Гайд по Коломбине в Genshin Impact: лучшая сборка и топ отрядов

Сегодня, 14 января, выходит большое обновление «Луна IV» (6.3) для Genshin Impact — новая версия продолжит сюжет, а также добавит новую локацию для исследования и сразу трёх новых персонажей. Релиз богини луны Коломбины игроки ждали несколько лет с момента появления в тизере «Лаццо в зимней ночи».

Один из самых ожидаемых персонажей «Геншина» получил не только красивую историю, но и мощную играбельную версию. Коломбина расширит механику лунных реакций и должна стать одним из самых актуальных героев на месяцы вперёд.

Коломбина Гипоселениа: Возвращение полой луны

Элемент: гидро .

Оружие: катализор.

Редкость: 5 звёзд.

Новый персонаж увеличивает урон лунных реакций для персонажей Нод-Края. Элементальный навык призывает эффект, который атакует врагов и накладывает гидроэффект, а также активирует бонусы для союзников. Ультимейт наносит большой урон по площади, дополнительно увеличивая силу союзников с лунными силами.

Как получить Коломбину в Genshin Impact

Новый пятизвёздочный персонаж Коломбина (стихия Гидро, оружие Катализатор) будет доступен в молитве событий ограниченное время. Баннер Коломбины откроется вместе с релизом 6.3 и продлится с 14 января по 3 февраля 2026 года .

После этого получить Коломбину можно будет только в повторном баннере. Обычно рераны персонажей проходят через несколько месяцев, так что следующий шанс выбить Субретку может появиться в середине или ближе к концу года.

Молитва события в Genshin Impact 6.3 — вместе с Коломбиной будут доступны Ифа, Сетос и Фишль Фото: HoYoverse

Как играть за Коломбину: роль персонажа и механики

В бою новый герой будет выполнять роль сап-дд «из кармана», то есть второстепенного дамагера, который наносит большой урон, не находясь на поле. Коломбина накладывает на врагов гидростатус для дальнейших реакций, а также превращает обычные реакции в лунные.

Эти баффы позволяют богине Луны увеличить урон дамагеров из Нод-Края, хотя в других отрядах Субретка будет менее эффективной. К усилению лунных реакций союзников добавляется собственный урон Коломбины — в определённых условиях она может играть даже первым номером.

Также герой может воскрешать союзников в открытом мире, но в боевых режимах этот бонус работать не будет.

Созвездия Коломбины в Genshin Impact

Стандартная версия нового героя уже выглядит достаточно сильной, но весь потенциал раскрывается только при получении созвездий. Лучшими будут С1 и С2 (закрывают трудности со сборкой и необходимостью в сустейне ), а также С6.

Созвездие Описание улучшений С1 Увеличивает урон и активирует бонус для одной из лунных реакций С2 Увеличивает урон, активирует дополнительные бонусы для одной из лунных реакций, повышает максимальное здоровье Коломбины на 40% C3 Повышает уровень навыка на 3 (максимальный — 15) C4 Восстанавливает энергию и увеличивает урон реакции от максимального здоровья C5 Повышает уровень ультимейта на 3 (максимальный — 15) C6 Увеличивает критический урон до 80%

Коломбина в трейлере «Лаццо в зимней ночи» Фото: HoYoverse

Прокачка Коломбины: материалы и боссы

Чтобы улучшить героя до 90-го уровня, потребуются материалы с босса в Нод-Крае, а также диковинки с нового острова, который появится только в этом обновлении. Вероятно, всё необходимое для 60-го левела можно будет получить бесплатно после прохождения нового квеста Коломбины.

18 слизи, 30 выделений и 36 концентрата слайма;

46 сияющих рогов (с босса Повелитель морозной ночи);

168 шпороцветников с новой локации в Нод-Крае;

421 книга опыта героя;

камни лазурита Варунада (с гидробоссов);

1 653 000 моры.

Материалы для прокачки Коломбины до 90-го уровня Фото: hiragara

Для прокачки каждого из трёх талантов до 10-го уровня нужны материалы с нового еженедельного босса (Дотторе), книги из уже открытого подземелья в Нод-Крае и другие ресурсы.

38 книг философии, 21 указание и три учения о «Лунном свете»;

31 концентрат, 21 выделение и шесть слизи слайма;

шесть материалов с еженедельного босса Дотторе;

корона прозрения;

1 653 000 моры.

Для всех трёх способностей — втрое больше, но обычно будет достаточно прокачать элементальный навык и ульту.

Материалы для прокачки способностей Коломбины Фото: HoYoverse

Лучшее оружие и артефакты

Главной характеристикой Коломбины является HP (здоровье), герою также важно восстановление энергии. Для повышения урона из кармана также потребуются критический шанс и критический урон. Именно эти статы нужно учитывать при сборке, в то время как защита и элементальный урон персонажу не пригодятся

Ниже — лучшее оружие, которое можно использовать на Коломбине.

Вызов ноктюрна — сигнатурное оружие из временного баннера, которое максимизирует урон и баффы героя. Дорогое вложение, которое даёт Субретке не так много, как сигны для других дамагеров.

— сигнатурное оружие из временного баннера, которое максимизирует урон и баффы героя. Дорогое вложение, которое даёт Субретке не так много, как сигны для других дамагеров. Шкатулка истин — сигна Нефер даст хороший урон и много критов, но вряд ли есть много игроков, у которых оно окажется свободным.

Жертвенный нефрит — оружие из боевого пропуска, увеличивает HP и критический шанс, облегчая сборку.

Прототип: Янтарь — самый эффективный из доступных вариантов, даёт восстановление энергии и лечение союзникам, чтобы не использовать хилера.

Кодекс Фавония — классический выбор для саппортов, который даст лишнюю энергию всей команде и увеличит урон за счёт использования способностей.

Эпос о драконоборцах — трёхзвёздочное оружие, которое есть почти у каждого игрока, повысит HP самой Коломбины и даст дополнительный урон союзникам.

В целом все эти и другие варианты отличаются не так сильно: ниже можно увидеть урон отрядов с Коломбиной с разными катализаторами. Так что выбирайте то, что наиболее подходит вашему отряду и стилю игры.

Урон отрядов с разным оружием у Коломбины — сравнение Фото: HoYoverse

В Genshin Impact 6.3 станет доступен новый набор артефактов для героев Нод-Края. Он подходит Коломбине, но гораздо лучше, если его будет носить другой герой в команде — а сама Субретка выберет иную саппорт-опцию.

Всего основных вариантов три.

Серенада шелковой луны — набор из Нод-Края, который даёт мастерство стихий, откатывает ульту Лунной богини и усиливает её союзников. Если этот набор уже есть у другого героя в команде, лучше выбрать другой.

— набор из Нод-Края, который даёт мастерство стихий, откатывает ульту Лунной богини и усиливает её союзников. Если этот набор уже есть у другого героя в команде, лучше выбрать другой. Стойкость Миллелита — достойный саппортский сет на атаку, хорошо работает на Коломбине и подойдёт опытным игрокам: если играете несколько лет, у вас уже есть отличные артефакты из этого набора.

— достойный саппортский сет на атаку, хорошо работает на Коломбине и подойдёт опытным игрокам: если играете несколько лет, у вас уже есть отличные артефакты из этого набора. Рассветная песнь звезды и луны — новый сет, который мы упомянули выше. Отлично подойдёт, если вы рассчитываете на личный урон Коломбины и не можете поставить этот набор на кого-то ещё.

Рекомендуемые характеристики

Главным параметром в артефакте-часах должно быть HP или восстановление энергии, «кубок» почти всегда ставим на HP, а «корону» — на критический шанс или критический урон. В дополнительных статах ищем HP, ВЭ и криты.

Вот что должно получиться после прокачки до 90-го уровня и всех артефактов:

HP: более 35 000 для реализации пассивной способности;

восстановление энергии: от 160% до 200% в зависимости от отряда;

критический шанс: в бою база вырастает до 40%, артефактами и оружием увеличиваем до 70-80%;

критический урон: от 150% и выше по возможности.

Остальные характеристики Коломбине не нужны совсем Фото: HoYoverse

Лучшие отряды с Коломбиной: как собрать команду

Самые сильные команды с Коломбиной строятся по следующему принципу: герой-дамагер из Нод-Края + саппорт под этого героя + сама Коломбина + закрывающий саппорт.

Пока дамагеров под лунные реакции только двое. С Нефер лучше всего взять Лауму или другого дендро-персонажа, с Кириллом Флинсом — Иннефу. С Цзы Бай (выйдет в феврале) будет работать только Иллуги.

Среди других концепций особенно выделяется связка Коломбина/Иннефа/Сахароза. Эти три персонажа сами по себе наносят много урона, и достаточно поставить к ним любого хорошего дамагера. В некоторых случаях Сахарозу можно заменить на Лауму или Шилонен.

Без героев Нод-Края Коломбина работает намного хуже: она слабее Фурины и иногда уступает даже Далии. Тем не менее, если вашей целью не является максимально возможный урон, Субретка станет достойной опцией в любую команду, где нужен гидрогерой с баффами на урон.

Ниже — примеры наиболее сильных команд с Коломбиной в Genshin Impact.

Нефер Коломбина Лаума

Нахида Сахароза

Нахида

Кокоми Флинс Коломбина Иннефа

Оророн

Фишль Сахароза

Ягода

Дурин Цзы Бай Коломбина Иллуги Шилонен

Горо Нёвиллет

Арлекино

Мавуика Коломбина Иннефа Лаума

Сахароза

Шилонен Скирк Коломбина Эскофье Фурина Мавуика Коломбина Ситлали Шилонен Ризли Коломбина Сян Лин Беннет

При желании Коломбину можно играть почти с любым дамагером — либо вывести на главную роль её саму Фото: HoYoverse

Ротация Коломбины в Genshin Impact

Способности Лунной богини позволяют ей активировать все бонусы и наносить урон, почти не выходя на поле. Она не должна атаковать напрямую — достаточно лишь использовать способности. Сражение может выглядеть так:

используем элементальный навык (клавиша Е) за Коломбину, накладываем гидростатус;

нажимаем ультимейт (Q) – если не хватает энергии, пропускаем этот шаг;

меняем Коломбину на других саппортов и используем их навыки;

выходим на поле за дамагера и наносим основной урон, завершая ротацию;

возвращаемся к первому пункту и повторяем всё заново.

Коломбина — простой и эффективный саппорт, который будет оставаться одним из лучших в мете Нод-Края весь 2026 год. Если для вас важно идеально проходить боевой контент и ставить рекорды по урону, она станет хорошим выбором, альтернатив которому почти нет.