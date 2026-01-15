Абсолютно всё, что нужно знать о Hytale

После более чем 10 лет разработки, смены движков и временной отмены проекта песочница Hytale вышла в ранний доступ и сразу привлекла более 2,8 млн игроков и 400 тысяч зрителей в Twitch. Но в чём особенность очередного «убийцы Minecraft»? Как минимум это вообще не Minecraft 2.0.

Рассказываем, чем Hytale привлекла стольких геймеров.

Hytale: главное об игре

Жанр: песочница.

Дата выхода: 13 января 2026 года (ранний доступ).

Разработчик: Hypixel Studios.

Где играть: ПК.

Сложный путь разработки и возвращение к истокам

История Hytale началась в 2015 году, когда команда Hypixel Studios, известная благодаря самому крупному серверу в Minecraft, приступила к разработке собственного проекта. Анонс сразу же взбудоражил геймеров: разработчики сразу проговорили, что их цель не создание очередной копии Minecraft, а полноценное кооперативное приключение с элементами песочницы и RPG.

В 2020 году студию приобрела Riot Games, создатели League of Legends. Однако в июле 2025 года, спустя пять лет финансирования и попыток перенести игру на новый движок, Riot приняла решение о закрытии проекта из-за технических сложностей и несоответствия амбиций реальному прогрессу.

Однако в ноябре 2025 года произошло чудо: основатели Hypixel Studios Саймон Коллинз-Лафламм и Филипп Тушетт смогли договориться с Riot о выкупе игры. Сразу после этого к разработке вернулась бывшая команда, состоящая примерно из 30 человек.

Однако студия больше не хотела скрываться за промоартами и геймплейными роликами — прошло уже 10 лет с момента анонса. Потому разработчики решили выпустить Hytale в «очень ранний доступ», собрав играбельный билд всего за два месяца с откатом на старые технологии — отказавшись от нового движка.

Hytale Фото: Hypixel Studios

Игровые режимы и инструментарий Hytale

В нынешней версии Hytale доступно два режима: «Творческий» и «Исследование». Сюжетное приключение, которое упоминалось при анонсе, не отменено. Разработчики намекнули, что могут успеть выпустить его в 2026 году.

Режим исследования представляет собой песочницу с элементами выживания, где акцент смещён с простой добычи ресурсов на поиск экипировки. Система лута напоминает экшен-RPG: в сундуках генерируется оружие разной степени редкости (от обычного до легендарного), что стимулирует зачищать руины.

Творческий режим предоставляет широкий набор инструментов для моддинга, встроенных непосредственно в клиент игры:

редактор моделей и сущностей;

браузер готовых строений и система чертежей для копирования и вставки построек;

кисти для терраформинга и редактирования ландшафта;

инструментарий для работы с погодой, временем суток и камерой в режиме реального времени.

Разработчики делают ставку на комьюнити, ожидая, что игроки самостоятельно наполнят игру контентом. Тем более что моддинг оказался действительно простым и крайне интересным. Кто-то смог воссоздать оригинальный DООМ внутри Hytale!

Видео доступно на YouTube-канале tr7zw. Права принадлежат tr7zw.

Особенности геймплея Hytale и отличия от аналогов

Hytale имеет очевидные сходства с Minecraft, однако предлагает ряд технических и геймплейных изменений.

Цикл Hytale кардинально отличается от привычного «копай, чтобы копать». Игру скорее можно назвать «кубическим Skyrim» . Спускаясь в глубокие пещеры или зачищая руины башни на поверхности, вы ищете сундуки не с ресурсами, а с экипировкой. Игровой мир поощряет любопытство, как это делает игра Bethesda.

Сражения также строятся на таймингах и особенностях вооружения. Кинжалы обеспечивают высокую скорость атаки при малом радиусе, а тяжелые молоты наносят урон по площади с ощутимым весом удара. Однако техническая реализация пока страдает: есть проблемы с хитбоксами и с примитивным искусственным интеллектом, который часто застревает в блоках.

Особого упоминания заслуживает магия. Хотя она и не доделана, использование посохов ощущается свежо. Сама магия позволяет взаимодействовать со средой — это похоже на зачарованные инструменты и броню в Minecraft, но вышло более углублённо. Например, ледяной посох может заморозить поверхность реки, создав мост, а огненный шар поджигает траву, формируя стихийное бедствие, в котором могут сгореть и враги, и вы, и ваш недостроенный дом.

Hytale Фото: Hypixel Studios

Искусство в деталях

Строительство единодушно называют революционным. Геймплей стройки здесь медитативный и невероятно глубокий.

Система позволяет класть предметы со смещением, использовать полублоки, четверть-блоки, балки и декоративные элементы. Процесс создания дома можно сравнить со сборкой LEGO, где есть детали любой формы. Этот аспект геймплея затягивает сильнее всего.

Интерфейс крафта сложнее, чем у конкурентов, но он логичен. Чтобы создать сложный предмет, нужно не просто выложить узор, а пройти через цепочку обработки материалов, что добавляет ценности каждой вещи. Построенный дом ощущается именно вашим, уникальным, а не типовой коробкой.

Hytale Фото: Hypixel Studios

Где купить Hytale

Сейчас Hytale доступна только через официальный сайт. Hypixel Studios уже подтвердила свои намерения выпустить песочницу в Steam и на консоли, однако это произойдёт нескоро — более того, до Steam игра вообще может не добраться.

Доступны три варианта издания:

Standard ($ 19,99) — базовая версия игры;

Supporter ($ 34,99) — включает в себя дополнительные косметические предметы;

Cursebreaker ($ 69,99) — расширенный набор косметики.

Hytale Фото: Hypixel Studios

Системные требования Hytale

Минимальные системные требования

Операционная система: Windows 10/11

Процессор: Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 3 1200

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 900 или AMD Radeon 400 или Intel Arc A-Series

Оперативная память: 8 ГБ

Место на диске: 20 ГБ SSD.

Рекомендуемые системные требования