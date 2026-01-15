Выдающаяся драма и великая роль Шаламе. Обзор «Марти Великолепного»

У «Марти Великолепного» обманчивые трейлеры . Они обещают то ли типичный фильм о мечте, то ли базовую спортивную драму, где герой преодолевает испытания и к финалу добивается победы. Так вроде и есть, но со значимыми поправками. Вы вряд ли вспомните другое жанровое кино, где герой был бы таким же притягательным и отталкивающим одновременно. Где его замыслы рушились бы так часто и столь же сокрушительно. Где в каждом втором кадре происходит нечто душераздирающее. Где даже настольный теннис показан с удивительной эпичностью.

Это лишь часть плюсов. Поэтому не сомневайтесь: после просмотра вы точно внесёте «Марти Великолепного» в список лучших фильмов года.

«Марти Великолепный»: главное о фильме

Название: «Марти Великолепный» (Marty Supreme)

Режиссёр: Джош Сэфди.

Актёры: Тимоти Шаламе, Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон и другие.

Дата выхода: 15 января 2025 года.

Жанр: драма.

Страна: США.

«Марти Великолепный»: где смотреть?

Официальная премьера в России состоится 15 января. Цифровая версия выйдет ориентировочно в марте-апреле 2026-го.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании A24.

Шаламе и Сэфди великолепные

В 2019-м режиссёр Джош Сэфди вместе с братом выпустили «Неогранённый алмаз». Это был замечательный фильм, где Адам Сэндлер играл очаровательного и при этом отталкивающего жулика. На каждом шагу герой шёл ва-банк, извивался словно уж, обманывал всех и каждого — естественно, с благими намерениями и верой в лучшее. Обычно такие фильмы заканчиваются счастливой победой, однако в «Неогранённом алмазе» веселье соседствовало с меланхолией — и приводили махинации героя, мягко скажем, не к успеху.

«Марти Великолепный» — новое кино Сэфди, но в каждом его кадре чувствуется дух «Алмаза». Здесь большие победы сменяются великим унижением, любой шанс на счастье быстро улетучивается, а зритель толком не понимает: герой летит к успеху или в бездну? Да и сам Марти злит не реже, чем вдохновляет.

Начало вполне жизнерадостное Фото: А24

Фильм лишь на первый взгляд напоминает приевшуюся спортивную драму. Есть талантливый игрок в настольный теннис, который мечтает о великих победах и в завязке терпит сокрушительное поражение. Казалось бы, парень должен становиться всё лучше и купаться в поддержке зрителя. Вот только Шаламе играет высокомерного и наглого засранца, который чаще заслуживает пинка. Он обманывает, проворачивает одну аферу за другой, ломает жизни, обижает близких. Чёрт возьми, из-за его выкрутасов кто-то даже пулю в лоб получит. Согласитесь, что симпатизировать такому персонажу тяжело, но так даже интереснее!

А как быть с его дорогой к мечте? Марти вечно ходит по грани и, получив очередной шанс, неизбежно его упускает — из-за наглости, глупости и чрезмерных амбиций. В результате всё сильнее опускается на дно, терпит всё бо́льшие унижения. Конечно, привычная формула с поражением, превозмоганием и матчем всей жизни на месте. Однако путь столь суровый, что «Марти Великолепный» кажется фильмом не о дороге к успеху, а о боли. Неудивительно, что к середине хронометража задаёшься нешуточным вопросом: «А финальный триумф вообще будет?» Потому что после всех испытаний в него и не верится.

Поражений на пути не меньше, чем побед Фото: А24

Весь фильм столь же нестандартный. В нём даже настольный теннис подан со зрелищностью, присущей сагам о футбольном и хоккейном финалах. Спортсмены страдают, в каждый удар вкладывают душу, из последних сил прыгают за мячом и выполняют диковинные трюки. Постановка и напряжение такие, что вы все ногти сгрызёте.

Откуда в «Марти» такие эмоции? Дело в Сэфди, который снял главный фильм своей жизни, и самоотдаче актёров. Чего стоит сам Шаламе. Чтобы убедительно играть в пинг-понг, актёр шесть лет занимался с тренером и любые съёмочные площадки превращал в спортивную арену. В общем, жил с ракеткой в руках и мячиком в кармане.

О том, что Шаламе и без ракетки хорош, даже говорить не стоит. Актёр идеально вызывает отвращение и симпатию, нагло жульничает и трогательно рыдает. Он не кажется персонажем фильма, перед нами живой человек, в котором найдутся и свет, и непроглядная тьма. Возможно, это не лучшая роль Шаламе, но точно одна из. Следить за новым персонажем точно интереснее, чем за прошлогодним Бобом Диланом. Занятно, что за прошлую роль Шаламе номинировали на «Оскар». Быть может, в этот раз вообще вручат статуэтку? Шанс точно есть.

Шаламе очень хорош Фото: А24

Другие актёры тоже блистают. В плане мерзости и притягательности героиня Одессы Эзайон не сильно отстаёт от Марти. Гвинет Пэлтроу роскошно играет некогда звёздную, а теперь забытую всеми актрису. Кевин О’Лири кажется ужасающим подонком, который не делает ничего удивительного, но унижает именно приземлёнными решениями. В общем, великолепны все.

В результате «Марти Великолепный» становится неожиданным сюрпризом и кандидатом на «Оскар» во всех значимых номинациях. При этом фильм не высокопарный и не метит исключительно в критиков на манер прошлогоднего «Бруталиста». Он вполне зрительский. Если цените хорошее кино, не пропустите показы, которые начнутся 15 января.

«Марти Великолепный»: стоит ли смотреть?

Джош Сэфди снял редкий фильм, который хочется громко и без сомнений советовать. В нём первоклассные режиссура, актёрская игра и история. Если заглянете в кинотеатр, полюбите и возненавидите героя, поверите в успех и отринете мысль о нём, захотите взять в руки ракетку и чуть позже решите вышвырнуть её. Потому что в 2,5 часа Сэфди уместил целую жизнь — трагическую, вдохновляющую и чертовски настоящую.

Оценка «Марти Великолепного» — 9 из 10

