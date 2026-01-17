Самые ожидаемые сериалы 2026-го

В плане сериалов 2026-й будет фееричным. Новый спин-офф «Игры престолов», возвращение «Клиники», «Теда Лассо» и «Пацанов», эпичная экранизация Стругацких — это лишь малая часть грядущих хитов. Но какой сериал самый ожидаемый? Узнаем, когда вы проголосуете.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.