Топ-21 сериалов 2026: подборка, топ, рейтинг, трейлер, что посмотреть

Самые ожидаемые сериалы 2026-го
Святослав Лецкий
Топ-21 сериалов 2026 года
Выбираем главные хиты наступившего года.

В плане сериалов 2026-й будет фееричным. Новый спин-офф «Игры престолов», возвращение «Клиники», «Теда Лассо» и «Пацанов», эпичная экранизация Стругацких — это лишь малая часть грядущих хитов. Но какой сериал самый ожидаемый? Узнаем, когда вы проголосуете.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Самые ожидаемые сериалы 2026 года
1 место

«Джон Уик: Под высоким столом»

Жанр: боевик, драма
Режиссёр: Чад Стахелски
Актёры: неизвестно
Дата выхода: 2026 год

Спин-оффам «Джона Уика» везёт через раз: если «Балерина» вышла удачной, то «Континенталь» заменял снотворное. Высоки шансы, что «Под высоким столом» станет успехом. Всё же за режиссуру отвечает Чад Стахелски, а сюжет рассказывает о временах после смерти Уика, когда в Правлении кланов началась борьба за власть.

«Джон Уик»

«Джон Уик»

Фото: Lionsgate

2 место

«Трудно быть богом»

Жанр: фантастика, драма, приключения
Режиссёр: Дмитрий Тюрин
Актёры: Сергей Безруков, Фёдор Бондарчук, Никита Кологривый
Дата выхода: 2026 год

Экранизация романа братьев Стругацких, где продвинутый землянин попал в мир на стадии позднего Средневековья. В таких условиях герой чувствует себя практически богом. Но насколько сильно он может влиять на прогресс? Должен ли он свергать тоталитарный режим, спасать гениев и тащить планету к счастью? Выбор невыносимо сложный и полон драмы.

«Трудно быть богом»

«Трудно быть богом»

Фото: «НМГ Студия»

3 место

«Дом дракона», третий сезон

Жанр: фэнтези, драма
Режиссёры: Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник
Актёры: Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Оливия Кук
Дата выхода: лето 2026 года

Прошлые сезоны «Дома дракона» напоминали грузовик, что едет в стену и никак не врежется. Зрители десяток раз говорили: «Теперь-то начнётся бойня» — и обычно ошибались. Однако дальше тянуть нельзя, ведь надежда на мир погибла, армии готовы, ультиматумы поставлены. Поэтому рассчитываем на эпик и гибели героев, драконов, невинных.

«Дом дракона»

«Дом дракона»

Фото: HBO

4 место

«Рыцарь Семи Королевств»

Жанр: фэнтези, боевик, драма
Режиссёры: Оуэн Харрис, Сара Адина
Актёры: Финн Беннетт, Дэниэл Ингс, Сэм Спруэлл
Дата выхода: 18 января 2026 года

В «Рыцаре Семи Королевств» будет меньше размаха и политических интриг. Это камерное приключение, где неловкий рыцарь и грязный мальчишка путешествуют по королевствам и встревают в одну неприятность за другой. Нюанс в том, что курьёзы напоминают о лучших фильмах Гая Ричи, а тот самый пацан — Таргариен и будущий король.

Видео размещено на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат 20th Century Studios.

5 место

«У Марго проблемы с деньгами»

Жанр: драма, комедия
Режиссёр: Дэвид Э. Келли
Актёры: Эль Фаннинг, Николь Кидман, Мишель Пфайффер
Дата выхода: 15 апреля 2026 года

Героиня оказывается без работы, с младенцем на руках и на грани выселения. Из отчаяния приличная девушка заводит OnlyFans и внезапно становится популярной. Смотреть стоит как минимум ради Эль Фаннинг в главной роли. Её партнёрами тоже станут звёзды уровня Николь Кидман и Мишель Пфайффер.

Видео размещено на YouTube-канале Los Chulos Team. Права на видео принадлежат Apple.

6 место

«Бегущий по лезвию 2099»

Жанр: фантастика, боевик, драма
Режиссёр: Джонатан ван Тюллекен
Актёры: Уил Кобан, Мишель Йео, Хантер Шафер
Дата выхода: 18 декабря 2026 года

Новая история в мире, где люди соседствуют с репликантами, но временами кажутся бесчеловечнее машин. В центре сюжета беглянка Кора, которая из-за проблем постоянно меняет личность и в завязке вынужденно становится охотницей за головами. Вот только плёвое дело приводит к заговору, который угрожает всему городу.

«Бегущий по лезвию»

«Бегущий по лезвию»

Фото: WB

7 место

«Красота»

Жанр: фантастика, драма
Режиссёр: Райан Мерфи
Актёры: Роб Янг, Шанель Стюарт, Крис Силкокс
Дата выхода: 21 января 2026 года

Сериал о мире, где бушует невиданный вирус. Сначала он делает человека дьявольски красивым и сексуальным, а затем убивает. Два агента расследуют смерти, но открывают одно безумное обстоятельство за другим. Сериал придумал и снял Райан Мерфи, автор «Американской истории ужасов» и «Американской истории преступлений».

Видео размещено на YouTube-канале FRESH Trailers. Права на видео принадлежат FX.

8 место

«One Piece. Большой куш», второй сезон

Жанр: приключения, комедия, боевик
Режиссёры: Марк Йoбст, Тим Соутэм, Эмма Салливан
Актёры: Иньяки Годой, Эмили Радд, Макэню
Дата выхода: 2026 год

В 2026-м Пираты Соломенной шляпы продолжат искать легендарное сокровище. Ожидается, что они посетят Логтаун, где казнили короля пиратов, отправятся в легендарный океан Гранд Лайн, столкнутся с секретной преступной организацией и даже встретят говорящего оленёнка. Если качество не снизится, приключения будут весёлыми.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.

9 место

«Фурия»

Жанр: боевик, криминал, детектив
Режиссёр: Александр Хант
Актёры: Алена Долголенко, Юлия Пересильд, Сергей Безруков
Дата выхода: 2026 год

Киновселенная Bubble развивается. В этот раз героем станет не обычный полицейский из Питера, а тайный спецагент Красная Фурия. Это наша версии Чёрной вдовы — тоже ловкая, соблазнительная и смертоносная. Когда-то девушка ощущала беспомощность и потеряла семью, но после 10 лет тренировок готова отомстить.

«Фурия»

«Фурия»

Фото: Bubble / «Кинопоиск»

10 место

«Пацаны», пятый сезон

Жанр: фантастика, боевик, драма
Режиссёры: Филип Сгриккиа, Фред Туа, Сара Бойд
Актёры: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр
Дата выхода: 8 апреля 2026 года

На протяжении семи лет Хоумлендер становился увереннее, обретал всё бо́льшую власть и шёл к доминации. К финалу прошлого сезона его возможности стали безграничными, так что харизматичный подонок поставил героям болезненный шах. Теперь их спасут лишь открытое сражение и пара козырей в виде вируса и Мари из «Поколения Ви». Начнётся бойня уже 8 апреля.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Amazon.

11 место

«Фонари»

Жанр: фантастика, боевик, триллер
Режиссёры: Джеймс Хоуз, Гита Васант Пател, Алик Сахаров
Актёры: Кайл Чендлер, Аарон Пьер, Нэйтан Филлион
Дата выхода: лето 2026 года

Новый сериал в киновселенной DC от Джеймса Ганна. Героями станут Фонари, которые носят особые кольца и черпают силы из эмоций вроде воли, страха и сострадания. Если в комиксах Фонари были крутыми, то на больших экранах чаще утомляли. Удастся ли Ганну всё изменить? Шансы высоки, ведь наделять персонажей харизмой он умеет.

«Фонари»

«Фонари»

Фото: HBO

12 место

«Ведьмак», пятый сезон

Жанр: фэнтези, боевик, драма
Автор: Лорен Шмидт Хиссрич
Актёры: Лиам Хэмсворт, Аня Чалотра, Фрейя Аллан и другие
Дата выхода: конец 2026 года

Пятый сезон станет финальным для масштабной экранизации вселенной Анджея Сапковского на Netflix. Сюжет продолжит историю Геральта, Цири и Йеннифер, а финал обещает объединение героев, масштабные сражения и завершение их долгого пути на Континенте.

«Ведьмак»

«Ведьмак»

Фото: Netflix

13 место

«Пони»

Жанр: шпионский триллер, драма
Режиссёр: Сюзанна Фогель и Дэвид Исерсон
Актёры: Эмилия Кларк, Хейли Лу Ричардсон и другие
Дата выхода: 15 января 2026 года

Во времена холодной войны две сотрудницы американского посольства в Москве внезапно оказываются втянуты в опасную игру разведок. После трагического события им приходится выйти из тени и взять на себя роль, к которой они не были готовы. Ponies — напряжённый шпионский триллер о выживании, доверии и цене правды за «железным занавесом».

Видео размещено на YouTube-канале HypeFilms. Права на видео принадлежат HBO.

14 место

«Тед Лассо», третий сезон

Жанр: комедия, драма
Режиссёры: Деклан Лауни, М. Дж. Делани, Эрика Дантон
Актёры: Джейсон Судейкис, Бретт Голдстин, Ханна Уоддингэм
Дата выхода: середина 2026 года

Третий сезон «Теда Лассо» трогательно завершил историю и попрощался с фанатами. Однако Джейсон Судейкис и Apple решили: в рамках сериала можно поведать и другие истории. Особенность в том, что четвёртый сезон станет мягким перезапуском и расскажет о женской футбольной команде. Будем верить, что среди девиц найдутся харизматичные спортсмены уровня Джейми Тартта и Роя Кента.

Видео размещено на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

15 место

«Эйфория», третий сезон

Жанр: драма
Режиссёры: Сэм Левинсон, Пиппа Бьянко, Августин Фриззелл
Актёры: Зендея, Джейкоб Элорди, Сидни Суини
Дата выхода: весна 2026 года

В третьем сезоне сюжет переместится на пять лет вперёд, когда герои уже выпустились из школы и начали взрослую жизнь. Известно, что Нейт закрутит роман с Джулс, Мэдди станет танцовщицей и подружится с Ру, а один эпизод посвятят персонажу Ангуса Клауда, который погиб пару лет назад.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

16 место

«Разделение», третий сезон

Жанр: фантастика, боевик, драма
Режиссёры: Бен Стиллер, Ифа Макардл, Ута Бризвитц
Актёры: Адам Скотт, Бритт Лауэр, Зак Черри
Дата выхода: конец 2026-го

В конце прошлого сезона герои провернули хитрый план, выяснили многие тайны корпорации и даже вытащили из заточения Джемму. Нюанс в том, что в процессе они убили человека. У этого может быть уйма последствий — преследование «Люмона», бунт сотрудников и борьба за свободу разделённых. История точно выйдет интересной!

Видео размещено на YouTube-канале HypeFilms. Права на видео принадлежат Apple

17 место

«Клиника»

Жанр: комедия, драма
Режиссёр: Зак Брафф
Актёры: Зак Брафф, Сара Чок, Дональд Фэйсон
Дата выхода: 25 февраля 2026 года

Легендарная «Клиника» вот-вот вернётся. Но какой она окажется: как лучшие сезоны или как слабый последний? Узнаем 25 февраля, однако надеемся на лучшее. Всё-таки трейлеры умело давят на ностальгию, а на посту режиссёра Зак Брафф aka Джей Ди — то есть человек, который понимает «Клинику» и уважает зрителя.

Видео размещено на YouTube-канале ONE Media. Права на видео принадлежат Hulu

18 место

«Питт», второй сезон

Жанр: драма
Режиссёры: Дэмиэн Маркано, Аманда Марсалис, Джон Камерон
Актёры: Ноа Уайли, Трэйси Айфичор, Патрик Болл
Дата выхода: 8 января 2026 года

«Больница Питт» вышла в прошлом году и мгновенно стала чуть ли не лучшей драмой года. Зрителю показали всего одну смену из жизни врачей неотложки, но до отказа наполнили её приземлёнными эмоциями. Смерти и чудесные спасения, надломленность и сложные дилеммы, массовые теракты и комичные травмы. Удержать планку будет трудно, однако всё наверняка получится.

Видео размещено на YouTube-канале Melor Film. Права на видео принадлежат HBO.

19 место

«Сорвиголова: Рождённый заново»

Жанр: боевик, криминал, детектив
Режиссёр: Александр Хант
Актёры: Алена Долголенко, Юлия Пересильд, Сергей Безруков
Дата выхода: 4 марта 2026 года

Во втором сезоне «Сорвиголова: Рождённый заново» Мэтту предстоит решить, кем он готов быть на самом деле – символом надежды для города или оружием в бесконечной тьме Адской кухни, которая теперь распространилась на весь Нью-Йорк. В конце первого сезона Кингпин получил беспрецедентную власть, а город погрузился во тьму. Герою предстоит найти своих друзей и попытаться спасти ситуацию.

20 место

«Бриджертоны», четвёртый сезон

Жанр: драма
Режиссёры: Том Верика, Триша Брок, Шери Фоксон
Актёры: Джули Эндрюс, Фиби Дайневор, Реге-Жан Пейдж
Дата выхода: 29 января 2026 года

Любовная сага, где герои танцуют под каверы Билли Айлиш, купаются в сплетнях и строят любовь, вернётся в конце января. Главным героем станет Бенедикт Бриджертон. Это развратник и закоренелый холостяк, который наконец остепенится. Но кто завладеет его сердцем? Скоро узнаем.

Видео размещено на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат Netflix.

21 место

«Квест Вижна»

Жанр: фантастика, боевик
Режиссёр: Терри Маталас
Актёры: Пол Беттани, Джеймс Спэйдер, Рори Моллика
Дата выхода: 2026 год

После приключений Ванды в городке Уэствью Вижн пропал с радаров и страдал от слияния собственных воспоминаний с теми, что запихнула в голову мисс Максимофф. Ожидается, что Вижн даже встретит Альтрона, побеседует с ним и, вероятно, наконец примет себя.

Вижн

Вижн

Фото: Marvel

