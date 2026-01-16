Топ-5 танков 10-го уровня, которые нужно прокачать в «Мире танков» всем

Какие танки прокачать, чтобы они были актуальны в нынешней мете и приносили больше удовольствия, чем раздражения? Извечный вопрос в «Мире танков», на который мы постараемся ответить. Рассказываем, какие танки должен иметь в ангаре каждый уважающий себя танкист.

ИС-7

Тип техники : тяжёлый танк

: тяжёлый танк Нация : СССР

: СССР Уровень: 10

После «апа» ИС-7 превратился в один из лучших штурмовых тяжёлых танков в игре. Если вы только начинаете свой путь в «Мире танков», то выбор очевиден. Взяв «советского деда», вы точно не ошибётесь. Танк обладает высоким запасом очков прочности, крутой бронёй (особенно в башне) и комфортной пушкой с разовым уроном в 530. А ещё ИС-7 может похвастаться отличнейшей манёвренностью (как для тяжёлого танка) и максимальной скоростью до 60 км/ч.

ИС-7 в стиле «Драгун Фото: Lesta Games

Плохая точность и плохое сведение — два очевидных недостатка этого танка. Но они компенсируются отличной стабилизацией и дедовским «вертуханом». Снаряды очень часто попадают туда, куда нужно, и без полного сведения. Главное не частить с этим.

Merkava LP

Тип техники : средний танк

: средний танк Нация : Сборная наций

: Сборная наций Уровень: 10

Израильский танк, который появился в начале 2025 года и почти сразу же стал самым популярным прокачиваемым средним танком. Пушка здесь — огонь. Наносит по 440 урона при дичайшей скорострельности и может похвастаться хорошей точностью. Хорошо всё и со сведением, и с углами вертикальной наводки в -7 градусов, так что можно поиграть и от башни.

Merkava LP Фото: Lesta Games

Но без минусов не обошлось. Помимо посредственной стабилизации, Merkava LP очень сильно страдает от большого количества поджогов и повышенной критуемости модулей и экипажа. Так что без экспериментальной закалки третьего уровня будет в любом случае сложно.

Concept 5

Тип техники : средний танк

: средний танк Нация : Великобритания

: Великобритания Уровень: 10

Британский Concept 5 уникален: он сочетает в себе бешеную скорость и мощь орудия, но сильно отличается от классических советских и немецких средних танков. По динамике и тактике Concept 5 ближе к лёгким танкам. Скорость, пожалуй, главный плюс данной техники. Без турбины танк способен разогнаться до 70 км/ч. Помимо этого, Concept 5 может похвастаться мощным орудием с приличным разовым уроном в 430 единиц и хорошей точностью.

Concept 5 Фото: Lesta Games

Из минусов — Concept 5 довольно крупный, поэтому его легче засечь. К тому же управление колёсным танком требует привыкания и понимания особенностей его подвижности. И да, игрокам не стоит рассчитывать на броню, ведь Concept 5 пробивается всеми без особых проблем.

T57 Heavy

Тип техники : тяжёлый танк

: тяжёлый танк Нация : США

: США Уровень: 10

Самый сильный танк с барабанным механизмом заряжания. «Леста» явно перестаралась, когда пересматривала технико-тактические характеристики танка, превратив его в монстра. T57 Heavy вышел настолько крутым, что может легко соперничать и с танками 11-го уровня.

Его огневая мощь — вне конкуренции. Внутри танка стоит барабан на четыре снаряда, каждый из которых наносит по 400 урона. Благодаря короткой перезарядке между выстрелами вы сможете быстро нанести 1600 урона и закатиться обратно. Кроме того, обновлённый «Хевик» получил хорошую точность, неплохое время сведения и углы вертикальной наводки в -8 градусов. А лобовая часть танка (не только башня) имеет хорошее бронирование и часто вызывает рикошеты.

T57 Heavy Фото: Lesta Games

Однако главная фишка нынешнего «Хевика» в рандоме — его скорость. Если раньше он был медлителен, то теперь способен разогнаться до 45 км/ч. Да и на месте американский танк стал крутиться гораздо лучше. Учитывайте, что танк крупный и из-за этого имеет низкие показатели маскировки. А ещё американский мастодонт страдает от частых критов.

Panhard EBR 105

Тип техники : лёгкий танк

: лёгкий танк Нация : Франция

: Франция Уровень: 10

Французский лёгкий танк является лучшим в своей категории. Идеальный разведчик для выполнения личных боевых задач и танк, который может в одиночку выиграть бой. Колёса дают огромное преимущество в скорости на твёрдом грунте, позволяя резко менять направление и уворачиваться от снарядов. Но и жалить EBR 105 может больно благодаря пушке на 390 урона.

EBR 105 Фото: Lesta Games

При резких поворотах на высокой скорости танк может закладывать виражи и даже переворачиваться, поэтому преимущество в скорости нужно ещё реализовать. Среди минусов — отсутствие брони. У французов она обычно отсутствует вообще — и EBR 105 не исключение.