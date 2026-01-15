Абсолютно всё, что нужно знать о Hytale

После более чем 10 лет разработки, смены движков и временной отмены проекта песочница Hytale вышла в ранний доступ и сразу привлекла более 2,8 млн игроков и 400 тысяч зрителей в Twitch. Но в чём особенность очередного «убийцы Minecraft»? Как минимум это вообще не Minecraft 2.0.
Рассказываем, чем Hytale привлекла стольких геймеров.
Hytale: главное об игре
Дата выхода: 13 января 2026 года (ранний доступ).
Разработчик: Hypixel Studios.
Где играть: ПК.
Сложный путь разработки и возвращение к истокам
История Hytale началась в 2015 году, когда команда Hypixel Studios, известная благодаря самому крупному серверу в Minecraft, приступила к разработке собственного проекта. Анонс сразу же взбудоражил геймеров: разработчики сразу проговорили, что их цель не создание очередной копии Minecraft, а полноценное кооперативное приключение с элементами песочницы и RPG.
В 2020 году студию приобрела Riot Games, создатели League of Legends. Однако в июле 2025 года, спустя пять лет финансирования и попыток перенести игру на новый движок, Riot приняла решение о закрытии проекта из-за технических сложностей и несоответствия амбиций реальному прогрессу.
Однако в ноябре 2025 года произошло чудо: основатели Hypixel Studios Саймон Коллинз-Лафламм и Филипп Тушетт смогли договориться с Riot о выкупе игры. Сразу после этого к разработке вернулась бывшая команда, состоящая примерно из 30 человек.
Однако студия больше не хотела скрываться за промоартами и геймплейными роликами — прошло уже 10 лет с момента анонса. Потому разработчики решили выпустить Hytale в «очень ранний доступ», собрав играбельный билд всего за два месяца с откатом на старые технологии — отказавшись от нового движка.
Hytale
Фото: Hypixel Studios
Игровые режимы и инструментарий Hytale
В нынешней версии Hytale доступно два режима: «Творческий» и «Исследование». Сюжетное приключение, которое упоминалось при анонсе, не отменено. Разработчики намекнули, что могут успеть выпустить его в 2026 году.
Режим исследования представляет собой песочницу с элементами выживания, где акцент смещён с простой добычи ресурсов на поиск экипировки. Система лута напоминает экшен-RPG: в сундуках генерируется оружие разной степени редкости (от обычного до легендарного), что стимулирует зачищать руины.
Творческий режим предоставляет широкий набор инструментов для моддинга, встроенных непосредственно в клиент игры:
- редактор моделей и сущностей;
- браузер готовых строений и система чертежей для копирования и вставки построек;
- кисти для терраформинга и редактирования ландшафта;
- инструментарий для работы с погодой, временем суток и камерой в режиме реального времени.
Разработчики делают ставку на комьюнити, ожидая, что игроки самостоятельно наполнят игру контентом. Тем более что моддинг оказался действительно простым и крайне интересным. Кто-то смог воссоздать оригинальный DООМ внутри Hytale!
Видео доступно на YouTube-канале tr7zw. Права принадлежат tr7zw.
Особенности геймплея Hytale и отличия от аналогов
Hytale имеет очевидные сходства с Minecraft, однако предлагает ряд технических и геймплейных изменений.
Цикл Hytale кардинально отличается от привычного «копай, чтобы копать». Игру скорее можно назвать «кубическим Skyrim». Спускаясь в глубокие пещеры или зачищая руины башни на поверхности, вы ищете сундуки не с ресурсами, а с экипировкой. Игровой мир поощряет любопытство, как это делает игра Bethesda.
Сражения также строятся на таймингах и особенностях вооружения. Кинжалы обеспечивают высокую скорость атаки при малом радиусе, а тяжелые молоты наносят урон по площади с ощутимым весом удара. Однако техническая реализация пока страдает: есть проблемы с хитбоксами и с примитивным искусственным интеллектом, который часто застревает в блоках.
Особого упоминания заслуживает магия. Хотя она и не доделана, использование посохов ощущается свежо. Сама магия позволяет взаимодействовать со средой — это похоже на зачарованные инструменты и броню в Minecraft, но вышло более углублённо. Например, ледяной посох может заморозить поверхность реки, создав мост, а огненный шар поджигает траву, формируя стихийное бедствие, в котором могут сгореть и враги, и вы, и ваш недостроенный дом.
Hytale
Фото: Hypixel Studios
Искусство в деталях
Строительство единодушно называют революционным. Геймплей стройки здесь медитативный и невероятно глубокий.
Система позволяет класть предметы со смещением, использовать полублоки, четверть-блоки, балки и декоративные элементы. Процесс создания дома можно сравнить со сборкой LEGO, где есть детали любой формы. Этот аспект геймплея затягивает сильнее всего.
Интерфейс крафта сложнее, чем у конкурентов, но он логичен. Чтобы создать сложный предмет, нужно не просто выложить узор, а пройти через цепочку обработки материалов, что добавляет ценности каждой вещи. Построенный дом ощущается именно вашим, уникальным, а не типовой коробкой.
Hytale
Фото: Hypixel Studios
Где купить Hytale
Сейчас Hytale доступна только через официальный сайт. Hypixel Studios уже подтвердила свои намерения выпустить песочницу в Steam и на консоли, однако это произойдёт нескоро — более того, до Steam игра вообще может не добраться.
Доступны три варианта издания:
- Standard ($ 19,99) — базовая версия игры;
- Supporter ($ 34,99) — включает в себя дополнительные косметические предметы;
- Cursebreaker ($ 69,99) — расширенный набор косметики.
Hytale
Фото: Hypixel Studios
Системные требования Hytale
Минимальные системные требования
- Операционная система: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 3 1200
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 900 или AMD Radeon 400 или Intel Arc A-Series
- Оперативная память: 8 ГБ
- Место на диске: 20 ГБ SSD.
Рекомендуемые системные требования
- Операционная система: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 900 или AMD Radeon 400 или Intel Arc A-Series
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 20 ГБ SSD.