Увеличивает критический урон до 80%
Коломбина в трейлере «Лаццо в зимней ночи»
Прокачка Коломбины: материалы и боссы
Чтобы улучшить героя до 90-го уровня, потребуются материалы с босса в Нод-Крае, а также диковинки с нового острова, который появится только в этом обновлении. Вероятно, всё необходимое для 60-го левела можно будет получить бесплатно после прохождения нового квеста Коломбины.
- 18 слизи, 30 выделений и 36 концентрата слайма;
- 46 сияющих рогов (с босса Повелитель морозной ночи);
- 168 шпороцветников с новой локации в Нод-Крае;
- 421 книга опыта героя;
- камни лазурита Варунада (с гидробоссов);
- 1 653 000 моры.
Материалы для прокачки Коломбины до 90-го уровня
Для прокачки каждого из трёх талантов до 10-го уровня нужны материалы с нового еженедельного босса (Дотторе), книги из уже открытого подземелья в Нод-Крае и другие ресурсы.
- 38 книг философии, 21 указание и три учения о «Лунном свете»;
- 31 концентрат, 21 выделение и шесть слизи слайма;
- шесть материалов с еженедельного босса Дотторе;
- корона прозрения;
- 1 653 000 моры.
Для всех трёх способностей — втрое больше, но обычно будет достаточно прокачать элементальный навык и ульту.
Материалы для прокачки способностей Коломбины
Лучшее оружие и артефакты
Главной характеристикой Коломбины является HP (здоровье), герою также важно восстановление энергии. Для повышения урона из кармана также потребуются критический шанс и критический урон. Именно эти статы нужно учитывать при сборке, в то время как защита и элементальный урон персонажу не пригодятся
Ниже — лучшее оружие, которое можно использовать на Коломбине.
- Вызов ноктюрна — сигнатурное оружие из временного баннера, которое максимизирует урон и баффы героя. Дорогое вложение, которое даёт Субретке не так много, как сигны для других дамагеров.
- Шкатулка истин — сигна Нефер даст хороший урон и много критов, но вряд ли есть много игроков, у которых оно окажется свободным.
- Жертвенный нефрит — оружие из боевого пропуска, увеличивает HP и критический шанс, облегчая сборку.
- Прототип: Янтарь — самый эффективный из доступных вариантов, даёт восстановление энергии и лечение союзникам, чтобы не использовать хилера.
- Кодекс Фавония — классический выбор для саппортов, который даст лишнюю энергию всей команде и увеличит урон за счёт использования способностей.
- Эпос о драконоборцах — трёхзвёздочное оружие, которое есть почти у каждого игрока, повысит HP самой Коломбины и даст дополнительный урон союзникам.
В целом все эти и другие варианты отличаются не так сильно: ниже можно увидеть урон отрядов с Коломбиной с разными катализаторами. Так что выбирайте то, что наиболее подходит вашему отряду и стилю игры.
Урон отрядов с разным оружием у Коломбины — сравнение
В Genshin Impact 6.3 станет доступен новый набор артефактов для героев Нод-Края. Он подходит Коломбине, но гораздо лучше, если его будет носить другой герой в команде — а сама Субретка выберет иную саппорт-опцию.
Всего основных вариантов три.
- Серенада шелковой луны — набор из Нод-Края, который даёт мастерство стихий, откатывает ульту Лунной богини и усиливает её союзников. Если этот набор уже есть у другого героя в команде, лучше выбрать другой.
- Стойкость Миллелита — достойный саппортский сет на атаку, хорошо работает на Коломбине и подойдёт опытным игрокам: если играете несколько лет, у вас уже есть отличные артефакты из этого набора.
- Рассветная песнь звезды и луны — новый сет, который мы упомянули выше. Отлично подойдёт, если вы рассчитываете на личный урон Коломбины и не можете поставить этот набор на кого-то ещё.
Рекомендуемые характеристики
Главным параметром в артефакте-часах должно быть HP или восстановление энергии, «кубок» почти всегда ставим на HP, а «корону» — на критический шанс или критический урон. В дополнительных статах ищем HP, ВЭ и криты.
Вот что должно получиться после прокачки до 90-го уровня и всех артефактов:
- HP: более 35 000 для реализации пассивной способности;
- восстановление энергии: от 160% до 200% в зависимости от отряда;
- критический шанс: в бою база вырастает до 40%, артефактами и оружием увеличиваем до 70-80%;
- критический урон: от 150% и выше по возможности.
Остальные характеристики Коломбине не нужны совсем
Лучшие отряды с Коломбиной: как собрать команду
Самые сильные команды с Коломбиной строятся по следующему принципу: герой-дамагер из Нод-Края + саппорт под этого героя + сама Коломбина + закрывающий саппорт.
Пока дамагеров под лунные реакции только двое. С Нефер лучше всего взять Лауму или другого дендро-персонажа, с Кириллом Флинсом — Иннефу. С Цзы Бай (выйдет в феврале) будет работать только Иллуги.
Среди других концепций особенно выделяется связка Коломбина/Иннефа/Сахароза. Эти три персонажа сами по себе наносят много урона, и достаточно поставить к ним любого хорошего дамагера. В некоторых случаях Сахарозу можно заменить на Лауму или Шилонен.
Без героев Нод-Края Коломбина работает намного хуже: она слабее Фурины и иногда уступает даже Далии. Тем не менее, если вашей целью не является максимально возможный урон, Субретка станет достойной опцией в любую команду, где нужен гидрогерой с баффами на урон.
Ниже — примеры наиболее сильных команд с Коломбиной в Genshin Impact.
|Нефер
|Коломбина
|Лаума
Нахида
|Сахароза
Нахида
Кокоми
|Флинс
|Коломбина
|Иннефа
Оророн
Фишль
|Сахароза
Ягода
Дурин
|Цзы Бай
|Коломбина
|Иллуги
|Шилонен
Горо
|Нёвиллет
Арлекино
Мавуика
|Коломбина
|Иннефа
|Лаума
Сахароза
Шилонен
|Скирк
|Коломбина
|Эскофье
|Фурина
|Мавуика
|Коломбина
|Ситлали
|Шилонен
|Ризли
|Коломбина
|Сян Лин
|Беннет
При желании Коломбину можно играть почти с любым дамагером — либо вывести на главную роль её саму
Ротация Коломбины в Genshin Impact
Способности Лунной богини позволяют ей активировать все бонусы и наносить урон, почти не выходя на поле. Она не должна атаковать напрямую — достаточно лишь использовать способности. Сражение может выглядеть так:
- используем элементальный навык (клавиша Е) за Коломбину, накладываем гидростатус;
- нажимаем ультимейт (Q) – если не хватает энергии, пропускаем этот шаг;
- меняем Коломбину на других саппортов и используем их навыки;
- выходим на поле за дамагера и наносим основной урон, завершая ротацию;
- возвращаемся к первому пункту и повторяем всё заново.
Коломбина — простой и эффективный саппорт, который будет оставаться одним из лучших в мете Нод-Края весь 2026 год. Если для вас важно идеально проходить боевой контент и ставить рекорды по урону, она станет хорошим выбором, альтернатив которому почти нет.